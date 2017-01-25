Следы прошлых цивилизаций и колонистов

Похоже, что на Земле, как и на других планетах, цивилизации зарождались и погибали неоднократно, оставляя после себя многочисленные следы. Плюс к этому, планета наверняка многократно посещалась другими разумными существами…

Материальные источники прошлых цивилизаций

То, с чем познакомится читатель в этой статье, известно многим интересующимся исследователям. Но все эти сведения оказываются неизвестными либо недоступными подавляющему большинству людей часто только потому, что официальная академическая наука не желает объяснять многие археологические и письменные находки, чтобы не разрушить созданную ею же официальную картину развития разумной жизни на нашей Земле.

В этой связи необходимо рассказать о части этих находок и дать соответствующие пояснения, тем более, что они очень хорошо вписываются в картину развития разумной жизни, которая дана в славянских источниках. Итак, что же найдено археологами только за последние два столетия, и что всячески скрывается официальной академической наукой?

1. Журнал «Американская наука» в июле 1852 года поместил информацию о взрывных работах в Дорчестере. Взрывы каменных пород проводились на глубине 4,5-5 метров, и вместе с разорванными осколками камня на поверхность была выброшена древняя ваза, по стенкам которой располагались шесть цветов в виде букета, с виноградной лозой и венком. Ваза была изготовлена из металла, напоминающего цинк, и инкрустирована серебром.

Самой большой тайной находки, на которую указывали люди, нашедшие фрагменты вазы, был факт вмуровывания вазы в природный камень, что свидетельствовало о глубокой древности изготовления вазы. Местная порода по картам Геологического управления США, отнесена к докембрийской эпохе и имеет возраст 600 миллионов лет.

2. В поисках осколков метеорита экспедиция Центра «МАИ-Космопоиск» прочесала поля на юге Калужской области и благодаря Дмитрию Куркову нашла кусок камня. Когда с камня стёрли грязь, на его сколе обнаружили болтик длиной около сантиметра, неизвестным образом попавший туда.

Камень последовательно побывал в палеонтологическом, зоологическом, физико-математическом, авиационно-технологическом институтах, в Палеонтологическом и Биологическом музеях, в лабораториях и КБ, в МАИ, МГУ, а также ещё у нескольких десятков специалистов самых различных областей знаний. Палеонтологи сняли все вопросы, касающиеся возраста камня: действительно древний, ему 300-320 миллионов лет. «Болтик» попал в породу до её отвердения и, следовательно, возраст его не меньше, чем возраст камня.

3. В Сибири найден человекообразный череп, лишённый надбровных дуг и датированный возрастом в 250 миллионов лет.

4. В 1882 году в журнале «Америкэн джорнел оф сайенс» было опубликовано сообщение о находке поблизости от Карлсона (штат Невада) во время раскопок нескольких отпечатков человеческих ног в башмаках вполне изящного исполнения, по размеру превосходящих, и очень существенно, ноги современного человека. Отпечатки этих ног были обнаружены в слоях каменноугольного периода. Их возраст примерно датируется 200-250 миллионами лет.

5. В Калифорнии найдены парные следы, размер которых около 50 см, вытянувшиеся в цепочку, в которой расстояние между отпечатками равняется двум метрам. Эти следы говорят о том, что они принадлежат людям высотой более 4 метров. Возраст этих следов также составляет около 200-250 миллионов лет.

6. На скалах Крымского полуострова, датируемых опять же многими миллионами лет, изображён след человеческой ступни длиной 50 сантиметров.

7. В 1869 году из шахты угольного разреза в штате Огайо (США) извлекли на поверхность кусок угля с надписью на непонятном языке. Расшифровке находка не поддалась, но учёные признали, что буквы были сделаны до того времени, как уголь затвердел, то есть сотни миллионов лет назад.

8. В 1928 году в шахтном стволе в штате Оклахома (США) на глубине в сотни метров, была обнаружена стена из кубических блоков, со сторонами в 30 сантиметров с идеальной отделкой граней. Естественно, эта стена вызвала у шахтёров и удивление, и недоверие, и даже страх, так как относится она по возрасту к каменноугольному периоду, то есть к периоду в 200-250 миллионов лет назад.

9. Экспедиция Башкирского государственного университета, возглавляемая профессором Александром Чувыровым, нашла на Южном Урале фрагмент трёхмерной карты нашей земли, созданной 70 миллионов лет назад.

