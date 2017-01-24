Об особенностях современной антисоветской пропаганды

Говоря об антисоветской пропаганда, мы обыкновенно вспоминаем нечто убогое, вроде бесконечных разговоров "как в совке не было туалетной бумаги". В любом случае, может показаться, что эпоха очернения СССР давно миновала. Но это не так. Современные антисоветчики используют более хитрые — хотя и не сложные — приемы. В качестве последнего можно привести недавний пост небезызвестного Фтритцморгена.

Сам он, как не странно, постоянно утверждает, что к советскому времени относится положительно — а все свои силы тратит исключительное на борьбу с «врагами России». Если бы это было правдой, то данную деятельность можно было бы только приветствовать – несмотря на всю разность убеждений. В конце концов, самое главное для постсоветского общества теперь – это выход за пределы господствующей идеологии антисоветизма.

Однако в реальности указанный деятель – несмотря на свой декларируемый антилиберализм – целиком и полностью находится в рамках указанной идеологии. И более того, всячески работает на ее укрепление. Взять, к примеру, устроенный совсем недавно опрос о том, когда было лучше: сейчас или в СССР. Ну, опрос и опрос – в принципе, на выходе должна получиться объективная информация. Но вот получится ли?

Для того, чтобы понять, что тут не так, достаточно приглядеться к тексту опроса. Итак, Фритцморген спрашивает:



Что вы считали деликатесами в советские времена, и что для вас является труднодоступным лакомством «не на каждый день» сейчас?

Как вы добирались до работы тогда, и как добираетесь теперь? Какую площадь вы занимали во времена Горбачёва, и сколько квадратных метров приходится на вас сегодня?

Куда вы ездили на отпуск в те времена, и куда вы ездили сейчас? В каких номерах вы отдыхали и отдыхаете?»

Может показаться, что все тут достаточно нейтрально – что-то было лучше тогда, что-то сейчас. Но на самом деле, указанные пункты достаточно четко показывают, какому времени любой разумный человек при ответе должен отдавать предпочтение. И это отнюдь не период СССР.* * *Давайте разберем, почему. Возьмем самый первый пункт – а именно, о деликатесах тогда и сейчас. Может показаться, что в этом плане СССР выигрывает – ведь, как уже неоднократно писалось, с продуктами в современной РФ твориться полный кошмар. Поскольку изготавливают их практически из того самого «продукта вторичного», о котором писалось в «Москве 2048». Ну, может быть, не прямо из него, конечно — но из субстанций, близких по своим вкусовым и питательным качествам. Однако есть тут одна деталь, которая все меняет. Это слово «деликатес». Деликатес – это некое изысканное кушанье, которое человек может себе позволить на праздник. Ну – или просто, побаловать себя. В любом случае – это не то, что он ест, чтобы восстанавливать свои силы каждый день.

Так вот, как раз в этом смысле дело в современной РФ обстоит не столь страшно – по крайней мере, для пресловутого «среднего класса». В том смысле, что при особом желании найти качественные продукты все-таки можно. Правда, для этого надо приложить некоторые усилия – к примеру, даже многие дорогие колбасы могут сейчас содержать пресловутый «растительный белок», а уж «мясо птицы» найдется в каждой второй каталке. Но если постараться, то купить и настоящую копченую колбасу, буженину или окорок. То же самое можно сказать и про сыр – хотя в «массовом сегменте» правят бал пресловутые «сырные продукты с дырками», но есть и относительно приличные сыры. Причем даже европейские (!). Даже Parmigiano Reggiano можно найти – если особо захотеть. Другой вопрос: почем и где? Но по отношению к деликатесам данные проблемы уходят на второй план. В конце концов, в государственной советской торговле найти подобные продукты было проблематично. Правда, были еще и рынки с потребкооперацией, где по цене, превышающей государственную раза в два-три, лежали каталки сервелата, весели окорока и т.д и т.п.

