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О незавидной судьбе Эстонии, Латвии, Украины, Польши и прочих недогосударств

20:39. 24 января 2017 Просмотров - 442 Один комментарий Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: будущее, Ватикан, Величко, егэ, Культура, Латвия, образование, польша, Украина, эстония
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Один комментарий»

  • 6890 18
    Русофил 24 января 2017 в 22:34 Ссылка Пометить
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    Спасибо коммунистам что нарезали ЕДИНУЮ Российскую империю на республики.
    И тов Сталину ЛИЧНО.
    Хотя жители Окраин САМИ легли под латинян.
    Чтож естественный отбор.
    И их не жаль аж ничуточки.
    Впрочем тем кто снова захочет стать РУССКИМ дадут шанс.
    Но мало пока кто стремится им воспользоваться.
    Вспомнил Лаврова
    де-лы б-ть
    Потому и вымрут

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