Плиту, испещрённую различными знаками, откопали в окрестностях горы Чандур. Поверхность верхней лицевой части оказалась гладкой, словно фарфор. Под пожелтевшей керамической облицовкой пальцы ощущали стекло. Потом пальцы ощущали бархатистую поверхность камня – доломита. Керамика, стекло и камень – в природе такие соединения не встречаются.

В 1921 году про плиты упомянул в своём отчёте побывавший на Чандуре историк-исследователь Вахрушев. Он сообщал, что плит шесть, но четыре утеряны. В источниках XIX века говорится, что плит было две сотни. Участвовавшие в исследованиях китайцы сообщили, что подобная керамика в Китае никогда не производилась, так как была твёрдой, как алмаз.

Камень – доломит – тоже оказался странным, абсолютно однородным, какой в природе в настоящее время не встречается. Стекло оказалось диопсидовым. Подобное научились варить в конце XX века. Однако стекло плиты не сварено, а произведено каким-то неизвестным холодным химическим способом.

На стыке с камнем и керамикой соединение представляет собой так называемый наноматериал. Загадочные знаки были нанесены на стекло каким-то инструментом. А уже потом поверхность покрыли слоем керамики. На карте изображён рельеф, бывший на Южном Урале 120 миллионов лет назад. Самое поразительное заключается в том, что, кроме рек, гор и долин, обозначены странные каналы и плотины. Целая система гидротехнических сооружений общей протяжённостью двадцать тысяч километров.

Фрагмент древней карты (плиты) весил больше тонны, её едва вытащили из ямы. Для того чтобы визуально изучать рельеф карты без искажений, рост того разумного существа, который мог ею пользоваться, должен быть около трёх метров. Размер плит точно соотносится с астрономическими величинами. Для полной карты нашей земли необходимо 125 тысяч плит. Экватор укладывается в 356 таких каменных карт. Это точно соответствует числу дней в году на тот период. Тогда он был на девять суток короче. Знаки на карте оказались математически точными.

Некоторые из них удалось расшифровать. Оказалось, что в левом углу закодирована схема небесной сферы с указанием угла вращения нашей Земли, наклона её оси, наклона оси обращения Луны. Обнаружены были и отпечатки раковин моллюсков, обитавших в те далёкие времена. Видимо, создатели плит умышленно оставили эти «метки времени».

После изучения плиты в различных научных учреждениях, включая зарубежные, был сделан вывод: плита не подделка, а достоверный артефакт далёкого прошлого нашей земли, позволяющий сделать вывод о том, что он был создан разумными существами.

10. Не менее впечатляет коллекция доктора Кабреры, гражданина Перу, который с начала 60-х годов XX столетия собрал в районе небольшого городка Ика огромное количество (около 12 тысяч) овальных камней (от совсем небольших, размером с кулак, до стокилограммовых валунов). Вся поверхность этих камней испещрена неглубокими рисунками людей, предметов, карт, животных и даже многочисленных сцен из жизни.

Главной загадкой камней из Перу представляются сами изображения. На поверхности с помощью какого-то острого инструмента процарапаны сцены охоты на древних животных: динозавров, бронтозавров, брахиозавров; сцены хирургических операций по пересадке органов человеческого тела; люди, рассматривающие предметы через лупу, изучающие небесные объекты с помощью телескопа или подзорной трубы; географические карты с неизвестными материками.

Один из французских журналистов газеты «Пари-матч», описывая коллекцию, высказал предположение, что через рисунки на камнях Ики некая древняя цивилизация с высоким уровнем развития хотела передать сведения о себе будущим цивилизациям, предполагая грядущую катастрофу.

Нечто подобное уже встречалось в Латинской Америке. В июле 1945 года были обнаружены памятники древней Мексики. Американский собиратель В. Жульсруд скупил большое число предметов. Изображения на них напоминали динозавров, плезиозавров, мамонтов, а также людей в соседстве с вымершими древними рептилиями.

Эти находки много обсуждали и историки, и археологи. Однако они не пришли к положительному выводу и отнесли их к фальсификациям. Появившиеся камни Ики, более разнообразные, более подробные, более многочисленные, с большим числом образов, ставят официальную историческую науку в тупик, из которого она может выйти, только пересмотрев все свои концептуальные основы.

