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Российские бренды, притворившиеся импортными

08:47. 25 января 2017 Просмотров - 301 Один комментарий Опубликовал:
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Именно японского AKAI на российском рынке не представлено, так как он объявил банкротство в 2000 году. Позиционирующая себя сегодня как японская марка AKAI, продающаяся в российских магазинах, зарегистрирована не в Японии, а в России в 2002 году компанией «Акай Юниверсал» и не имеет никакого юридического отношения к японской одноименной компании. Позднее российский бренд AKAI еще много раз перекупался различными собственниками. За него боролись многие известные и неизвестные российские и иностранные компании, среди которых и «М-Видео». Кстати, именно японский настоящий AKAI первым изобрел, а еще точнее, запатентовал, пульт дистанционного управления и экранное меню телевизоров. Но к нашему российскому бренду AKAI это изобретение не имеет отношения.

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BORK, пожалуй, первый, кто перевернул наше сознание, и мы узнали, что, оказывается, «немецкое» качество могут производить и в Китае по заказу российских предпринимателей. Поэтому об этом бренде мы скажем немного, просто то, что он российский, что нисколько не сбавляет нашего уважения к нему. Но читайте дальше, там еще так много разного интересного и неожиданного.

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ALtheBA придумал Александр Байер. Название образовано из начальных букв имени и фамилии. Обувь ALtheBA производится в России и Китае. Отношения к Италии этот бренд, увы, не имеет. В Италии и вообще Европе таких магазинов нет.

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Успешный бренд Carlo Pazolini был придуман Ильей Резником в России в 1991 году. Качественная обувь шьется в Португалии и Китае. Это единственный бренд обуви, который открыл более 50 магазинов под собственным брендом в США и Европе.

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Camelot полностью российский бренд. Производит в Китае копии моделей от более дорогих марок Grinders, Dr Martens и Shellys.

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Carnaby и Chester созданы российскими предпринимателями и уже давно не скрывают своего полностью российского происхождения.

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Заказчик бренда Bagbier — Иван Багнюк (поэтому в имени пива есть «Bag…»), владелец и генеральный директор омского пивзавода «Россар», где оно и производится.

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Elenberg – собственная марка сети «Эльдорадо»

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Марка Erich Krause принадлежит компании «Офис премьер», зарегистрированной на Дмитрия Белоглазова в 1994 году. Продукция выпускается в Москве на фабрике «Полиграфика» и в Йошкар-Оле на фабрике «Премьер Пласт».

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Автором косметического бренда Faberlic, оказывается, были не иностранцы, а наши соотечественники Алексей Нечаев и Александр Даванков. В 1997 году они основали компанию «Русская линия», которая позднее была переименована в более косметическое Faberlic. Сегодня этот бренд широко распространился не только в России, но и на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, странах Балтии, Румынии, Венгрии и Германии. Многим и в голову не приходит абсолютно русское начало этого косметического бренда.

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Владелец бренда Finn Flare Ксения Рясова. Дизайн студия в Москве. Одежда производится в Китае, аксессуары — во Вьетнаме.

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Frau Schmidt придуман в России в 2007 году. Автор идеи узконаправленного бренда бытовой химии — Елена Шмидт, управляющий партнер компании «Фармоникс». Верный ход авторов бренда был в том, что они предложили рынку не универсальное чистящее или моющее средство, а специализированное. Продукция разрабатывается в России, производится в Европе.

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Как и многие представленные здесь товары, бренд Gipfel предлагает нам достаточно качественную продукцию, на логотипе которой указано Gipfel Germany или Gipfel Belgium. Потому что Gipfel GmbH зарегистрирован в 2003 году в Германии на… не совсем немецкую фамилию Агабабаев.

Gipfel в Бельгии зарегистрирован на не совсем бельгийскую фамилию Карпов. По некоторым источникам, того самого чемпиона мира по шахматам. Сайт бренда в зарегистрирован на Юрия М. Исаева. Продавцы в магазинах не скрывают, что вся продукция производится в Китае.

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«Итальянскую» продукцию под брендами Grand di Pasta и Grand di Oliva производит по адресу: Челябинск, поселок Мелькомбинат № 2 Открытое акционерное общество «Макфа».

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Greenfield производится петербургской чайной компанией ООО «Орими-трейд», выпускающей несколько брендов чая, в том числе под марками «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», «Принцесса Канди» и «Принцесса Гита». Кроме английского имени и английского происхождения с Англией Greenfield ничего не связывает.

