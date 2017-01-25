



Кипчаки прародители ариев



В нижнем палеолите Южного Казахстана мы находим такие орудия труда, как чопперы, так и чоппинги - см. мой пост «Минойская культура…»



В среднем палеолите, появляется плоский округлый камень в форме диска. Такой камень называется дисковидным нуклеусом. От него откалывались пластины: остроконечные (для наконечников копий и ножей) и в виде скрёбел для обработки кожи.

Сравни перевод с казахского языка: КЕСКIШ «резец» и КЫРГЫШ «скребло», а также турецкое KASAGI «скребло» с этнонимами казахов и киргизов.

Как я уже писал в посте «Стерегущие золото грифы» кипчаки - народ палеолита (его визитки найдены возле озера Балхаш)

Т.е. кипчаки – очень древний в этом плане народ.



С татарского языка слово «диск» имеет переносное значение, например в словосочетании «диск луны» - ТУГЭРЭК. ТЕГЕРИ, ТЕНГРИ, ТЕНЕРИ «бог» во множестве тюркских языков. Хазарский каган Иосиф выводил свой род из Дома Тогарма. Древнееврейские источники Домом Тогарма называют все тюркоязычные народы. Но Дом Тогарма это вполне конкретное место на планете Земля.



Оно располагалось к югу от Кавказа, там, откуда современные генетики выводят несколько гаплогрупп, от которых произошла большая часть современных народов. Это гаплогруппы R, I, J, K, F. Так как нас интересуют арии, то рассмотрим гаплогруппу R.



Для того чтобы не затрагивать известными этнонимами этот народ (а то путаницы без этого хватает в последнее время), назовём носителей гаплогруппы R «эрцами». В уме же будем держать, что кандидатом на его носителя является древний этнос кипчаков. Замечательно, что среди кипчаков есть как представители R1a, так и R1b. Например, предка фараона Тутанхамона, генетики, судя по гаплогруппе R1b1a2, помещают на Кавказ. Он жил примерно 9,5 тысяч лет назад. То, что фараон Эхнатон, отец Тутанхамона, был кипчаком, подтверждает синяя критская корона в виде головы голубя, а также тамга кипчаков, наносимая художниками древности на его скульптуры. Об этом - в посте «Стерегущие золото грифы» (ссылку смотри выше). Из современных кавказских народов к древним кипчакам относятся карачаевцы, балкарцы, кумыки.



Эрцы (кипчаки), как известно, разделились на эрбинов – представителей гаплогруппы R1b и эрэйнов – представителей гаплогруппы R1a. Термин эрбины ввёл в обиход генетиков А.А.Клёсов, а термин эрэйнов – ваш покорный слуга (т.е. Я), по аналогии с клёсовскими эрбинами. Термин «арии» вносит невообразимую путаницу и необоснованно даёт надежду представителям определённых этносов на, как им кажется, знатное древнее происхождение. Когда это разделение (эрбинов с эрэйнами) произошло, становится уже неважным (12-13 ? тысяч лет назад), главное, что обе эти гаплогруппы отделились от эрцев (кипчаков), и прежде были носителями тюркского этноса (независимо от того, хочется кому-то признавать этот факт, или нет).



Я предлагаю арийскими народами называть впредь только индийские народы, говорящие на индоевропейских языках, в связи с их устоявшимся традиционным названием - индоарии. Повторяю, что, по моему мнению, АРИЙ - понятие древнее и не носило этнического характера, хоть и относилось к правящей касте эрцев. Это значило, что рождённый в этой касте представитель был из «Гнезда Совести, Чести и Стыда». Ещё, судя по этимологии слова АРИЯ «гнездо пчелы», это название могло относиться и к эрбинам, т.е. представителям гаплогруппы R1b. Сравни древний египетский иероглиф – «царь пчеловод» и перевод названия гор Балканы, как БАЛ «мед; медовый» ХАН «царь». Судя по возможной гаплогруппе Чингизхана (R1b-М343), он, вероятно, тоже относился к благородному роду ариев, хоть и принадлежал к эрбинам. Разделение эрбинов могло произойти, по моему мнению, именно на Балканах. Возможно, что и эрэйнов тоже.

Ещё одно доказательство того, что слово арий не носило этнического характера, это свидетельство Ригведы о том, что Индра дасу (представителя местного племени) делал арья. Существует ошибочное мнение, что слово арий относилось прежде всего к варнам брахманов (жрецов) и раджаниев-кшатриев (царей-воинов). На самом деле это не так. Внимательный анализ Ригведы выявил, что первоначально слово арий относилось к варне вайшьев (земледельцев).



