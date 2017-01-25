Новгородская псалтырь — древнейшая книга Руси

Академик, председатель Совета Российского гуманитарного научного фонда Валентин Лаврентьевич Янин считает, что в его жизни были два звездных часа, два события, в которых ему посчастливилось принимать непосредственное участие.

26 июля 1951 г., во время археологических раскопок в Новгороде, найдена первая берестяная грамота. “Это был переворот в научном мире! – не устает подчеркивать академик Янин. – Находки берестяных документов впервые в мировой практике открыли возможность изучения русского средневековья во всех его аспектах – от бытового и семейного уклада жизни до известных по летописям исторических событий и лиц”.

С тех пор по всей России обнаружены < ![CDATA[ ]]> 1002 грамоты< ![CDATA[]]>: свыше 900 – в Новгороде; 36 – в Старой Руссе; около 15 – в Смоленске; 14 – в Торжке… Даже в Москве найдена одна берестяная грамота XV века.

Берестяная грамота № 1. Она сильно фрагментирована, однако состоит из длинных и совершенно стандартных фраз: «С такого-то села позёма и дару шло столько-то»

Новгородская археологическая экспедиция – старейший и наиболее известный научно-исследовательский коллектив, работы там ведутся с 1932 г. С начала 60-х годов работой экспедиции руководит Валентин Янин. В некоторых местах культурные слои вскрыты, пройдены и изучены уже до материка. Казалось бы, обнаружения каких-либо из ряда вон выходящих находок, ждать уже не приходится. И вдруг – суперсенсация!

13 июля 2000 г. на Троицком раскопе в Новгороде археологи нашли древнейший русский манускрипт. Именно манускрипт, книгу, а не просто надпись на том или ином предмете. Три деревянные дощечки 20х16 см, покрытые воском и полностью исписанные псалмами царя Давида, уже приобрели широкую известность и получили название “Новгородской псалтири”.

Внешние стороны оформлены, как обложки с орнаментом. “Эта цера (особого рода книга с текстом на восковом слое) – уникальный памятник древнерусской письменности конца Х начала XI в., – уверен Валентин Янин. – Это одна из величайших находок в XX веке в славянском мире. Теперь я считаю себя одним из самых счастливых археологов в мире”.

До сих пор самой древней книгой славянской цивилизации считалось, так называемое “Остромирово Евангелие”, датированное 1056-1057 гг. “Наша находка – лет на 50 старше”, – поясняет Янин. С такой уверенностью говорить о датировке находки позволяют результаты дендрохронологического анализа. Дело в том, что “Новгородская псалтирь” была обнаружена в культурном слое на 30 см ниже деревянного сруба 1036 года (возраст этой постройки был установлен по годовым кольцам бревен, из которых она была сложена). А из предыдущих исследований хорошо известно, что скорость роста культурных слоев в Новгороде – 1 см в год.

Первая страница Новгородского кодекса, 1010 годы

Чтобы дополнительно подстраховаться, образцы воска с “Новгородской псалтири” отправили на исследование в Упсалу (Швеция) – там находится одна из лучших в мире лабораторий, использующая радиоуглеродный метод. И шведы подтвердили: дата создания книги не позднее 1010 года.

“В первый момент, когда я увидел эти три деревянные дощечки, – в глазах туман, потрясение”, – не скрывает своих эмоций Валентин Янин. К сожалению, при раскопках книга пострадала от удара лопаты. Некоторые фрагменты текста осыпались.

В тот момент все, кто находился на раскопе, не сговариваясь, подумали об одном: “Хоть бы это был какой-нибудь церковный текст, а не просто частные записи…” Поясним: в этом случае можно было надеяться восстановить написанное, сравнивая с существующими каноническими текстами. И Фортуна пошла навстречу ученым. Первый, беглый анализ книги, проведенный Валентином Яниным и выдающимся российским текстологом, академиком Андреем Зализняком, подтвердил: в руках археологов оказался церковный текст, псалтирь, псалмы 75, 76 и 67 (именно в таком порядке). Это позволило подобрать из осыпавшихся фрагментов остальную часть текста. (Псалтирь на Руси всегда был самой читаемой книгой, а старообрядцы до сих пор учат своих детей грамоте по ней.)

Все это напоминает сборку “паззла”. Сказать, что это сложно – значит не сказать ничего. Реставраторам приходится учитывать толщину, фактуру, другие особенности фрагментов. Так, Андрей Зализняк обнаружил, что в некоторых местах псалтири, текст писался поверх другого текста. Работа продолжается до сих пор, ею занимается уникальный мастер – Владимир Поветкин (именно ему мы обязаны реконструкцией древнерусских музыкальных инструментов и теперь знаем, например, как звучали легендарные русские гусли).

