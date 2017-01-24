Потребление алкоголя в России снизилось почти в 1,5 раза с 2009 года

Концептуал СМИ По данным Роспотребнадзора, сегодня среднедушевое потребление алкоголя в стране составляет более 10 литров на человека

Среднедушевое потребление алкоголя в России с 2009 года снизилось почти в полтора раза, до 10 литров на человека в год. Об этом сообщил Роспотребнадзор со ссылкой на данные экспертов.

“По экспертным оценкам, среднедушевое потребление алкоголя в Российской Федерации составляет более 10 литров на человека (2009 год – 15 литров)”, – говорится в сообщении. Роспотребнадзор отмечает позитивные изменения, произошедшие в РФ за последние годы благодаря введению дополнительных мер по ограничению розничной продажи алкогольной продукции в зависимости от места и времени продажи, возраста покупателя, установлению минимальных цен на алкогольную продукцию, а также запрета рекламы алкогольной продукции.

По данным ВОЗ, потребление более восьми литров алкоголя на человека в год отрицательно сказывается на здоровье населения. В связи с этим Роспотребнадзор предлагает продолжить реализацию мер, предусмотренных Концепцией реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года.

Как отмечается в сообщении, с 2009 года на 30% снизилось число случаев острых отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а количество больных, взятых под диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом “алкоголизм”, снизилось почти на 37%. Также на 24% снизилась численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях.

Специалисты ведомства в 2016 году исследовали более 10,7 тысячи проб алкогольной продукции, нормативным требованиям не соответствовало 3,8% из них.

“В 2016 году Роспотребнадзор проверил более 10 тысяч организаций, занятых производством и обращением алкогольной продукции. Специалистами было исследовано более 10,7 тысячи проб алкогольной продукции, из них не соответствовали нормативным требованиям 3,8%. При этом импортной алкогольной продукции исследовано более 1,5 тысячи проб, нормативным требованиям не соответствовало 5%”, – говорится в сообщении.

По результатам проверок в 2016 году приостановлена реализация свыше 2 тысяч партий алкогольной продукции общим объемом более 100 тысяч литров. Кроме того, ведомством вынесено 4,6 тысячи постановлений о привлечении к административной ответственности юридических и должностных лиц, наложено административных штрафов на сумму более 53 миллионов рублей, по решению суда приостановлена деятельность 87 объектов, в следственные органы передано 30 дел.

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