Что касается лингвистики, то самым близким индийским ариям народом являются поляки. Сравни название огня в польском АГНЬ с именем бога АГНИ или польскую шляхту со словом шлях (степь) в Ригведе. Параллелей можно привести много, но достаточно понять, что русское ОГОНЬ, мягко говоря, не то же самое, что АГНИ и АГНЬ. Ещё я бы отметил литовский язык. Можно привести в качестве примера Радзивиллов — богатейший род в Великом княжестве Литовском. От него, по моему мнению, в древности произошли все правящие верхушки индоевропейцев. Причём разделились они на западную и восточную ветви. Ушедшая на запад, носила название ВИЛЛЫ (отсюда и названия их дворцов). А та часть, которая ушла на восток, называлась РАДЗИ (ср. название верхнего - царского сословия в Индии – раджаньи, раджи).

Как стало известно из Ригведы т.н. арии не называли ариями поляков. Они называли их высокомерными панами (богатые, но скупые паны). Недовольны они были и шудрами. Шудры не относились к ариям. Часть шудр ушла с т.н. ариями в Индию (про них говорится в Х Мандале Ригведы). Кто такие шудры я уже писал в посте "Арии и арийцы".



Уже уйдя от панов и шудр, эти певцы-риши (ср. русское вирши-стихи) по дороге в Индию стали именовать себя ариями. Так что необоснованно называть себя ариями, это антинаучно. Чем быстрее прекратится это безобразие, тем лучше.



Кипчаки - предковый народ правящим династиям, и литовцам, и полякам, но об этом, ни в настоящем посте.



Поэтому курганная гипотеза, связанная с представителями предков индоевропейцев имеет право на жизнь, если учитывать, что её носителями были эрбины, потомки эрцев-кипчаков. Само слово КУРГАН заключает в себе тюркское КОР «могила» ХАН «царь». Повозки, на которых предки индийских народов перемещались по миру, управлялись белыми киргизами. Сравни КIРЕКЕШ «возница». А ключевая деталь колеса, в отверстии которой оно вращается, и к которой крепятся спицы – ступица, в казахском языке звучит как КYПШЕК. Этот диск со сверлиной и является с верхнего палеолита ещё одной визитной карточкой кипчаков. Так, что кипчаки и являются прародителями народа, который известен в Истории, как арии.



© Изъящев Т.П., 2016



об "Ариях и арийцах" см. здесь:



PS. В Ригведе упоминаются косики. Там говорится, что косики первыми зажгли священный огонь в центре своих домов. Ранние арии боготворили косиков, за то, что те давали им средства на воспевание богов. В переводе Фестского диска фигурирует Дом Косога. После 1600 г. до н.э. с Крита ушло шесть племён. Это сказано на обратной стороне ФД. Следы ушедших с Крита племён, обнаруживаются на северо-востоке Индии, в долине кувшинов в Лаосе, в Полинезии (Лапитоидная керамика). Я предполагаю, что в движении своем, критяне захватили т.н. ариев. Арии, вероятно, никогда не проходили по территории нынешней России, поэтому искать их следы бесполезно... Другими словами они были инкорпорированы с тюркским (критским) этносом. Далее, именно у казахов огонь в центре юрт называется АУЛИЕ «священным». На нём никогда не готовят пищу. Арии не были конными всадниками, а в Ригведе часто упоминаются скачки. Пройдёт почти тысяча лет и арии начнут убивать косиков, т.е. потеряют свою арийскую сущность. Этот факт, как назидание, отражён в мифах и сказаниях. Это ещё одно свидетельство того, что слово арий не носило этнического характера, а племена косиков (казахов) относились к племени царских скифов. Ведь скифы владели Азией с 3600 г. до н.э. В переводах протоиндских и критских печатей казахи упоминаются, как благородный первый род. Сравни слова поэта о Крите: "Там находишь ахеян с первоплемённой породой воинственных критян", он же упоминал благородных Абиев, которых уважал даже Зевс. Я лично прочитал в Линейном В про АНХИРАСОВ... Но об этом не в этом посте. Сначала совершим небольшой экскурс в Историю.В нижнем палеолите Южного Казахстана мы находим такие орудия труда, как чопперы, так и чоппинги - см. мой пост «Минойская культура…» http://www.proza.ru/2016/10/18/780. В среднем палеолите, появляется плоский округлый камень в форме диска. Такой камень называется дисковидным нуклеусом. От него откалывались пластины: остроконечные (для наконечников копий и ножей) и в виде скрёбел для обработки кожи.Сравни перевод с казахского языка: КЕСКIШ «резец» и КЫРГЫШ «скребло», а также турецкое KASAGI «скребло» с этнонимами казахов и киргизов.Как я уже писал в посте «Стерегущие золото грифы» кипчаки - народ палеолита (его визитки найдены возле озера Балхаш) http://www.proza.ru/2016/10/12/1696. Т.е. кипчаки – очень древний в этом плане народ.С татарского языка слово «диск» имеет переносное значение, например в словосочетании «диск луны» - ТУГЭРЭК. ТЕГЕРИ, ТЕНГРИ, ТЕНЕРИ «бог» во множестве тюркских языков. Хазарский каган Иосиф выводил свой род из Дома Тогарма. Древнееврейские источники Домом Тогарма называют все тюркоязычные народы. Но Дом Тогарма это вполне конкретное место на планете Земля.Оно располагалось к югу от Кавказа, там, откуда современные генетики выводят несколько гаплогрупп, от которых произошла большая часть современных народов. Это гаплогруппы R, I, J, K, F. Так как нас интересуют арии, то рассмотрим гаплогруппу R.Для того чтобы не затрагивать известными этнонимами этот народ (а то путаницы без этого хватает в последнее время), назовём носителей гаплогруппы R «эрцами». В уме же будем держать, что кандидатом на его носителя является древний этнос кипчаков. Замечательно, что среди кипчаков есть как представители R1a, так и R1b. Например, предка фараона Тутанхамона, генетики, судя по гаплогруппе R1b1a2, помещают на Кавказ. Он жил примерно 9,5 тысяч лет назад. То, что фараон Эхнатон, отец Тутанхамона, был кипчаком, подтверждает синяя критская корона в виде головы голубя, а также тамга кипчаков, наносимая художниками древности на его скульптуры. Об этом - в посте «Стерегущие золото грифы» (ссылку смотри выше). Из современных кавказских народов к древним кипчакам относятся карачаевцы, балкарцы, кумыки.Эрцы (кипчаки), как известно, разделились на эрбинов – представителей гаплогруппы R1b и эрэйнов – представителей гаплогруппы R1a. Термин эрбины ввёл в обиход генетиков А.А.Клёсов, а термин эрэйнов – ваш покорный слуга (т.е. Я), по аналогии с клёсовскими эрбинами. Термин «арии» вносит невообразимую путаницу и необоснованно даёт надежду представителям определённых этносов на, как им кажется, знатное древнее происхождение. Когда это разделение (эрбинов с эрэйнами) произошло, становится уже неважным (12-13 ? тысяч лет назад), главное, что обе эти гаплогруппы отделились от эрцев (кипчаков), и прежде были носителями тюркского этноса (независимо от того, хочется кому-то признавать этот факт, или нет).Я предлагаю арийскими народами называть впредь только индийские народы, говорящие на индоевропейских языках, в связи с их устоявшимся традиционным названием - индоарии. Повторяю, что, по моему мнению, АРИЙ - понятие древнее и не носило этнического характера, хоть и относилось к правящей касте эрцев. Это значило, что рождённый в этой касте представитель был из «Гнезда Совести, Чести и Стыда». Ещё, судя по этимологии слова АРИЯ «гнездо пчелы», это название могло относиться и к эрбинам, т.