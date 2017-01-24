О незавидной судьбе Эстонии, Латвии, Украины, Польши и прочих недогосударств
20:39. 24 января 2017 Просмотров - 442 Один комментарий Опубликовал: brahman
Источник: ss69100.livejournal.com
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Забытая реальность
Научно-популярный журнал
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Спасибо коммунистам что нарезали ЕДИНУЮ Российскую империю на республики.
И тов Сталину ЛИЧНО.
Хотя жители Окраин САМИ легли под латинян.
Чтож естественный отбор.
И их не жаль аж ничуточки.
Впрочем тем кто снова захочет стать РУССКИМ дадут шанс.
Но мало пока кто стремится им воспользоваться.
Вспомнил Лаврова
де-лы б-ть
Потому и вымрут