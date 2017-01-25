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После санкций: депутаты хотят обезопасить отечественных производителей

18:42. 25 января 2017 Просмотров - 195 3 коммент. Опубликовал:

Российские парламентарии готовятся к снятию санкций. Депутат Госдумы Иван Сухарев разрабатывает законопроект о регулировании торговли в части ограничения иностранной продукции. В проекте закона, с которым ознакомился RT, предлагается обязать розничные сети взять на контроль процентное соотношение импортных и отечественных продовольственных товаров. Как указано в документе, доля отечественных продуктов на прилавках должна быть не менее 60%.

После санкций: депутаты хотят обезопасить отечественных производителей

Депутат Госдумы Иван Сухарев готовит законопроект о регулировании торговли в части ограничения иностранной продукции. Проектом закона (есть в распоряжении RT) предусмотрено внесение изменений в федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», согласно которым наличие продовольственных товаров отечественного производства в торговых сетях должно составлять не менее 60% по каждому виду таких товаров.

Подобная мера поддержит отечественных производителей, создаст условия для развития средних и небольших отечественных производителей продукции. Также данная норма скажется положительным образом как в условиях экономических санкций против России, так и после их отмены.

«Сегодня и в крупных ретейлах, и магазинах поменьше представлена иностранная продукция, которая ввозится через другие страны. Донецкую республику, Белоруссию. Мы по большому счёту не против, но введённые против нас санкции и появившиеся контрсанкции заставили агропромышленный комплекс работать, появилась ниша для отечественного производителя.

Этого с ужасом ждут наши фермеры. Необходимо сейчас предпринять контрмеры, чтобы отечественный производитель не был сметён западным продуктовым потоком», — пояснил RT парламентарий.

С приходом Трампа существует большая вероятность того, что санкции снимут, а за ними отпадёт необходимость и в контрсанкциях.

«Иностранных товаров станет меньше»

Председатель президиума АКОРТ (Ассоциации компаний розничной торговли) Илья Ломакин-Румянцев считает, что для уменьшения доли импортной продукции не нужно менять действующее законодательство.

«Если курсовая динамика будет такой же, как и в позапрошлом году, то, естественно, иностранных товаров станет на нашем рынке меньше. Мотивация депутата, который готовит законопроект, понятна. Я и сам полностью поддерживаю помощь отечественным производителям. Но ведь ещё много лет назад стало ясно, что протекционизм ведёт к масштабным экономическим проблемам. Поэтому вопрос о том, необходимо ли вводить подобные законодательные меры, остаётся спорным», — заявил представитель ретейлеров.

Денис Кузнецов, старший менеджер управления по связям с общественностью X5 Retail Group, сообщил, что и без предлагаемых поправок доля отечественных товаров в магазинах торговых сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» уже в 2015 году составляла 90%. По его словам, за год ситуация не изменилась.

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), доля импорта в товарных ресурсах розничной торговли во второй половине 2016 года составила 39%, доля отечественной продукции — 61%. Если сравнить с показателями начала 2014 года, можно отметить положительную тенденцию: в последнем квартале 2014 года на российском рынке присутствовало на 5% больше импортных товаров. Депутат Иван Сухарев считает, что эти показатели могут резко измениться сразу после отмены санкций.

«Трамп смог, чем мы хуже»

Фермер и сыровар Олег Сирота сдержано отреагировал на депутатскую инициативу. По его мнению, существует множество преград, в том числе сложность отслеживания и регулирования процесса. Он пояснил RT, что, безусловно, возможная отмена контрмер нанесёт тяжёлый удар по сельскому хозяйству, которое начало бурно развиваться в условиях эмбарго, поэтому предпринимать определённые шаги надо.

По словам Сироты, масштаб катастрофы в случае отмены этой меры предположить сложно.

«Фермеры нуждаются в защите — мы не можем конкурировать с западными фермерами по цене и себестоимости продукции из-за гигантских дотаций в странах ЕС. Нам реально нужна одна простая вещь — подъём пошлин на сельскохозяйственную продукцию из ЕС, пусть даже с выходом из ВТО, хотя бы на 10 лет, мы от этого только выиграем. Тогда мы выстоим и разовьём своё сельское хозяйство, распашем десятки миллионов брошенных гектаров земли. Будем расти по 10-20% в год», — говорит фермер.

В пример Сирота приводит действия, к которым уже приступил новый президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

«Многие оппоненты, конечно, будут кричать: «Это не рыночный метод!», «Так нельзя!», «Свободный рынок!». Но посмотрите на первые заявления президента США Дональда Трампа — он говорит, что нужно поднимать пошлины, чтобы развивалась американская промышленность. Нам тоже такое нужно. Чем мы хуже?» — сказал фермер.

Источник: nnm.me

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3 коммент.»

  • 520 258
    Maleos 25 января 2017 в 19:22 Ссылка Пометить
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    Очередная американская диверсия: какой фуй сосчитает эти 60%?! нет такого фуя! а значит, считать опять будут амеропыдарасы. Значит, санкции обязательно надо продлить. Путин должным образом на экономику влиять не может, значит по амерам надо урезать, например, в Сирии. Тогда будем продолжать кушать вкусную российскую курочку…

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