е. представителям гаплогруппы R1b. Сравни древний египетский иероглиф – «царь пчеловод» и перевод названия гор Балканы, как БАЛ «мед; медовый» ХАН «царь». Судя по возможной гаплогруппе Чингизхана (R1b-М343), он, вероятно, тоже относился к благородному роду ариев, хоть и принадлежал к эрбинам. Разделение эрбинов могло произойти, по моему мнению, именно на Балканах. Возможно, что и эрэйнов тоже.Ещё одно доказательство того, что слово арий не носило этнического характера, это свидетельство Ригведы о том, что Индра дасу (представителя местного племени) делал арья. Существует ошибочное мнение, что слово арий относилось прежде всего к варнам брахманов (жрецов) и раджаниев-кшатриев (царей-воинов). На самом деле это не так. Внимательный анализ Ригведы выявил, что первоначально слово арий относилось к варне вайшьев (земледельцев).Что касается лингвистики, то самым близким индийским ариям народом являются поляки. Сравни название огня в польском АГНЬ с именем бога АГНИ или польскую шляхту со словом шлях (степь) в Ригведе. Параллелей можно привести много, но достаточно понять, что русское ОГОНЬ, мягко говоря, не то же самое, что АГНИ и АГНЬ. Ещё я бы отметил литовский язык. Можно привести в качестве примера Радзивиллов — богатейший род в Великом княжестве Литовском. От него, по моему мнению, в древности произошли все правящие верхушки индоевропейцев. Причём разделились они на западную и восточную ветви. Ушедшая на запад, носила название ВИЛЛЫ (отсюда и названия их дворцов). А та часть, которая ушла на восток, называлась РАДЗИ (ср. название верхнего - царского сословия в Индии – раджаньи, раджи).Как стало известно из Ригведы т.н. арии не называли ариями поляков. Они называли их высокомерными панами (богатые, но скупые паны). Недовольны они были и шудрами. Шудры не относились к ариям. Часть шудр ушла с т.н. ариями в Индию (про них говорится в Х Мандале Ригведы). Кто такие шудры я уже писал в посте "Арии и арийцы".Уже уйдя от панов и шудр, эти певцы-риши (ср. русское вирши-стихи) по дороге в Индию стали именовать себя ариями. Так что необоснованно называть себя ариями, это антинаучно. Чем быстрее прекратится это безобразие, тем лучше.Кипчаки - предковый народ правящим династиям, и литовцам, и полякам, но об этом, ни в настоящем посте.Поэтому курганная гипотеза, связанная с представителями предков индоевропейцев имеет право на жизнь, если учитывать, что её носителями были эрбины, потомки эрцев-кипчаков. Само слово КУРГАН заключает в себе тюркское КОР «могила» ХАН «царь». Повозки, на которых предки индийских народов перемещались по миру, управлялись белыми киргизами. Сравни КIРЕКЕШ «возница». А ключевая деталь колеса, в отверстии которой оно вращается, и к которой крепятся спицы – ступица, в казахском языке звучит как КYПШЕК. Этот диск со сверлиной и является с верхнего палеолита ещё одной визитной карточкой кипчаков. Так, что кипчаки и являются прародителями народа, который известен в Истории, как арии.© Изъящев Т.П., 2016об "Ариях и арийцах" см. здесь: http://www.proza.ru/2016/10/12/1836 PS. В Ригведе упоминаются косики. Там говорится, что косики первыми зажгли священный огонь в центре своих домов. Ранние арии боготворили косиков, за то, что те давали им средства на воспевание богов. В переводе Фестского диска фигурирует Дом Косога. После 1600 г. до н.э. с Крита ушло шесть племён. Это сказано на обратной стороне ФД. Следы ушедших с Крита племён, обнаруживаются на северо-востоке Индии, в долине кувшинов в Лаосе, в Полинезии (Лапитоидная керамика). Я предполагаю, что в движении своем, критяне захватили т.н. ариев. Арии, вероятно, никогда не проходили по территории нынешней России, поэтому искать их следы бесполезно... Другими словами они были инкорпорированы с тюркским (критским) этносом. Далее, именно у казахов огонь в центре юрт называется АУЛИЕ «священным». На нём никогда не готовят пищу. Арии не были конными всадниками, а в Ригведе часто упоминаются скачки. Пройдёт почти тысяча лет и арии начнут убивать косиков, т.е. потеряют свою арийскую сущность. Этот факт, как назидание, отражён в мифах и сказаниях. Это ещё одно свидетельство того, что слово арий не носило этнического характера, а племена косиков (казахов) относились к племени царских скифов. Ведь скифы владели Азией с 3600 г. до н.э. В переводах протоиндских и критских печатей казахи упоминаются, как благородный первый род. Сравни слова поэта о Крите: "Там находишь ахеян с первоплемённой породой воинственных критян", он же упоминал благородных Абиев, которых уважал даже Зевс. Я лично прочитал в Линейном В про АНХИРАСОВ... Но об этом не в этом посте.

