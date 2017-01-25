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Политика большого террора – “Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек”

08:20. 25 января 2017 Просмотров - 167 Один комментарий Опубликовал:

282

Террор личности всегда оправдывается интересами народа. Сто лет назад была контра, вредители, кулаки, враги народа. Сегодня новая диктатура клеймит оппозиционеров, несогласных, агентов госдепа, экстремистов и пятую колонну.
Но тоталитарная суть подавления инакомыслия и ограничения свобод одна, хоть из-за развития общества, роста информ потоков и прозрачности, методы стали несколько гуманнее. Но суть диктатуры не изменилась, что и сто лет назад, давить любое инакомыслие, ущемляя фундаментальные права и свободы людей, прикрываясь интересами народа, сея атмосферу страха, пугая общество врагами, экстремистами, террористами.
Любая тирания всегда оправдывается необходимостью заботы об обществе, нам внушают абсурдную идею о том, что ограничение свобод каждой личности в отдельности происходит якобы в интересах всего общества. Само утверждение, на мой взгляд, что можно пожертвовать правами и свободами граждан, ради интересов общества состоящего из граждан абсурдно.
Интересам общества могут противоречить желания отдельных граждан, которые противоречат нормам общепринятого поведения, но в интересах общества не может быть ограничения фундаментальных прав и свобод всех граждан, потому как это ущемление всего общества.
Должно быть ясное понимание того, что авторитарная тирания ограничивает вовсе не тех, кто нарушает общепринятые нормы, создавая угрозу обществу, а именно фундаментальные права и свободы всех граждан, давя прежде всего тех, кто не согласен с потерей человеческих прав и свобод.
Сегодня в РФ антиэкстремистское законодательство и есть главное проявление экстремизма в отношении абсолютно всех граждан РФ.
Сегодня есть прямые статьи УК фактически упраздняющие действие Конституции и основных гражданских прав.
Мы можем открыто называть чудовищные статьи, которые сегодня напрямую отменяют конституционные свободы, являясь аналогом репрессивной советской 58 статьи. К ним вне сомнений относятся все части 282, 280 и раздел о нарушениях митингов и пикетирований 212 УК.
Сегодня антиэкстремисткое законодательство ущемляет свободу слова и выражения, право на тайну личной переписки, право избираться и быть избранным, право на мирный протест, то есть фундаментальные права человека, закреплённые в главном законе страны Конституции и в Международной декларации прав человека.

Наряду с уже принятыми 282 и 280 статьями, добавилась в российском законодательстве и ужасная 212.1, которая вводит наказание до 5 лет лишения свободы для людей, которые несколько раз несанкционированно вышли на улицу с плакатами. Пять лет за решеткой — это больше, чем за грабеж, причинение побоев и кражу. По некоторым санкциям 282 ст и вовсе предполагается наказание сопоставимое с убийством человека. Это при том, что в данной статье нет не одного потерпевшего!
Разве справедливо наказывать человека за плакат, картинку или репост в социальной сети строже, чем за кражу или насилие? Соответствует ли вообще институту права суровое уголовное преследование за мирный протест или выражение своего мнения?
Особенно, когда приговоры выносятся на основании картинок и текстов, по которым нет однозначных методик определения экстремизма, наглядный тому пример, дело Дмитрия Демушкина, которого арестовали и судят за размещённую им фотографию в соц сети с согласованного властями мероприятия, на котором изображён банер с надписью по которой расходятся даже выводы экспертов- "России рус..ю власть".

Уголовным преступлением считается нечто общественно опасное. То есть приносящее ощутимый вред. Какой вред наносят обществу и отдельным людям грабители и насильники — понятно. Но какую опасность представляет человек с плакатом? Например осуждённый по 212 ст Ильдар Дадин?
Очевидно, мирные протестующие не представляют общественной опасности. Даже если протест собрался спонтанно, участников не следует подвергать уголовному преследованию. Ведь свобода слова закреплена в Конституции, мирно и без оружия собираться это неотъемлемое право граждан. Конечно, если они начнут бить витрины и переворачивать автомобили, то общественная опасность появится и хулиганы будут задержаны. Но ведь в случае 212 ст и Дадине речь идет исключительно о мирном протесте!

«За плакат» могут сажать только в тоталитарных государствах, когда любая свободная мысль является неприемлемой. По этой причине можно было загреметь в лагерь при СССР за несогласие с «генеральной линией партии» и даже за анекдот.
Наш Основной закон Конституция гарантирует соблюдение основных прав человека: свободы слова, свободы собраний. А Уголовный кодекс как будто бы уже и нет.
Молчать и «больше двух не собираться»
такая судьба нас ждет, если продолжать молчать и надеятся на отдельных героев жертвующих свободой за всех нас. Источник: Русские новости

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Будут преследовать одного, другого, третьего. Елена Рохлина [Политические репрессии]

На днях гражданские активисты, правозащитники, юристы, адвокаты и представители средств массовой информации собрались для обсуждения очень острой темы — темы политических репрессий и преследований россиян по политическим мотивам.

netpol

Обсуждался скандал с избиением в колонии активиста «болотной» Ильдара Дадина, громкие процессы против народного лидера Светланы Лады-Русь и ее соратницы Марины Герасимовой и других гражданских активистов, против активистов ИГПР «ЗОВ», лишение правозащитников и правозащитных организаций финансирования, признание их иноагентами, использование против них административных ресурсов. Организаторами конференции выступили движение «За Ладу-Русь» и «За Справедливость», которые на своем опыте убедились, что ситуация в современной России больше напоминает 1937-ой год, нежели 2016. Злободневная для России тема заинтересовала в том числе представителей иностранных средств массовой информации. Подробнее: http://za.ladu-rus.ru

 

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