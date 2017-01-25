Курилы: Несбывшиеся надежды японцев

Источник: ИА Regnum @ Анатолий Кошкин

В Японии продолжают анализировать итоги широко разрекламированного визита в Страну восходящего солнца президента РФ Владимира Путина и приходят к неутешительным выводам. Весьма категоричные оценки дает, например, японское издание «Бизнес джорнал», предпославшее опубликованной на днях статье заголовок «Премьер Абэ не стремится вернуть «северные территории». Полное поражение от президента Путина: проблема под сукном».

Автор статьи Масао Авано в своих оценках не одинок — более половины опрошенных японцев считают результаты японо-российского саммита неудовлетворительными, что сказалось и на рейтинге поддержки премьер-министра и его кабинета. Значительная часть японского общества не одобряет и курс Абэ на расширение экономического сотрудничества Японии с Россией не после разрешения «проблемы северных территорий», а до, с целью создать благоприятную обстановку для согласия Москвы «вернуть острова».

В предшествующие визиту месяцы японские СМИ были полны статей и комментариев о том, какой «подарок» привезет В. Путин в знак благодарности за смелое приглашение в Японию вопреки фактическому запрету со стороны сюзерена — США. Большинство склонялось к тому, что президент предложит вернуться к «хрущевскому компромиссу» и даст согласие вернуть остров Шикотан и Малую Курильскую гряду, именуемую в Японии Хабомаи. Но при этом считалось, что на это можно будет согласиться лишь при условии, что В. Путин пообещает, пусть в отдаленной перспективе, но решать также вопрос о судьбе самых крупных островов Курильской гряды — Кунашира и Итурупа, на которые безосновательно претендует Токио. Безосновательно потому, что права на эти принадлежащие России с 1786 года, а затем уступленные в 1855 году Японии ради установления дипломатических и торговых отношений острова японское государство утратило по итогам Второй мировой войны, что закреплено в Ялтинском и Потсдамском соглашениях стран-союзников и в Сан-Францисском мирном договоре.

Под воздействием японской пропаганды и в результате намеков В. Путина о готовности реанимировать компромисс 1956 года среди японцев сложилось мнение, что Шикотан и Хабомаи уже у Японии «в кармане», и осталось добиться возврата и других островов южной части Курил, естественно, с омывающими их богатейшими морскими экономическими зонами.

Однако, вопреки обыкновению, В. Путин не стал подробно разъяснять свое понимание территориальной статьи Совместной декларации 1956 года. А обратил внимание на отсутствие в этом документе определенного указания на то, как «хрущевский компромисс» может быть реализован и чей суверенитет в результате будет установлен на островах.

Реагируя на это, автор статьи пишет: «Комментируя возврат, многословный Путин лишь заявил: «В Советско-японской декларации не указано, на каких условиях мы должны передать острова Шикотан и Хабомаи». Представитель Демократической партии (Японии — А.К.) Рэнхо сказала, как отрезала: «Это не хикивакэ (ничья — А.К.), а однозначное поражение». Делается вывод: «В ходе встречи в верхах, назначение которой заключалось в урегулировании территориальной проблемы, президент Путин одержал уверенную победу над премьер-министром Японии Синдзо Абэ. В результате коренные жители островов остались в дураках».

Далеко не все в Японии поддерживают и идею совместной хозяйственной деятельности на именуемых японскими «северными территориями» российских островах. Масао Авано приводит, в частности, опасения руководителя организации бывших жителей южнокурильских островов Кимио Ваки: «Подвижек по территориальной проблеме нет. Есть разногласия по основополагающим вопросам. Не нанесет ли совместная хозяйственная деятельность ущерб японскому суверенитету? Будет ли она учитывать имущественные права коренных жителей?» Ему вторит его заместитель Хирото Кавата: «Как можно заниматься экономической деятельностью, не решив вопрос суверенитета?»

Отметим, что в отличие от прошлых лет, когда японские власти и СМИ замалчивали не выгодные им факты истории, ныне японцам наконец-то стали разъяснять, как решался вопрос о территориальном размежевании между Японией и СССР. Автор статьи признает, что понятие «северные территории» появилось не сразу после Второй мировой войны, а фактически было внедрено в сознание японской общественности японским МИД в 1964 году для мобилизации населения на борьбу за «возвращение исконных территорий». Этот надуманный термин стал использовать и японский парламент.

С сожалением признается и то, что при ратификации Сан-Францисского договора заведующий договорным департаментом МИД Японии Кумао Нисимура от имени внешнеполитического ведомства, а значит и правительства, признал отказ от всех Курильских островов, включая Кунашир и Итуруп. Именно поэтому и понадобился термин «северные территории», призванный прикрыть нелепую «географическую новацию» о том, что эти острова якобы не входят в Курильские острова, от которых официально, включая ратификацию, отказалось японское государство.

Разъясняется в статье и то, что в отсутствии между двумя странами мирного договора повинны американцы: «Советско-японская декларация 1956 года постановила: «После подписания мирного договора СССР возвращает острова Шикотан и Хабомаи». Тем не менее госсекретарь США Джон Даллес был обеспокоен сближением между Россией и Японией, поэтому заявил, что если Токио подпишет мирный договор с возвратом двух островов, США не вернут Окинаву. В связи с этим правительство Японии меняет национальную политику, требуя вернуть все четыре острова сразу. В совместной декларации ничего не сказано о Кунашире и Итурупе. В декларации применяется слово «передача», а не «возврат», значение которого близко к следующему: «Это моя вещь, но я отдаю её тебе». Таким образом, декларация не признает, что два острова являются японской территорией».

Примечательно заключение, которым завершается статья в «Бизнес джорнал»: «Российско-японская совместная экономическая деятельность на островах при отсутствии договоренности об их возврате и подписании мирного договора — это отход от положений Советско-японской декларации».

От себя добавим, что как в Японии, так и в России существует немало сомнений по поводу реалистичности идеи организации на территориях, на которые официально претендует японское правительство, совместной экономической деятельности. Это возможно или при строгом соблюдении участвующими в такой деятельности японцами российского законодательства, на что в настоящее время едва ли пойдет официальный Токио, или при организации некоего специального учитывающего японские притязания законодательства на Курилах, что явится нарушением закрепленного в Конституции РФ суверенитета нашей страны над этими территориями.

Источник: nstarikov.ru