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В ответ на бренд Greenfield от «Орими Трейд» «Чайная компания Май» создала бренд Curtis (первоначально назывался Curtis&Patridge, но под таким сложным и невыговариваемым именем «не пошел»).

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Полностью российская компания детской одежды и игрушек Gulliver зарегистрирована в 1997 году на ЗАО «Торговый дом «Гуливер и Ко».

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Joss — собственный бренд спортивной одежды и аксессуаров сети «Спортмастер». Производится в Китае.

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Kaiser придуман в 90-х годах Павлом Логиновым. Производится в Польше и Китае. Представлен слоганом «Немецкая бытовая техника», но ни в Германии, ни где-либо за пределами СНГ бренд Kaiser неизвестен.

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Создатель сети «Л`Этуаль» — Максим Климов (ныне покойный). Развитие бренд начал с группы компаний «Курс». Первый магазин «Л`Этуаль» открылся в Москве в 1997 году. Во Франции, да и где-либо еще в мире данная сеть не присутствует.

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Мы любим индийский и английский (хотя английский он тоже почти индийский) чай. Тем не менее, на наших прилавках появился красивый, типа французский чай — Maitre de The. Но во Франции, да и нигде более в мире такого чая нет. Его происхождение полностью российское. Фасует чай в России ООО «Современные чайные технологии».

Российские бренды косящие под импортные

Майонез и продукция Mr Ricco производится в г. Елабуга (Татарстан), бренд (как и многие на этой странице) разрабатывался российскими дизайн-студиями.

Российские бренды косящие под импортные

В Европе есть сеть магазинов OGGI. Но к сети, о которой мы говорим, она имеет только то отношение, что в свое время подала на оспаривание права использовать имя OGGI. Как пишет наша OGGI у себя на сайте в новостях: «В связи с невозможностью зарегистрировать бренд OGGI во многих странах мы меняем написание своего имени». Новое написание – OODJI уже зарегистрировано в более чем 100 странах. OGGI — зарегистрирован в 1998 году, (он же OODJI в 2010) — российские бренды, принадлежащие питерской компании «Август-Плюс». Продукция OODJI разрабатывается в России и Китае, производится в Китае.

Российские бренды косящие под импортные

O’stin вывела сеть «Спортмастер». Одежда производится в Китае, Индии и других азиатских странах.

Российские бренды косящие под импортные

Бренд Polaris принадлежал в разное время то ООО «ПОЛЯРИС-4», то «НТ Компьютер», то АО «Микротех Интернасьональ С.А.» (учредитель Сергей Бестужев). Бренд заявляет, что продается на трех континентах, но найти его можно только в России и СНГ. Техника производится в Китае.

Российские бренды косящие под импортные

Бренд Prology так же был придуман в России в 96-м году, косил под американские корни, но в Америке такого бренда нет.

Российские бренды косящие под импортные

PROPLEX позиционировал себя как оконные системы из Австрии, на самом деле это российский производитель ПВХ-профиля, основанный в 1999 году. Завод находится в Подольске. Для честности нужно сказать, что технологии и оборудование на заводе немецкие.

Российские бренды косящие под импортные

Бренд Ralf Ringer, созданный в 1995 году Андреем Бережным, первую обувь заказал на московской обувной фабрике «Буревестник». Сегодня обувь производится, кроме Москвы, во Владимире, Зарайске и… куда без него — в Китае.

Российские бренды косящие под импортные

Чай Riston собирают на Цейлоне, но упаковывают в России, отчего он не становится менее цейлонским. Придумали и разработали марку полностью в России.

Российские бренды косящие под импортные

Rolsen официально позиционирует себя как корейский бренд. На самом деле он полностью российский и был придуман в 1995 году Сергеем Белоусовым. Продукция собирается на собственном заводе во Фрязино из комплектующих из Юго-Восточной Азии.

Российские бренды косящие под импортные

Savage полностью российский бренд, зарегистрированный в 2000 году. Продукцию производит в Китае и России.

Российские бренды косящие под импортные

Бренд Scarlett зарегистрирован в 1996 году Великобритании. Но компания имеет российское происхождение. Технику производит в Китае.

Российские бренды косящие под импортные

Первый магазин SELA был открыт в начале 90-х Борисом Остробродом вместе с братом Аркадием Пекаревским в Санкт-Петербурге. Первые партии доставлялись из Израиля, позднее из Китая и Бангладеша. SELA в переводе с иврита — «скала». Но думаю, что прелесть имени и в том, что оно короткое, хорошо ложится на слух и похоже на SALE (распродажа). Поэтому многие магазины, размещая на витринах слово SALE, не желая того, рекламировали бренд SELA.

