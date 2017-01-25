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Путешественники во Времени-2

08:27. 25 января 2017 Просмотров - 232 Один комментарий Опубликовал:

Можно ли попасть в другое Время или в другую Реальность… случайно? Может ли человек оказаться в незнакомом ему мире из-за природных явлений, из-за собственной болезни или по иным обстоятельствам? Наконец, может ли произойти сбой в отлаженном механизме физического Времени? И если вы начали замечать вокруг что-то необычное, как реагировать на все происходящее?

О хроноперемещениях без использования технических средств, без Машины Времени и иных фантастических или реальных устройств и шла речь в эфире под условным названием «Путешественники во Времени-2». Этот эфир является продолжением передачи «Путешественники во Времени-1», в которой мы обсуждали тему хронопутешествий с помощью Машины Времени).

Запись живого эфира от 12 января 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио на тему «Путешественники во Времени-2»

Автор-соведущий — Вадим Чернобров.


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Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

  • 514 258
    Maleos 25 января 2017 в 10:43 Ссылка Пометить
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    Тоже мне открытие! да алкаши и наркоши в параллельную реальность, хоть в будущее хоть в прошлое элементарно ныряют

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