Стандартная процедура консервации подобного рода находок – пропитка этиленгликолем. (Вообще-то, хорошая сохранность берестяных грамот и деревянных изделий в Новгороде объясняется высокой влажностью местной почвы; все доски пропитаны водой и это предохраняет их от воздействия кислорода воздуха.) Но в данном случае, пришлось сначала переносить восковой слой с досок на другую основу – стекло, иначе воск расплавился бы при обработке этиленгликолем.

Конечно, вопрос, который волнует всех, – кто же автор первой рукописной русской книги? Имени его, мы, к сожалению, наверное, уже никогда не узнаем. Но кое-что о создателе “Новгородской псалтири” известно. “В тексте псалтири найдено около пятнадцати ошибок, – рассказывает Валентин Янин. – Особенности этих ошибок выдают руку русского человека, а не миссионера, например, из Греции или Болгарии. Видимо, это был русский из Киева”.

По мнению академика Янина, “Новгородская псалтирь” – это записи учителя, о чем свидетельствует профессиональный почерк: “Сия книга псалтирь” (надпись на обложке); “Без отлучения алчущих знания” (то есть для привлечения людей).

На самом воске кодекса остались псалмы 75 и 76 (а также маленькая часть псалма 67); это так называемый «основной текст» Новгородского кодекса, по которому памятник часто называется Новгородской Псалтирью. Этот текст читается легко и без особенных затруднений и сразу стал доступен для исследования. В своей основе язык перевода псалмов — правильный старославянский, однако с небольшим количеством ошибок в передаче юсов, выдающих восточнославянское происхождение писца. По мнению А. Н. Соболева, в палеографическом и орфографическом отношении текст близок к надписям на свинцовых амулетах X—XI вв. с территории северо-восточной Болгарии и Румынии, в то время как текстологически перевод отражает несколько иную традицию, чем дошедшая до нас древнейшая старославянская Синайская псалтырь. Вопрос о происхождении этой традиции дискуссионен, но, по-видимому, именно она дала начало тексту Псалтыри, отражённому в более поздних памятниках собственно восточнославянского происхождения. Текст псалмов (как и скрытые тексты, о которых ниже) написан по так называемой одноеровой системе, при которой вместо буквы ь используется ъ.

В отношении лингвистических особенностей памятника наиболее показательны именно тексты псалмов, потому что в скрытых текстах (см. ниже) многие буквы (от интерпретации которых зависит наличие того или иного языкового явления) читаются неоднозначно.

Помимо основного текста, А. А. Зализняк сообщил о «реконструкции» части предыдущих («скрытых») текстов по отпечаткам и царапинам стилоса на деревянных дощечках, находящихся под воском. По его словам, проблема восстановления этих текстов заключается прежде всего в том, что друг на друга наложились очень слабые отпечатки десятков тысяч букв, едва ли отличаемые от случайных штрихов и трещин на дереве. (А. А. Зализняк говорит о «гиперпалимпсесте».)

Некоторые ученые (К. Станчев, Д. М. Буланин) высказывали сомнения в возможности существования «скрытых текстов» и в возможности их прочтения.

Среди «скрытых текстов» прочтена затертая надпись, в которой говорится, что в 999 году монах Исаакий был поставлен попом в Суздале в церкви святого Александра-армянина. По мнению А. А. Зализняка, монах Исаакий был автором Новгородского кодекса и принадлежал к еретическому религиозному направлению.

Вплоть по 2004 год А. А. Зализняк восстановил следующие «скрытые тексты»:

множество псалмов, написанных по многу раз

начало Апокалипсиса Иоанна Богослова

начало перевода трактата «О девстве» Иоанна Златоуста (славянский перевод этого текста ещё не был известен)

множество написаний азбуки, в двух вариантах: кратком (а б в г д е ж ѕ з и ї к л м н о п р с т ѹ ф х ц ч ш щ ѿ) и полном (а б в г д е ж ѕ з и ї к л м н о п р с т ѹ ф х ц ч ш щ ѿ ъ ѣ ѫ ѭ ю ia ѧ ѿ), а также с перечислением названий букв (азъ бѹкы вѣдѣ глаголи…)

тетралогия «От язычества к Христу» (условное названия А. А. Зализняка): неизвестные до сих пор тексты «Закон Моисеев», «Размаряющие и размиряющие», «Архангел Гавриил», «Закон Иисуса Христа»

фрагмент неизвестного текста «О скровенной церкви спасителя нашего Иисуса Христа в Лаодикии мирликийской и о Лаодикиской молитве господа нашего Иисуса Христа»