В глаза бросается одна серьёзная особенность в изображении человека на рисунках. У этих изображений несоразмерно большая голова. Соотношение головы и тела составляет 1:3 либо 1:4, в то время как современный человек имеет соотношение головы к телу 1:7.

Доктор Кабрера, изучавший найденные камни с рисунками, пришёл к выводу, что такое соотношение пропорций в строении древних разумных существ говорит о том, что они не являются нашими предками. Об этом же свидетельствует и строение рук существ, изображённых на рисунках.

Профессор посвятил более 10 лет изучению найденных экспонатов, прежде чем сделал первые публичные выводы. Один из главных выводов говорит о том, что на американском континенте в глубокой древности существовали разумные существа, подобные современному человеку и вымершие в результате какой-то катастрофы, которые к моменту гибели обладали большими знаниями и опытом. Камни Ики комплектуются в группы по направлениям: географическое, биологическое, этнографическое и т.д.

11. О наличии больших знаний и опыта говорят рисунки, изображающие трепанацию черепов, а также черепа, имеющие различные размеры и формы. Большие размеры черепов с вытянутой и округлой затылочной частью указывают на то, что в далёком прошлом у некоторых людей масса мозга была в три раза больше, чем у современных людей. Умение изменять черепа и увеличивать массу мозга говорит о том, что люди далёкого прошлого обладали секретами Богов – Учителей, создавших их самих.

Об этом же говорят мегалиты перуанского города Тиуанако. Древние сооружения собирались из прекрасно обработанных камней массой в несколько десятков тонн и подогнанных друг к другу так, что до сих пор между ними невозможно просунуть лезвие ножа.

Складывается твёрдое убеждение, что строители этих сооружений обладали секретом размягчения породы, после чего лепили из неё, как из пластилина, что хотели, а также секретами гравитации, так как перемещать целые каменные блоки в несколько десятков тонн на изрядные расстояния в горных условиях обычными средствами просто невозможно.

Некоторые древние сооружения в Перу были разрушены взрывами невиданной силы, скорее всего, ядерными взрывами. От них остались воронки и громадные глыбы вывернутой породы.

Не менее интересными являются найденные в Перу в пустыне Наска рисунки, выложенные на земле и изображающие различных птиц и различные геометрические фигуры. Обнаружить эти изображения удалось с помощью авиации. Кто и когда выложил эти рисунки, и для какой цели они служили?

12. В 1982 году, в 140 километрах от Якутска, приленской археологической экспедицией АН СССР под руководством Ю. Молчанова, на высоте 105-120 метров вблизи реки Лены было найдено более четырёх с половиной тысяч предметов материальной культуры в геологических слоях, возраст которых около 3 миллионов лет.

13. Легенды о прилетающих звёздных Богах, кроме широкого распространения, имеют под собой некоторые основания. Об этом может свидетельствовать археологическая экспедиция 70-х годов XX столетия к древнему мексиканскому городу Чолуму в 100 километрах от Мехико.

Ритуальный комплекс, раскопанный у Чолуму, был датирован VII-XIII веками и посвящался двум «Богам»: мужчине и женщине, которые прилетели с Небес с другими «Богами», но остались, чтобы обучить народ различным наукам и сельскому хозяйству. В результате неизвестных событий «Боги» погибли, но благодарные им за эти науки жители устроили для них склеп и соорудили ритуальный комплекс.

Немецкий археолог, который производил раскопки, сделал несколько снимков с сохранившихся черепов. На фотографиях видны громадных размеров черепные коробки, своей каплевидной формой напоминающие череп «звёздного ребёнка».

И всё же самым известным в различных кругах черепом, вызвавшим множество толкований и гипотез, оказался череп «ребёнка Таунга». Его обнаружили ещё в 1924 году при раскопках одноимённого посёлка в Северо-Западной Африке. Загадка черепа, который, бесспорно, отнесён к гуманоидному виду, более 70 лет мучает учёных разных направлений. Одни считают его черепом ребёнка-мутанта, другие – черепом взрослой особи.

Ли Бергер и Рон Кларк из университета Витватесоранд несколько лет исследовали череп громадного объёма с мощным лбом и слегка вытянутым затылком и пришли к выводу, что он не принадлежит земному существу. Установлено также, что он погиб, ударившись о камни. Более того, исследователи окончательно утвердились в мысли, что, несмотря на ряд особенностей, череп принадлежал взрослой особи, жившей два с половиной миллиона лет назад.

