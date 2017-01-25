Российские бренды, притворившиеся импортными

Именно японскогона российском рынке не представлено, так как он объявил банкротство в 2000 году. Позиционирующая себя сегодня как японская марка AKAI, продающаяся в российских магазинах, зарегистрирована не в Японии, а в России в 2002 году компанией «Акай Юниверсал» и не имеет никакого юридического отношения к японской одноименной компании. Позднее российский бренд AKAI еще много раз перекупался различными собственниками. За него боролись многие известные и неизвестные российские и иностранные компании, среди которых и «М-Видео». Кстати, именно японский настоящий AKAI первым изобрел, а еще точнее, запатентовал, пульт дистанционного управления и экранное меню телевизоров. Но к нашему российскому бренду AKAI это изобретение не имеет отношения., пожалуй, первый, кто перевернул наше сознание, и мы узнали, что, оказывается, «немецкое» качество могут производить и в Китае по заказу российских предпринимателей. Поэтому об этом бренде мы скажем немного, просто то, что он российский, что нисколько не сбавляет нашего уважения к нему. Но читайте дальше, там еще так много разного интересного и неожиданного.придумал Александр Байер. Название образовано из начальных букв имени и фамилии. Обувь ALtheBA производится в России и Китае. Отношения к Италии этот бренд, увы, не имеет. В Италии и вообще Европе таких магазинов нет.Успешный брендбыл придуман Ильей Резником в России в 1991 году. Качественная обувь шьется в Португалии и Китае. Это единственный бренд обуви, который открыл более 50 магазинов под собственным брендом в США и Европе.полностью российский бренд. Производит в Китае копии моделей от более дорогих марок Grinders, Dr Martens и Shellys.созданы российскими предпринимателями и уже давно не скрывают своего полностью российского происхождения.Заказчик бренда— Иван Багнюк (поэтому в имени пива есть «Bag…»), владелец и генеральный директор омского пивзавода «Россар», где оно и производится.– собственная марка сети «Эльдорадо»Маркапринадлежит компании «Офис премьер», зарегистрированной на Дмитрия Белоглазова в 1994 году. Продукция выпускается в Москве на фабрике «Полиграфика» и в Йошкар-Оле на фабрике «Премьер Пласт».Автором косметического бренда, оказывается, были не иностранцы, а наши соотечественники Алексей Нечаев и Александр Даванков. В 1997 году они основали компанию «Русская линия», которая позднее была переименована в более косметическое Faberlic. Сегодня этот бренд широко распространился не только в России, но и на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, странах Балтии, Румынии, Венгрии и Германии. Многим и в голову не приходит абсолютно русское начало этого косметического бренда.Владелец брендаКсения Рясова. Дизайн студия в Москве. Одежда производится в Китае, аксессуары — во Вьетнаме.придуман в России в 2007 году. Автор идеи узконаправленного бренда бытовой химии — Елена Шмидт, управляющий партнер компании «Фармоникс». Верный ход авторов бренда был в том, что они предложили рынку не универсальное чистящее или моющее средство, а специализированное. Продукция разрабатывается в России, производится в Европе.Как и многие представленные здесь товары, брендпредлагает нам достаточно качественную продукцию, на логотипе которой указано Gipfel Germany или Gipfel Belgium. Потому что Gipfel GmbH зарегистрирован в 2003 году в Германии на… не совсем немецкую фамилию Агабабаев.Gipfel в Бельгии зарегистрирован на не совсем бельгийскую фамилию Карпов. По некоторым источникам, того самого чемпиона мира по шахматам. Сайт бренда в зарегистрирован на Юрия М. Исаева. Продавцы в магазинах не скрывают, что вся продукция производится в Китае.«Итальянскую» продукцию под брендамипроизводит по адресу: Челябинск, поселок Мелькомбинат № 2 Открытое акционерное общество «Макфа».Greenfield производится петербургской чайной компанией, выпускающей несколько брендов чая, в том числе под марками «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», «Принцесса Канди» и «Принцесса Гита». Кроме английского имени и английского происхождения с Англией Greenfield ничего не связывает.В ответ на брендот «Орими Трейд» «Чайная компания Май» создала бренд Curtis (первоначально назывался Curtis&Patridge, но под таким сложным и невыговариваемым именем «не пошел»).Полностью российская компания детской одежды и игрушекзарегистрирована в 1997 году на ЗАО «Торговый дом «Гуливер и Ко».— собственный бренд спортивной одежды и аксессуаров сети «Спортмастер». Производится в Китае.придуман в 90-х годах Павлом Логиновым. Производится в Польше и Китае. Представлен слоганом «Немецкая бытовая техника», но ни в Германии, ни где-либо за пределами СНГ бренд Kaiser неизвестен.Создатель сети— Максим Климов (ныне покойный). Развитие бренд начал с группы компаний «Курс». Первый магазин «Л`Этуаль» открылся в Москве в 1997 году. Во Франции, да и где-либо еще в мире данная сеть не присутствует.