фрагмент неизвестного текста «Сказание апостола Павла о тайном патерике Моисеевом…»

фрагмент неизвестного текста «О прощении грехов наказание от Александра от рода лаодикийского…»

фрагмент неизвестного текста «Духовное наставление от отца и от матери к сыну»

запись «Въ лѣто ҂ѕ҃ф҃з҃ азъ мънихъ исаакии поставленъ попомъ въ сѹжъдали въ цръкъве свѧтаго александра арменина…» («В 6507 [то есть 999] году я, монах Исаакий, стал иеромонахом в Суздале, в церкви Св. Александра Армянина…»); сочетание ҂ѕ҃ф҃з҃ (число 6507) ещё много раз повторяется на бортиках кодекса, так что можно предполагать, что писец и есть тот самый монах Исаакий, тем более, что в его языке не обнаруживается типично новгородских черт.

Наличие неизвестных до сих пор сочинений среди «скрытых текстов» Новгородского кодекса было объяснено тем, что писец принадлежал к христианской общине (возможно, дуалистической, близкой к богомильству), которую победившая христианская («кафолическая», «всеобщая», «соборная») церковь провозгласила еретической, так что эти тексты после вытеснения секты больше не переписывались, и христианская церковь стерла из исторической памяти почти все следы существования этой ереси. Особенно показателен фрагмент из «Духовного наставления от отца и от матери к сыну»:

…Миръ естъ градъ въ немъ же отълѫчаѭтъ отъ цръкъве еретикы.

Миръ естъ градъ въ немъ же отълѫчаѭтъ отъ цръкъве чловѣкы неразѹмъны.

Миръ естъ градъ въ немъ же отълѫчаѭтъ отъ цръкъве чловѣкы непокоривы.

Миръ естъ градъ въ немъ же отълѫчаѭтъ отъ цръкъве чловѣкы непорочъны.

Миръ естъ градъ въ немъ же отълѫчаѭтъ отъ цръкъве чловѣкы невиновъны.

Миръ естъ градъ въ немъ же отълѫчаѭтъ отъ цръкъве чловѣкы непрѣломъны.

Миръ естъ градъ въ немъ же отълѫчаѭтъ отъ цръкъве чловѣкы недостоины такоѩ кары.

Миръ естъ градъ въ немъ же отълѫчаѭтъ отъ цръкъве чловѣкы недостойны такого отълѫчения.

Миръ естъ градъ въ немъ же отълѫчаѭтъ отъ цръкъве чловѣкы прѣчистыѩ вѣры.

Миръ естъ градъ въ немъ же отълѫчаѭтъ отъ цръкъве чловѣкы достоины хвалы.

Миръ естъ градъ въ немъ же отълѫчаѭтъ отъ цръкъве чловѣкы достоины прославления.

Миръ естъ градъ въ немъ же отълѫчаѭтъ отъ цръкъве чловѣкы неотъстѫпъны отъ правыѩ вѣры х҃совы.…

Существует также версия (А. А. Алексеев), что эти «скрытые тексты» (или по крайней мере их часть) не связаны с серьёзной идеологией, а представляют собой литературную игру, образцы которой известны в западноевропейской монашеской культуре (лат. joca monachorum). В этом случае речь должна идти об очень высоком уровне славянской книжной культуры, способной на такие игры.

“Какими же мы можем представить себе новгородцев тех времен после всех ваших находок, что это были за люди?” – поинтересовался я у академика Валентина Янина. “Мы от них ушли только в одном, – последовал ответ, – они Пушкина не читали”.

Кстати, у самого Валентина Лаврентьевича есть одно очень интересное увлечение: он переводит в стихотворной форме на современный русский язык тексты берестяных грамот. “Новгородцы очень лаконично писали, – поясняет академик. – На бересте ведь не размахаешь, “Анну Каренину” не напишешь. Там усилие нужно, рука устает.

Вот текст одной из берестяных грамот середины XIII века: “Пришел искупник из Полоцка. А рать повидае велику. А пришли пшеницу в засаду”. Как это перевести на современный язык? “Из Полоцка пришел выкупленный из плена человек (искупник) и сообщил, что собирается большое войско. Пришлите дополнительный провиант в засаду (сторожевой пункт)”.

А вот мой стихотворный вариант того же самого сообщения:

К нам пришел военнопленный

с белорусской стороны.

Сообщил, что люд военный

собирает рать на ны.

Мы теперь лежим в засаде.

Жрать пришлите, Бога ради!

* * *

Несколько лет назад в Швеции проходила выставка новгородских археологических находок. Одна из ведущих шведских газет так резюмировала это событие: “Когда наши предки вырезали на камне руны, славяне уже писали друг другу письма”.

Такими мы были.