На нашей земле встречаются черепа с травмами, нанесёнными тысячи лет назад с помощью огнестрельного оружия. В Музее естественной истории Лондона демонстрируется череп человеческого существа, который был найден в 1921 году на территории нынешней Замбии.

Череп, получивший название «находка из Броукен-Хилла», интересен тем, что в левой его части имеется идеальное круглое отверстие с совершенно гладкими краями. Форма раны свидетельствует о том, что она проделана пулей, летевшей с большой скоростью. На противоположной стороне черепа оказалось другое отверстие, указывающее на то, что пуля прошла насквозь. Это подтвердили эксперты судебно-медицинской экспертизы из Берлина.

Дело в том, что странная находка была обнаружена на глубине 18 метров, а это не могло произойти, если бы существо другого вида было убито в века, когда огнестрельное оружие проникло в Центральную Африку. Таких останков обнаружено несколько. Например, череп бизона, найденный вблизи берега реки Лены, датируемый 40 тысячами лет. В нём присутствует отверстие с гладкими краями, проделанное пулей, выпущенной из огнестрельного оружия.

14. В октябре 1922 года доктор Баллу оповестил читателей Нью-Йоркского журнала о находке горного инженера Джона Рэйда. В пластах каменного угля штата Невада найден кусок камня с застывшим в его поверхности отпечатком подошвы башмака. Оказались различимы не только контуры подошвы, но и ряд стежков, скреплявших части башмака. Инженер показал находку геологам Колумбийского университета, которые посчитали увиденное имитацией, хотя признали, что угольный кусок из горных пород может датироваться более чем 5 миллионами лет.

15. В 1871 году в шахте глубиной 42 метра, которая разрабатывалась в штате Иллинойс, было найдено несколько бронзовых монет. Естественно, что в шахте разрабатывались угольные пласты, образовавшиеся сотни тысяч лет назад, как свидетельствует глубина залегания. Отсутствие других следов человеческой деятельности также объясняется временем образования угольных слоёв.

16. Одной из выдающихся археологических находок 70-х годов XIX столетия стал зальцбургский параллелепипед, хранящийся в музее одноимённого города Германии. Он был найден в отложениях третичного периода (12 миллионов лет назад) и состоял из углеродистого железа с вкраплениями никеля. Официальные учёные объявили его метеоритом.

Однако этот «метеорит» оказался очень странным, так как обладал формой обработанного куба. Кроме того, он не имел оплавленностей, которые должны были появиться у настоящего метеорита. Таким образом, всё говорит о том, что данный параллелепипед (куб) – это рукотворное произведение разумных существ.

17. В Филадельфии, на глубине в 21 метр, рабочие обнаружили мраморную плиту с вырубленными на её поверхности буквами. Они вызвали из близлежащего городка уважаемых граждан, и те засвидетельствовали находку, лежащую под многими слоями сланцев и древней глины.

18. В первые годы начавшегося тысячелетия прессу России обошла новость о находке в захолустной деревеньке Саламасов Тульской области двух громадных камней, покрытых изображениями обезьян, пантер, динозавров, утконосов, дисков, символов непонятного назначения.

Геологические шурфы, сделанные на месте Лысой горы, принесли удивительные данные: камням 100-200 тысяч лет. Настоящая экспертиза камней ещё предстоит, однако само обнаружение артефакта вполне указывает на существование в далёком прошлом какой-то развитой человеческой культуры.

19. В Индии на окраине Дели, около башни Кутб-Минар, стоит колонна, состоящая из чистого железа. В ней 99,72% железа, остальные 0,28% составляют примеси. На её чёрно-синей поверхности можно заметить лишь едва различимые пятнышки коррозии. Кто и когда изготовил эту железную колонну, неизвестно. Неизвестно так же, как и откуда она была доставлена в Дели.

Этот колосс весит 6,8 тонны. Нижний диаметр составляет 41,6 см, к вершине – сужается до 30 см. Высота колонны 7,5 м. Удивительное состоит в том, что в настоящее время в металлургии чистое железо производится весьма сложным методом и в небольших количествах, однако железо такой чистоты, как у колонны, современными технологиями получить невозможно.