Однако советский человек покупать втридорога не был приучен – и коппторговское изобилие, как правило, проходило мимо его. Он лучше в очереди за синими курами постоит – в конце концов, свободного времени было навалом, а нервы у советских людей были крепки, как канаты. Вот и получается, что если говорить о деликатесах, то РФ тут далеко обходит СССР. Другое дело, если вести речь об повседневных продуктах, которые сейчас стали – как уже говорилось выше – практически несъедобными. Но это Фритцморгену не интересно – ему важно показать то, что купить сейчас банку красной икры можно в любом гипермаркете. И даже банку икры черной. В конце концов, шесть тысяч — не такие уж космические деньги. (Правда, если их не тратить ни на что другое – ни на ипотеку, ни на коммуналку, ни на лекарства, ни на оплату репетиторов детям… )

* * *



по теме:

http://nnm.me/blogs/TbINZ/2017-y-avtomobil-snova-stal-roskoshyu/

Ну, а второй вопрос – «как вы добираетесь до работы» – вообще классика жанра. Практически: «перестали ли вы пить коньяк по утрам?» В том смысле, что ответ на него изначально запрограммирован – а именно, большинства ответят: на собственном автомобиле. И тут РФ окажется в выигрыше – ведь даже «кредитный логан» с переполненным общественным транспортом времен социализма не сравниться. Правда, если вместо вопроса: «как вы добираетесь», спросить «за какое время вы добираетесь», то пафоса станет намного меньше. Поскольку ехать на переполненном автобусе все же быстрей, нежели стоять в личном автомобиле. Ну, и самое главное – мало кто задумывается над тем, какую же часть своей зарплаты он отдает за подобную возможность – и на страховки-ТО-бензин-штрафы, и, самое главное, за амортизацию самого транспортного средства. Ведь на то, чтобы купить машину, в любом случае равно нужны деньги. И это еще в условиях, когда вопрос парковки не стоит особо остро – в большинстве городов парковать автомобиль можно еще бесплатно. Но, судя по действиям нынешних властей, эта халява вскоре может закончиться.То есть, по идее сейчас разумный человек, вместо ощущения чувства превосходства над «убогими совками», должен скорее задуматься над тем, как это нынешний режим заставил его за свои средства делать то, что раньше делалось государством. Да еще и радоваться подобной ситуации. Причем, во многих развитых странах подобные вопросы давно уже задаются – и там деавтомобилизация жизни идет полным ходом. Но у нас пока обратный курс – и массовая автомобилизация продолжает восприниматься, как достижение.* * *Может показаться, что следующий вопрос – о «квадратных метрах» — все-таки станет «подыгрышем СССР». Ведь сколько было сказано о нынешних ценах на жилье, особенно по сравнению их со средней зарплатой. Однако Фритцморген не был бы лучшим пропагандистом в ЖЖ, если бы не мог предвидеть подобное. Поэтому очевидно, что и этот вопрос является ни чем иным, как панегириком существующему режиму. На самом деле, все просто – ведь весь постсоветский период жилье реально строилось. И даже заселялось – пускай не все, но все равно, немалая его часть. А значит – количество квадратных метров на человека в любом случае увеличивалось. Как это происходило и за счет чего – надо разбирать отдельно. Тут же стоит сказать, во-первых, о том, что следует учитывать ипотеку. Которая увеличивает стоимость жилья еще больше, и заставляет человека отдавать банкам практически все средства. Но при этом, все-таки, позволяет ему иметь свою квартиру. А точнее – думать, что он ее имеет. (А на самом деле, это его имеет банк – причем, во всех смыслах.)Но только ипотекой дело не ограничивается. Надо не забывать тот факт, что все советское время происходила массовая урбанизация – т.е., переток людей в города. Данная особенность и создавала известный «квартирный вопрос», о котором писал еще Булгаков. Ведь деревенские избы при этом бросались, выводясь из оборота, они сгнивали и продавались на дрова — а жившие в них граждане становились в пресловутые жилищные очереди. Сейчас урбанизация прекратилась, и массовый вывод жилья из оборота отсутствует – что очень сильно снижает потребность в нем. Плюс относительная малодетность последних поколений оказалась в этом смысле благом – поскольку дети очень часто переселяются в квартиры умерших бабушек. (Если учесть, что бабушек в средней семье – 2, то и их квартир как раз хватает 2 детям.) А ведь в СССР напротив, семьям приходилось тесниться для того, чтобы предоставлять свою жилплощадь «старшему поколению» — пресловутой «теще, взятой из деревни». Ну, и еще — «бабушкины квартиры», как правило, составляют львиную часть сдаваемого жилья, что так же позволяет решить проблему с его дефицитом. Можно только предположить, сколько бы стоила съемная квартира, если бы ее сдавали с учетом разумного срока окупаемости. В общем, отсутствие того чудовищного демографического давления, с которым столкнулся СССР после войны, также не последнюю роль в создании комфорта для наших граждан.