На рисунках - тамга аргынов (два круга) и два вида "смеющихся" кипчаков (ариев) - кареглазых и голубоглазых (в повозках).

Доп.сведения см. ниже в рецензиях.

Рецензии





Киргизы по основному происхождению - арии (area, ар - гордый, скифы, саки, сарматы) - 68% R1a. У киргизов есть ещё монгольские и китайские гаплогруппы.



Влияние Китая начало проявляться уже в 14 веке, к к 15 веку Китай полностью освободил Джунгарию (Уйгурию), которую захватывал в 13 веке Чингиз хан.



Пока ещё не нашли ни одного скифского захоронения с гаплогруппой не R1a. Недавно в Монголии были обнаружены захоронения R1b - это башкиры, хазарское воинство.



У казахов сейчас 6% гаплогрупп R1b - это башкирские племена Бериш, Табын и другие. Башкиры входили в элиту хазаров, и у казахов есть гаплогруппы семитов J около 4-5%. Если у киргизов около 15% монгольских гаплогрупп C3, то у казахов - 42% С3.



Всеволод Новопашин 10.12.2016 00:54 R1b - изначально, это гаплогруппы фараонов, а R1a - скифы. От Крыма до Индии было когда-то Скифское царство, которое завоёвывал Македонский (3 в до нэ) .Киргизы по основному происхождению - арии (area, ар - гордый, скифы, саки, сарматы) - 68% R1a. У киргизов есть ещё монгольские и китайские гаплогруппы.Влияние Китая начало проявляться уже в 14 веке, к к 15 веку Китай полностью освободил Джунгарию (Уйгурию), которую захватывал в 13 веке Чингиз хан.Пока ещё не нашли ни одного скифского захоронения с гаплогруппой не R1a. Недавно в Монголии были обнаружены захоронения R1b - это башкиры, хазарское воинство.У казахов сейчас 6% гаплогрупп R1b - это башкирские племена Бериш, Табын и другие. Башкиры входили в элиту хазаров, и у казахов есть гаплогруппы семитов J около 4-5%. Если у киргизов около 15% монгольских гаплогрупп C3, то у казахов - 42% С3.

ОТВЕТ НА РЕЦЕНЗИЮ:

R1b - изначально, это гаплогруппы фараонов...

Разве я говорил не то же самое?



Киргизы по основному происхождению - арии (area, ар - гордый...

По моим данным слово ариа переводится не так (внимательней перечитайте пост). Киргизы - возницы ариев. В Ригведе описаны скачки. Сами арии не были конными всадниками. Ими могли быть киргизы. Отсюда и знание ариями пород лошадей.



У кипчаков есть как R1b, так и R1a. Кто относился к кипчакам см. в БСЭ.



R1b - это башкирские племена Бериш, Табын и другие.

Это и казахские племена. Китайцы писали, что Касах это древняя Давань. Ознакомтесь с Шежире (родословием) казахов.



У аргынов гаплогруппа G. Они потомки населения древних переднеазиатских государств. Гаплогруппа G была распространена и на Крите. Мной переведён Фестский диск с современных узбекского и казахского языков. С переводом можно ознакомиться здесь же. В критских печатях фигурируют и Колаксай, и Тарикута (Таргитай)..., причём Колаксай назван КОКЕ. Так называют казахов узбеки. Аргыны гаплогруппы G откочевали с Украины (Херсонщины) и Верхней Волги (Мариэл) только в XVII веке, когда началось присоединение Казахских Жузов к России. Присоединение их напугало. Об этом - у Шакерима и в "Откровении Вещего Кота..." В Ригведе аргыны фигурируют под именем КОСИКОВ (казахов). Читайте Ригведу...



Кипчаков можно считать прародителями всех народов с гаплогруппой R1a. Сюда относятся и евреи-ашкенази, которые также входили в орбиту скифской культуры.

Гаплогруппа R1a1 выявлена почти у всех современных тюркских народов:

Хотоны (монголязычные уйгуры) -82,0 %,

Киргизы- 63,0 %,

Шорцы- 58,8%

Алтайцы- 53,0%

Татары- 34,1 % (но отсюда уже не большинство: П.З.)

Чуваши- 31,6%

Узбеки- 30,0%

Уйгуры- 28,6%

Хакасы 28,3 %

Карачаевцы - 27.54%

Башкиры- 26,3 %

Балкарцы - 25.74%

Каракалпаки- 18,2%

Тувинцы 14, 0%

Кумыки- 13,2%

Гагаузы - 12,5%

Азербайджанцы - 7,0%

Турки- 6,9%

Туркмены - 6,7 %

Казахи - 4,0%

Якуты - 3,2%

Скачал из Интернета. Здесь нет ногайцев (за 40 процентов) и тюрок заграничных. Все они - потомки кипчаков.

А среди брахманов в Индии найдены гаплогруппы Y2 и G2a.