20. В индийской деревне Шивапур, недалеко от местного храма, лежат два камня. Вес одного их них 55 килограммов, другого – около 41. Если до большего из них дотронутся пальцами одиннадцать человек, а до меньшего – девять и все вместе произнесут при этом на строго определённой ноте магическую фразу, оба камня поднимаются на высоту около двух метров и висят в воздухе около секунды так, словно никакой гравитации не существует и в помине.

Убедиться в том, что это не выдумка, сегодня в состоянии каждый, кто сможет позволить себе туристическую поездку в Индию. Камни являются достопримечательностью любого туристического маршрута.

21. Крыша одного из храмов города Пури в Индии сделана из монолита массой в 20 тысяч тонн. Каким образом такой монолит доставили в город и подняли на храм, ответа нет.

22. Многочисленные находки археологов на Шпицбергене и Новой Земле также имеют много удивительного. В частности, в конце XX столетия на острове Вайгач в вечной мерзлоте найдены бронзовые статуэтки крылатых людей.

23. Величественные храмы и пирамиды обеих Америк, в планировке которых зафиксированы взаимодействия движений Солнца и Луны. Для архитектурного воплощения этих взаимодействий необходимы систематическое наблюдение за движением Небесных тел в течение не одной тысячи лет и научное осмысление полученных результатов.

Точность, с которой строители осуществляли все расчёты, вызывает сомнение, что это могли сделать индейцы. Во всяком случае, за последнюю тысячу лет индейцы ничего подобного не построили.

24. Календарь народа майя был точнее современного григорианского, а летоисчисление они вели с 5 041 738 года до с.л. Это говорит о том, что изобретателями календаря и летоисчисления, скорее всего, были не индейцы. К тому же, самый последний цикл календаря майя заканчивается в 2012 году по григорианскому летоисчислению. Современные исследователи данного календаря 2012 год называют концом времён.

25. Далеко не всё ясно и с египетскими пирамидами. Время их строительства, которое установила официальная академическая наука, вызывает большое сомнение. Точность строительства, точность ориентировки по сторонам света и энергетика пирамид недоступна даже современным строителям, что прямо указывает на их возведение в далёком прошлом.

Кроме того, недавно были расшифрованы некоторые письмена шумеров, датируемые давностью более 10 тысяч лет. В них говорится, что пирамиды в те времена уже стояли. Видимо, не случайно, что египетская цивилизация со времён первых династий фараонов, около 3200 лет до с.л., уже производит впечатление сложившейся культуры, воспринявшей чьи-то древние знания в доступном для их понимания виде.

Впоследствии эти знания были зашифрованы египетскими жрецами как конечные выводы в форме многочисленных поучений и наставлений.

26. Но если об американских и египетских пирамидах более-менее широко известно, то о пирамидах в других местах нашей Земли мало кто знает. Совсем недавно стало известно об открытии пирамидальных сооружений в Китае. Они обнаружены в центральных районах Китая в местечке Мао-Линь и в некоторых других сельскохозяйственных районах страны.

Самая большая пирамида обнаружена у городка Циян. Она имеет высоту до 300 и ширину у основания до 500 метров. Даже с учётом земляного, или, как говорят археологи, культурного слоя, эта пирамида в два раза больше египетской пирамиды Хеопса, которая имеет высоту всего 148 метров.

Узнать что-либо о секретах китайских пирамид невозможно, так как ведущие учёные Китая совершенно уверены, что состояние академической науки на данном этапе не позволяет тщательно и правильно оценить древнюю культуру, во времена которой были построены данные пирамиды, поэтому следует подождать с проведением раскопок и не пытаться изменить сложившийся взгляд на прошлое Китая.

27. К северо-востоку от острова Тайвань расположен архипелаг крошечных островков, принадлежащих Японии, который хранит немало тайн. Недалеко от островка Ионагуни в тихую погоду под поверхностью воды просматривается загадочный каменный массив. Он возвышается на дне, подобно храму. Его открыли в 90-е годы XX века любители подводного плавания группы Кихачиро Аратаке.

Первым учёным, который не утерпел и опустился под воду, чтобы собственными глазами осмотреть загадочный объект, стал профессор геологии Окинавского университета Масаки Кимура. Он убедился в том, что объект имеет явно не природное происхождение. Следом за ним монумент Ионагуни осматривали и изучали другие учёные и археологи-подводники.