Мы любим индийский и английский (хотя английский он тоже почти индийский) чай. Тем не менее, на наших прилавках появился красивый, типа французский чай —. Но во Франции, да и нигде более в мире такого чая нет. Его происхождение полностью российское. Фасует чай в России ООО «Современные чайные технологии».Майонез и продукцияпроизводится в г. Елабуга (Татарстан), бренд (как и многие на этой странице) разрабатывался российскими дизайн-студиями.В Европе есть сеть магазинов. Но к сети, о которой мы говорим, она имеет только то отношение, что в свое время подала на оспаривание права использовать имя OGGI. Как пишет наша OGGI у себя на сайте в новостях: «В связи с невозможностью зарегистрировать бренд OGGI во многих странах мы меняем написание своего имени». Новое написание – OODJI уже зарегистрировано в более чем 100 странах. OGGI — зарегистрирован в 1998 году, (он же OODJI в 2010) — российские бренды, принадлежащие питерской компании «Август-Плюс». Продукция OODJI разрабатывается в России и Китае, производится в Китае.вывела сеть «Спортмастер». Одежда производится в Китае, Индии и других азиатских странах.Брендпринадлежал в разное время то ООО «ПОЛЯРИС-4», то «НТ Компьютер», то АО «Микротех Интернасьональ С.А.» (учредитель Сергей Бестужев). Бренд заявляет, что продается на трех континентах, но найти его можно только в России и СНГ. Техника производится в Китае.Брендтак же был придуман в России в 96-м году, косил под американские корни, но в Америке такого бренда нет.позиционировал себя как оконные системы из Австрии, на самом деле это российский производитель ПВХ-профиля, основанный в 1999 году. Завод находится в Подольске. Для честности нужно сказать, что технологии и оборудование на заводе немецкие.Бренд, созданный в 1995 году Андреем Бережным, первую обувь заказал на московской обувной фабрике «Буревестник». Сегодня обувь производится, кроме Москвы, во Владимире, Зарайске и… куда без него — в Китае.Чайсобирают на Цейлоне, но упаковывают в России, отчего он не становится менее цейлонским. Придумали и разработали марку полностью в России.официально позиционирует себя как корейский бренд. На самом деле он полностью российский и был придуман в 1995 году Сергеем Белоусовым. Продукция собирается на собственном заводе во Фрязино из комплектующих из Юго-Восточной Азии.полностью российский бренд, зарегистрированный в 2000 году. Продукцию производит в Китае и России.Брендзарегистрирован в 1996 году Великобритании. Но компания имеет российское происхождение. Технику производит в Китае.Первый магазинбыл открыт в начале 90-х Борисом Остробродом вместе с братом Аркадием Пекаревским в Санкт-Петербурге. Первые партии доставлялись из Израиля, позднее из Китая и Бангладеша. SELA в переводе с иврита — «скала». Но думаю, что прелесть имени и в том, что оно короткое, хорошо ложится на слух и похоже на SALE (распродажа). Поэтому многие магазины, размещая на витринах слово SALE, не желая того, рекламировали бренд SELA.В 1974 году в Японии была зарегистрирована компания, но в 90-х годах на российском рынке появилась другая Supra, юридически не имеющая отношения к японской. Японского бренда техники Supra уже не существует. Поэтому та Supra, которую вы встретите в России — это результат российско-китайских экономических отношений.нисколько не итальянский бренд, обувь шьется в Китае и в Тольятти на фабрике «Лидер».– принадлежат одной российской компании, зарегистрированной в 1992 году, владельцев которой зовут Тимур и Юлия (отсюда TJ). Позиционирует свою обувь как «сделано в Италии и/или Испании и/или Великобритании», притом, что в этих странах магазинов от этих брендов не обнаружено.Полностью российский брендбыл зарегистрирован в 2000 году компанией Golder Electronics (владелец Андрей Деревянченко). Кроме марки Vitek этой компании принадлежат бренды Maxwell, Rondell, Collfort.Брендпринадлежит ООО «Кулинарный клуб Витесс». Юридический адрес: Тульская обл., г. Тула, ул. Д.Ульянова, 15. Продукция производится в Туле и Китае.позиционирует себя как настоящий американский бренд, существующий с 1930 года. На самом деле это полностью российский бренд, с 1996 (дата регистрации) производит свою высококачественную продукцию в Турции. Нигде кроме России под таким брендом джинсы не продают. Сайта на английском у компании нет.основан в 1988 году в Ростове-на-Дону Владимиром Мельниковым. С даты основания Владимир является ее действующим и активным генеральным директором, несмотря на то, что в 2018 году ему исполнится 70 лет. Хочется немного о нем рассказать. Когда Мельников был подростком, он остался без родителей. Рос хулиганом и бросил школу в 6 классе (из-за чего не имеет диплома о среднем образовании), в 15 лет устроился на завод. В шестидесятые, а потом в семидесятые был дважды осужден за фарцовку. Третий раз задержан в восьмидесятые за торговлю валютой при попытке приобрести за границей швейное оборудование для своего кооператива. В 2011 году Мельников отмечен журналом «Forbes» как один из 9 самых необычных российских бизнесменов.