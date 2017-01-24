О незавидной судьбе Эстонии, Латвии, Украины, Польши и прочих недогосударств

..., самым непосредственным образом затрагивающему их судьбу. Более того, чтобы подчеркнуть совершенно... Латвии, как впрочем и в Эстонии, сейчас совершенно открыто чествуют бывших..., они наверняка хорошо осознают свое незавидное положение. И наглеют именно по...