Ими были обнаружены блоки массой по 200 тонн с идеально обработанными поверхностями. Под водой уже обнаружено свыше 70 сооружений. Возраст некоторых из них свыше 12 тысяч лет. Недавно в том же районе зафиксирован ещё один необъяснимый феномен. С высоты полёта пассажирского авиалайнера в районе архипелага можно наблюдать у самой поверхности воды загадочные вспышки яркого света.

28. Не обделена пирамидами и нынешняя Россия. Одна такая пирамида находится вблизи города Находка в Приморском крае на сопке Брат. Визуально эта сопка представляет собой геометрическое тело с пропорциями, соответствующими пирамидам Египта. В настоящее время сопка Брат наполовину срыта и подмыта одним из рукавов реки Сучан. Однако исследователи установили, что основание сопки-пирамиды Брат имеет естественное происхождение, то есть сложено из природных гранитов.

На вершине сопки сейчас расположен карьер. В одном углу карьера были обнаружены остатки какого-то древнего сооружения – части оштукатуренных стен со следами краски. Это охра светло-коричневая и бурая. Стена была сделана из неизвестного состава: раствора с мраморной крошкой, слюдой и включениями минералов, частично раскристаллизованных. Такой раствор заливался при температуре не ниже 600 градусов. Сейчас невозможно себе представить, как это делалось.

Обнаруженные стены свидетельствуют о том, что внутри сопки Брат, в верхней её трети, было помещение. Верхняя часть сопки была в советское время умышленно взорвана, а щебень пошёл на строительство города Находка. Исследователи также установили, что сопка-пирамида Брат появилась в конце официального оледенения, что оценивается древностью не менее 40 тысяч лет.

29. Интересны также карты Меркатора и Пири Рейса. На одной из карт Меркатора изображён Северный Материк (Даария), каким он был до затопления. На карте Пири Рейса изображены Антарктида без льдов и часть южной Америки. Эти карты тоже не воспринимаются официальной наукой, хотя береговая линия Антарктиды на карте Пири Рейса имеет более точные очертания, чем современные карты Антарктиды, созданные на основе данных и снимков, полученных со спутников.

30. В 1969 году, во время экспедиции в горные районы Средней Азии, профессор JI. Мамарджанян, руководивший группой учёных Ленинградского и Ашхабадского университетов, открыл древнее захоронение. Археологи определили возраст найденных скелетов – свыше 20 000 лет.

Девять из них имели следы серьёзных повреждений костей, которые люди получили в результате схваток с крупными зверями. Тщательное обследование показало: после того, как часть рёбер древними хирургами была вырезана, в грудной клетке образовалось отверстие, через которое выполнялась операция по пересадке сердца!

31. Не менее интересны для нас и древние каменные лабиринты Соловецких островов. Кто их сделал и когда?

32. 13 февраля 1961 года американские геологи обнаружили среди ископаемых раковин необычный предмет: «шестигранный изолятор, пронизанный цилиндрическим отверстием, в котором находился стержень из светлого металла диаметром 2 мм с отводами». Эта находка по внешнему виду соответствует современной свече зажигания. Вот только возраст этой археологической находки около 500 000 лет!

ЗЗ. А.В. Трехлебов в книге «Клич феникса» пишет об Ачинском жезле, сделанном из бивня мамонта, которому приблизительно 18 тысяч лет. Он покрыт точечным спиральным узором, выполненным разнофигурными штампами. Данный жезл, по мнению некоторых учёных, раскрывает закономерности солнечных и лунных затмений и даже, возможно, представляет из себя модель Вселенной. В настоящее время подобных астрономических орудий никто не имеет. Нет для этого соответствующих материалов и штампов, а самое главное – соответствующих знаний.

34. В этой же книге А.В. Трехлебов пишет о геометрических микролитах – очень маленьких, не более одного сантиметра в ширину, тонких и очень острых пластинках из кремния. Лезвия микролитов в 100 и более раз острее самых совершенных современных стальных скальпелей. Они способны были резать дерево, кость и даже стекло. По твёрдости они уступают разве что алмазу и корунду. Этими микролитами заправлялись ножи, серпы и т.д.

Стандартность микролитов и их высочайшая технологичность говорят о том, что они создавались высокоразвитой цивилизацией, обладавшей передовыми и энергосберегающими технологиями. Эти микролиты были распространены от Урала до Египта, причём наиболее древние из них найдены на Южном Урале, им насчитывается более 10 тысяч лет.