Поэтому получается, что современный человек живет – в плане квадратных метров – лучше, нежели его родители. (Ну, или он сам лет тридцать назад.) Впрочем, стоит сделать еще одну оговорку – что речь идет о пресловутом «среднем классе». О том, что есть еще «низы», у которых жилплощадью являются нары в вагончике-подвале-бывшей общаге – обычно мало кто задумывается. Дескать – это «чурки», что их жалеть. Правда, в числе последних есть и немалое количество «лиц славянской национальности» (не в смысл – что среди «чурок», а в смысле – что среди гастарбайтеров) – но подобный факт все равно остается вне общественного сознания. Главное – что образованные жители более-менее крупных городов РФ живут лучше, чем «при совке».



* * *Нечто подобное можно сказать и про последний пункт опроса – про отдых. Разумеется, любой разумный человек (из среднего класса) может на него ответить только одним образом: сейчас отдыхать лучше. Ведь в СССР мало кто имел возможность ездить в «оллинклюзив» Турции или Египта. А никто не мог. Что поделаешь – валюта была дефицитом, и тратить ее на подобные вещи считалось неразумным. В качестве компенсации существовала огромная индустрия отдыха внутри страны. Причем, в таких местах, о которых сейчас невозможно даже подумать. Помню, в детстве читал про «Долину гейзеров» на Камчатке – и надеялся, что смогу там побывать. Но сейчас оказалось, что проще и дешевле оказаться в Рио-де-Жанейро, нежели увидеть красоты Дальнего Востока. Впрочем, что там Камчатка – вот, постоянно встречаю в сети фотографии разрушенных санаториев той же Абхазии. А ведь была жемчужина! И таких разрушенных жемчужин – масса. В той же Центральной России существовала огромная сеть санаториев-профилакториев-турбаз, где человек мог получить полноценную рекреацию. В настоящее же время большая часть этой системы уничтожена – а меньшая превращена в место отдыха (считай — кутежа) местной элиты. По соответствующим ценам.

А еще были пионерлагеря, позволяющие детям полноценно отдыхать летом – невзирая на доходы родителей. Да, кстати, я не упомянул еще самое главное – длительности советского отдыха. Как правило, он составлял не менее трех недель. Это длительность путевки — ну, для местных турбаз меньше. Однако в любом случае размер отпуска был не менее 24 рабочих дней. Рабочих. Мог быть выше – у учителей, врачей, военных, жителей Крайнего Севера и т.п. Почему это так важно? А потому, что при любой перемене мест, не менее трех дней уходит на акклиматизацию. Это значит, что из длительности отдыха – если речь идет о поездках на дальние расстояния – следует вычесть шесть дней. Еще стоит учесть затраты на транспорт – даже при пользовании самолетом они составляют, как минимум, день «туда» и день «обратно».



В итоге – 8 «дополнительных» дней, которые есть необходимость «настройки на отдых и отсройки от него». Сравните с современным 7-10 днями, «проведенными в роскошном отеле». Ну ладно, три дня «отходняка от отдыха» у всех проходят на работе – как это сказывается на здоровье, мы тут не рассматриваем. Но пять дней «неизбежных затрат» превращают процесс естественной рекреации во что-то, обратное себе. Неудивительно, что в подобной ситуации очень многие банально «бухают» во всех этих Турциях-Египтах – что отдыхом назвать нельзя даже с большой натяжкой. И, в целом, получается, что делая акцент на «качестве отеля» и «сервисе», Фритцморген – а вместе с ним и большая часть сторонников нынешнего режима – банально извращают смысл рекреации, как таковой. Причем, речь идет – как не раз уже говорилось – об относительно обеспеченной части населения. Если же брать основную массу – то им остается лишь отдых на своих огородах…* * *Короче,Кстати, самое главное при подобном рассмотрении вообще оказывается «за кадром». А ведь это не проблема даже, а настоящая катастрофа – речь идет о чудовищном «недоинвестировании» в производство и инфраструктуру, которое скрывается за мнимым «потребительским изобилием». Но о ней надо говорить отдельно. Пока же стоит сказать только то, что рано или поздно, но указанная «сила пропаганды» начнет спадать. Поскольку если не обращать внимание на реальность, то последняя все равно заставит это сделать. Не знаю, думает ли об этом Фритцморген — а равно как и другие пропагандисты – но нам забывать про это не стоит…

Источник: nnm.me