Российские бренды косящие под импортные

В 1974 году в Японии была зарегистрирована компания Supra Corporation of Japan, но в 90-х годах на российском рынке появилась другая Supra, юридически не имеющая отношения к японской. Японского бренда техники Supra уже не существует. Поэтому та Supra, которую вы встретите в России — это результат российско-китайских экономических отношений.

Российские бренды косящие под импортные

Tervolina нисколько не итальянский бренд, обувь шьется в Китае и в Тольятти на фабрике «Лидер».

Российские бренды косящие под импортные

TJCollection, Chester, Carnaby – принадлежат одной российской компании, зарегистрированной в 1992 году, владельцев которой зовут Тимур и Юлия (отсюда TJ). Позиционирует свою обувь как «сделано в Италии и/или Испании и/или Великобритании», притом, что в этих странах магазинов от этих брендов не обнаружено.

Российские бренды косящие под импортные

Полностью российский бренд Vitek был зарегистрирован в 2000 году компанией Golder Electronics (владелец Андрей Деревянченко). Кроме марки Vitek этой компании принадлежат бренды Maxwell, Rondell, Collfort.

Российские бренды косящие под импортные

Бренд Vitesse принадлежит ООО «Кулинарный клуб Витесс». Юридический адрес: Тульская обл., г. Тула, ул. Д.Ульянова, 15. Продукция производится в Туле и Китае.

Российские бренды косящие под импортные

Westland позиционирует себя как настоящий американский бренд, существующий с 1930 года. На самом деле это полностью российский бренд, с 1996 (дата регистрации) производит свою высококачественную продукцию в Турции. Нигде кроме России под таким брендом джинсы не продают. Сайта на английском у компании нет.

Российские бренды косящие под импортные

Gloria Jeans основан в 1988 году в Ростове-на-Дону Владимиром Мельниковым. С даты основания Владимир является ее действующим и активным генеральным директором, несмотря на то, что в 2018 году ему исполнится 70 лет. Хочется немного о нем рассказать. Когда Мельников был подростком, он остался без родителей. Рос хулиганом и бросил школу в 6 классе (из-за чего не имеет диплома о среднем образовании), в 15 лет устроился на завод. В шестидесятые, а потом в семидесятые был дважды осужден за фарцовку. Третий раз задержан в восьмидесятые за торговлю валютой при попытке приобрести за границей швейное оборудование для своего кооператива. В 2011 году Мельников отмечен журналом «Forbes» как один из 9 самых необычных российских бизнесменов.

Российские бренды косящие под импортные

Zolla позиционирует себя как итальянский бренд. На самом деле в Италии такого фешн-бренда нет. Компания производит свою продукцию на Шри-Ланке, в Китае и Бангладеш. Что совсем не принижает достоинства данного бренда.

Российские бренды косящие под импортные

Бренд VIS-A-VIS (с французского «лицом к лицу») основан в Москве в 2000-м году.

Российские бренды косящие под импортные

Motor Jeans — бренд российского происхождения. Предлагает качественные джинсы и аксессуары, произведенные в Турции.

Российские бренды косящие под импортные

«Иль де Ботэ» — несомненно, уважаемый парфюмерно-косметический бренд в России. Во Франции таких магазинов нет. Бренд «Иль де Ботэ» принадлежит холдингу «Единая Европа», центральный офис находится в Подмосковье (городское поселение «Московский поселок» Ульяновского лесопарка).

Российские бренды косящие под импортные

Бренд HANDERSON c 1998 года принадлежит компания ООО «ТАМИ и КО». Понятно, что форма — «Общество с ограниченной ответственностью» — это российская форма собственности.

Российские бренды косящие под импортные

Green Mama была создана в 1996 году Олегом Насобиным и его супругой с собственным производством в Подмосковье.

Российские бренды косящие под импортные

Бренд Centro был создана в 1996 год в Москве. Несмотря на то, что бренд полностью российский, у него прекрасная интеграция на запад — сегодня бренд Centro представлен и в Польше, и в Украине, и Литве, и Латвии.

Российские бренды косящие под импортные

Владелец контрольного пакета Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович. Bosco di Ciliegi с итальянского — «черешневый лес». Это полностью московская компания, главный акционер московского ГУМа.

