Эту правду не задушишь, не убьёшь! Юрий Селиванов

Лживые измышления предателей Родины не должны становиться символом веры для новых поколений

Разговоры о том, что в Советском Союзе был рай небесный, который взяли и разрушили, – это просто обман народа, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук. «Положение в Советском Союзе в тот момент (до подписания Беловежских соглашений) было крайне тяжелым: глубочайший экономический кризис, политические конфликты, духовный кризис. Очереди стояли за всем. Я был заведующим отделом ЦК, потом секретарем ЦК Компартии Украины, но, посещая Москву, вез домой масло и сухую колбасу. Жена просила», – рассказал Кравчук порталу Tut.by.

Во-первых, сразу уточню, что в тот момент – накануне подписания беловежских соглашений, Советский Союз был уже практически развален горбачевскими «перестройщиками», типа того же Кравчука, а его экономика парализована. Причем есть основания считать, что парализована вполне сознательно, чтобы добить страну. Сам видел, как это делалось. В морских портах СССР в то время скопились тысячи контейнеров с импортным продовольствием, которое должно было компенсировать искусственно вызванные «реформаторами» перебои в снабжении. Так вот — эти контейнеры там же и сгнили. И уже после развала СССР их вонючее содержимое вывезли на свалку. В любом случае, обвинять сам Советский Союз и советскую систему в том, что фактически сделали их враги — высшая мера наглости, на которую такие Кравчуки только и способны.

В принципе, на пустобрёхство этого негодяя, одного из трех главных участников беловежского сговора, поправшего суверенную волю народа, ясно выраженную на референдуме о сохранении Советского Союза 17 марта 1991 года, можно было бы не обращать внимания. Однако в условиях фактически монопольного положения либеральной пропаганды на пространстве бывшего СССР, которая практически безостановочно, в течение целой четверти века, обрабатывает миллионы людей в духе ненависти к своему историческому прошлому, оставлять без внимания такие лживые высказывания было бы в корне неправильно. Люди должны понимать, что их нагло обманывают своекорыстные, хищные и подлые существа, которые фактически лишили их Родины, а впоследствии обглодали её до голых костей.

Пользуясь полнейшей дезинформированностью новых поколений, которые понятия не имеют о реальной жизни в СССР, эти подонки до сих пор продолжают вколачивать гвозди в крышку гроба убиенной ими страны, тем самым закрепляя своё собственное господство над её полностью одураченным народом.

И сегодня уже даже вполне адекватные люди, буквально задавленные этой безудержной пропагандой, начинают путаться в базовых понятиях и повторять её типичные измышления. Вот, например, в личной переписке с моим весьма здравомыслящим интернет-собеседником, прозвучали отголоски все того же либерального мифотворчества.

Есть каверзный вопрос — ведь объективно мы при СССР жили не лучше, чем сегодня. Беднее в плане вещей уж точно. И тогда вывозили сырье в огромных объемах, и этих денег страна не видела — производство почти не модернизировали, во всяком случае, товаров широкого потребления. Так когда больше грабили — тогда ли теперь?..

Приходится объяснять уважаемому собеседнику вещи, казалось бы, совершенно очевидные, но, тем не менее, вполне успешно удаленные в ходе пропагандистских манипуляций из нынешнего массового сознания:

На Ваш «каверзный вопрос» отвечаю. Даже сравнивать не надо СССР и нынешнюю жизнь. Прежде всего, потому, что при Союзе мы жили несравнимо лучше. Как по Вашему — сколько стоит в долларах уверенность советских людей в завтрашнем дне, когда каждый из нас знал, что государством ему гарантирован жизненный минимум уже по факту рождения в СССР? Сколько стоит обязательное трудоустройство всех трудоспособных граждан и абсолютно бесплатное образование, в том числе и высшее? Какова цена общедоступной медицины и практически дармового санаторного обслуживания? Да, в этой системе были свои недостатки. И было их немало. Не было тогда «эксклюзивных» американских лекарств по пять тысяч долларов за упаковку и права рожать в Париже. Зато, как ни странно, численность населения росла как на дрожжах, а средняя продолжительность жизни – 75 лет, была одной из самых высоких в мире. Это вам не тридцать с лишним миллионов душ, пропавших черт знает куда при нынешней «демократии». Или, например, трехкомнатная квартира, которую государство предоставило моей семье, была в очень запущенном виде. Стены поцарапаны, пришлось клеить новые обои. Полы, опять же, не паркетные. Но за эту квартиру мы не заплатили ни единой копейки. А плата за коммунальные услуги была такая ничтожная, что котировалась на уровне цены кулька семечек. То есть об этом ни у кого вообще голова не болела. Не то, что сейчас, когда многие, особенно на Украине, думают, на что потратить последние деньги – на еду, или на оплату жилья? Я и миллионы таких как я, учились в СССР целых 15 лет (десять в школе и 5 в вузе) и не заплатили за это ничего. Наоборот — нам еще и приплачивали, чтобы мы хорошо учились. Перед каждым из нас был огромный жизненный выбор. Житель той же Украины мог свободно учиться в лучших университетах страны – в Москве и в Ленинграде. Мог, при желании, отправиться на заработки куда угодно – от Тюмени до БАМа, где платили куда больше, чем дома. А сейчас – из той Украины, где практически нет работы, еще надо умудриться выехать. СССР никогда не сидел на пресловутой нефтегазовой игле. У него была, в общем и целом, самодостаточная экономика, производившая практически все в первую очередь необходимое. Да жили небогато. Но, во-первых, не было ничего лишнего, чего сейчас в магазинах под 90%. На хрена нам те же помидоры в январе и прочая явно химическая гадость? Но зато тогда наши футболисты были именно спортсменами высочайшего уровня, которых любила вся страна, а не вечно озабоченными размером гонорара мелкими шкурниками, у которых всегда мяч квадратный. Да, действительно кое-где было мало колбасы. Но, черт возьми — она вся была на 100% натуральная, из настоящего, вчера еще живого мяса, а не как нынешняя – со складов бразильской армии времен первого крестового похода на индейцев майя. И мой холодильник никогда не был пустым. И не только мой. И самое главное — от голода при моей жизни никто не умирал. Зато не было нынешнего жуткого потребительства — этой самоцели жизни для дебилов, для которых устаревшая модель «айфона» сродни жизненной катастрофе. У людей действительно был высокий смысл в жизни — добиться успеха в учебе, в научной деятельности, стать выдающимся артистом, спортсменом, найти себя на производстве, на воинской службе Родине. Что касается Ваших слов про «этих денег страна не видела», то это чистой воды либеральное разводилово. СССР бурно развивался – шло огромное жилстроительство, у нас была самая мощная в мире армия, за которой мы чувствовали себя как за каменной стеной и не боялись никого в мире, сотни новых заводов строились ежегодно. Я сам вырос в небольшом городе в Приднестровье, который всего за 15 лет изменился в лучшую сторону просто до неузнаваемости. Можно еще долго продолжать…

Вот такие азбучные истины приходится сегодня озвучивать. Хотя бы для того, чтобы такие вконец обнаглевшие Кравчуки, явно рассчитывающие на нашу короткую память, не думали, что мы всё забыли и будем только покорно подставлять уши под их лапшу. Не будет такого никогда. Мы сами все помним и своим детям и внукам об этом расскажем. Чтобы им было с чем сравнивать. И чтобы они никогда не стали Иванами, не помнящими родства. И твердо знали главную нашу заповедь – «Мы не рабы! Рабы не мы!»

Юрий Селиванов, специально для News Front





Источник: news-front.info