Но это далеко не все памятники прошлого нашей Земли, которые не находят должного объяснения со стороны официальной академической науки. Одни древнейшие памятники объявляются фальсификациями, другие получают примитивное объяснение, третьи, которые невозможно отрицать, просто замалчиваются.

К памятникам, которые получают примитивное объяснение, в частности относятся рисунки в перуанской пустыне Наска. Официальные учёные утверждают, что эти рисунки на земной поверхности выложили индейцы с использованием воздушных шаров. Такое объяснение вызывает массу вопросов.

– Кто научил индейцев ткачеству материала, который по плотности превосходит современную парашютную ткань, если учесть, что за последнюю тысячу лет индейцы ничего значительного не создали?

– Как могли индейцы стабилизировать положение воздушного шара, без чего невозможно удерживать рисунок в неизменном положении для наблюдения?

– Как из воздушного шара они передавали сигналы на землю и управляли работой тысяч людей?

– И самое главное: для чего им были нужны эти фигуры-рисунки, невидимые для тех, кто находился на поверхности, если они не совершали полётов над Землёй или в космическом пространстве?

Официальные историки и учёные других профилей считают, что рисунки-фигуры и грунт пустыни Наска нельзя использовать для космических взлётов и посадок. Но это действительно только при условии использования современных земных ракет.

А если в пустыне Наска садились межзвёздные корабли, способные зависать и мягко опускаться на земную поверхность? Это в корне меняет дело. Эти корабли, имевшие разные форму и размеры, садились и стартовали с отведённых им площадок, которые как раз и были обозначены различными фигурами-рисунками.

Появившаяся в последнее время информация подтверждает вышесказанное. Побывавшему в Перу космонавту Гречко показали гору, вершина которой когда-то была срезана. Образовавшаяся площадка напоминает взлётную полосу, на которую в древности могли садиться летательные аппараты, подобные современным самолётам.

Возможность использования этой полосы для полётов подтвердил и космонавт Гречко. Таким образом, вместе с рисунками-фигурами эта искусственная полоса представляет собой громадный взлётно-посадочный комплекс, который в древности использовался воздушно-космическими летательными аппаратами.

Неважно, относятся эти археологические памятники к какой-то прошлой разумной культуре, существовавшей в том районе, или это памятники нескольких сменявших друг друга цивилизаций. Важно совершенно другое, а именно то, что они существовали в до-потопное время.

До потопное время – это не примитивное время, как его трактует современная академическая наука, а громадный временной период до гибели Атлантиды и случившегося при этом потопа.

После этих катастрофических событий возникшие и существовавшие в Америке развитые культуры стали быстро деградировать. Сооружения народа колля, существовавшего до инков, копируют сооружения допотопных цивилизаций, но сделаны они из камней, соизмеримых с современными кирпичами. Что же касается сооружений знаменитых инков, то они совсем примитивны. Эти постройки выложены из обломков твёрдых пород различной естественной формы и размеров, скреплённых раствором.

Это говорит о том, что возникшие в послепотопное время цивилизации Америки утратили связи со своими Вышними Мирами, а вместе с ними утратили и большое количество древних знаний, которые им были даны представителями Вышних Миров. Вследствие чего послепотопные земные народы стали стремительно деградировать. Итак, не признанные и не объяснённые официальной академической наукой памятники археологии подводят нас к следующим выводам:

• во-первых, разумные сообщества на нашей Земле появились более 500 миллионов лет назад.

• во-вторых, они явились результатом прилёта и деятельности представителей Вышних Миров из разных частей нашей Галактики.

• в-третьих, созданные представителями Вышних Миров разумные сообщества через некоторое время погибали в результате естественных катастроф либо в процессе губительных войн, что заставляет признать сведения древнеиндийских источников, повествующих о существовании на нашей Земле 22 цивилизаций в допотопные времена, вполне достоверными.

• в-четвёртых, гибель и последующая деградация остатков прошлых разумных сообществ подтверждаются наличием на нашей Земле людей различных видов, экзотических народов (дагоны и дзопа), а также человекообразных.

• в-пятых, археология непризнанных и необъяснённых памятников прошлого, без сомнения, подтверждает содержание славянских источников.

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