Российские бренды косящие под импортные

Кофейный бренд Jardin, также как и чай TESS и чай Greenfield, выпускается компанией «Орими Трейд» из Санкт-Петербурга.

Российские бренды косящие под импортные

Чайный бренд TESS, также как и кофе Jardin с чаем Greenfield, выпускается компанией «Орими Трейд» из Санкт-Петербурга.

Российские бренды косящие под импортные

ZINGER — производитель и поставщик маникюрных и других галантерейных принадлежностей высочайшего качества. Бренд зарегистрирован в 1998 году и имеет около 50 магазинов по России (основные в Москве и Питере). За рубежом этот бренд (кроме немецкого ZINGER – швейные машины) не присутствует. К швейным машинам ZINGER наш бренд отношения не имеет.

Российские бренды косящие под импортные

Торговая марка Explay зарегистрирована в 2007 году и принадлежит российскому поставщику цифровых устройств ЗАО «Эксплей» из Екатеринбурга. Основное направление — продажа и гарантийное обслуживание электронных устройств.

Российские бренды косящие под импортные

Несмотря на то что incanto удачно себя позиционирует как итальянское белье и аксессуары, это российская компания, так как в Европе такого бренда нет, как и магазинов. Что нисколько не ослабляет достоинств предложения этого многоуважаемого бренда.

Российские бренды косящие под импортные

Сеть бренда INCITY, принадлежащая ОАО «Модный Континент», одна из крупнейших федеральных сетей модной одежды России, Украины, Казахстана, Белоруссии и Киргизии. Согласно исследованиям Nielsen, NCITY имеет один из самых высоких показателей узнаваемости среди брендов собственной категории.

Российские бренды косящие под импортные

KANZLER – один из самых уважаемых и качественных российских брендов мужской одежды с более чем 20-летней историей. KANZLER предлагает свою продукцию в 60 городах России: от Санкт-Петербурга до Улан-Удэ. В Германии таких магазинов нет.

Российские бренды косящие под импортные

Якобы американский бренд Redmond на самом деле зарегистрирован на ООО «Технопоиск», Санкт-Петербург, на ул.Коли Томчака, 28 В.
Сама компания Redmond Industrial Group в 2007 году зарегистрирована в США Алексом Главачеком.
Компания появилась на рынке с недорогой малой бытовой техникой именно в том момент, когда рынок испытывал в ней большую потребность, что и сыграло положительную роль в известности данного бренда.

Российские бренды косящие под импортные

Sven — российская компания-производитель систем акустики и периферии для компьютеров Oy Sven Scandinavia Ltd. По официальной информации офис находится в Финляндии. Поначалу продукция под брендом Sven (системы мультимедийной и портативной акустики, многоканальные акустические системы, домашние кинотеатры, клавиатуры, наушники, гарнитуры и так далее) выпускались в рамках конверсии на Брянском оборонном заводе. Сегодня производство переместилось на Тайвань и КНР.

Российские бренды косящие под импортные

Vassa&Co создан в России в 2000 году с претензией на конкуренцию с мировыми модными трендами. Головной офис находится в Екатеринбурге, отделы продаж там же и в Москве.

Российские бренды косящие под импортные

Zarina (Зарина) – абсолютно российский бренд, основанный в 1993 году. С 2009 года в создании коллекций принимает участие Рената Литвинова. Zarina входит в группу Melon Fashion Grouр, куда входят марки Love Republic и Befree.

Российские бренды косящие под импортные

Хлебцы Dr.K?rner не имеют немецких корней, а производятся компанией ОАО «Хлебпром», офис которой находится в Москве на ул. Руставели, 14, а производство Dr.K?rner находится в Смоленской области, г. Ярцево.

Российские бренды косящие под импортные

Истинно английские у этого чая только название и стиль. Производит чай ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика» по адресу: Московская область, Подольский район, д. Яковлево, ул. Шоссейная, 1. Что не говорит о том, что этот чай плохой.

Российские бренды косящие под импортные

Rondell, как и марки Vitek и Maxwell, принадлежит компании Golder Electronics (владелец Андрей Деревянченко). Компания находится в Москве, Пестовский пер., 10.

Российские бренды косящие под импортные

Бренды TOP HOUSE, NORDLAND и Baby Speci принадлежат российскому ООО «АЛЬТЭРОС», дислокация: Москва, Варшавское шоссе, 125. Компания начала свою работу в 1999 году. Нигде за рубежом (в том числе в Европе) данные бренды не представлены.

Российские бренды косящие под импортные

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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: бренды
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