позиционирует себя как итальянский бренд. На самом деле в Италии такого фешн-бренда нет. Компания производит свою продукцию на Шри-Ланке, в Китае и Бангладеш. Что совсем не принижает достоинства данного бренда.Бренд(с французского «лицом к лицу») основан в Москве в 2000-м году.— бренд российского происхождения. Предлагает качественные джинсы и аксессуары, произведенные в Турции.— несомненно, уважаемый парфюмерно-косметический бренд в России. Во Франции таких магазинов нет. Бренд «Иль де Ботэ» принадлежит холдингу «Единая Европа», центральный офис находится в Подмосковье (городское поселение «Московский поселок» Ульяновского лесопарка).Брендc 1998 года принадлежит компания ООО «ТАМИ и КО». Понятно, что форма — «Общество с ограниченной ответственностью» — это российская форма собственности.была создана в 1996 году Олегом Насобиным и его супругой с собственным производством в Подмосковье.Брендбыл создана в 1996 год в Москве. Несмотря на то, что бренд полностью российский, у него прекрасная интеграция на запад — сегодня бренд Centro представлен и в Польше, и в Украине, и Литве, и Латвии.Владелец контрольного пакетаМихаил Куснирович. Bosco di Ciliegi с итальянского — «черешневый лес». Это полностью московская компания, главный акционер московского ГУМа.Кофейный бренд, также как и чай TESS и чай Greenfield, выпускается компанией «Орими Трейд» из Санкт-Петербурга.Чайный бренд, также как и кофе Jardin с чаем Greenfield, выпускается компанией «Орими Трейд» из Санкт-Петербурга.— производитель и поставщик маникюрных и других галантерейных принадлежностей высочайшего качества. Бренд зарегистрирован в 1998 году и имеет около 50 магазинов по России (основные в Москве и Питере). За рубежом этот бренд (кроме немецкого ZINGER – швейные машины) не присутствует. К швейным машинам ZINGER наш бренд отношения не имеет.Торговая марказарегистрирована в 2007 году и принадлежит российскому поставщику цифровых устройств ЗАО «Эксплей» из Екатеринбурга. Основное направление — продажа и гарантийное обслуживание электронных устройств.Несмотря на то чтоудачно себя позиционирует как итальянское белье и аксессуары, это российская компания, так как в Европе такого бренда нет, как и магазинов. Что нисколько не ослабляет достоинств предложения этого многоуважаемого бренда.Сеть брендапринадлежащая ОАО «Модный Континент», одна из крупнейших федеральных сетей модной одежды России, Украины, Казахстана, Белоруссии и Киргизии. Согласно исследованиям Nielsen, NCITY имеет один из самых высоких показателей узнаваемости среди брендов собственной категории.– один из самых уважаемых и качественных российских брендов мужской одежды с более чем 20-летней историей. KANZLER предлагает свою продукцию в 60 городах России: от Санкт-Петербурга до Улан-Удэ. В Германии таких магазинов нет.Якобы американский брендна самом деле зарегистрирован на ООО «Технопоиск», Санкт-Петербург, на ул.Коли Томчака, 28 В.Сама компания Redmond Industrial Group в 2007 году зарегистрирована в США Алексом Главачеком.Компания появилась на рынке с недорогой малой бытовой техникой именно в том момент, когда рынок испытывал в ней большую потребность, что и сыграло положительную роль в известности данного бренда.— российская компания-производитель систем акустики и периферии для компьютеров Oy Sven Scandinavia Ltd. По официальной информации офис находится в Финляндии. Поначалу продукция под брендом Sven (системы мультимедийной и портативной акустики, многоканальные акустические системы, домашние кинотеатры, клавиатуры, наушники, гарнитуры и так далее) выпускались в рамках конверсии на Брянском оборонном заводе. Сегодня производство переместилось на Тайвань и КНР.создан в России в 2000 году с претензией на конкуренцию с мировыми модными трендами. Головной офис находится в Екатеринбурге, отделы продаж там же и в Москве.(Зарина) – абсолютно российский бренд, основанный в 1993 году. С 2009 года в создании коллекций принимает участие Рената Литвинова. Zarina входит в группу Melon Fashion Grouр, куда входят марки Love Republic и Befree.Хлебцыне имеют немецких корней, а производятся компанией ОАО «Хлебпром», офис которой находится в Москве на ул. Руставели, 14, а производство Dr.K?rner находится в Смоленской области, г. Ярцево.Истинно английские у этого чая только название и стиль. Производит чайпо адресу: Московская область, Подольский район, д. Яковлево, ул. Шоссейная, 1. Что не говорит о том, что этот чай плохой., как и марки Vitek и Maxwell, принадлежит компании Golder Electronics (владелец Андрей Деревянченко). Компания находится в Москве, Пестовский пер., 10.Брендыпринадлежат российскому ООО «АЛЬТЭРОС», дислокация: Москва, Варшавское шоссе, 125. Компания начала свою работу в 1999 году. Нигде за рубежом (в том числе в Европе) данные бренды не представлены.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com