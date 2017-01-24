Несколько штрихов к портрету Эстонии
17:59. 24 января 2017 Просмотров - 527 Один комментарий Опубликовал: brahman
Тут давеча ко мне в ЖЖ вылез эстонский тролль narwa_est пишет omchanin, который потом в 2 приема потер комменты http://omchanin.livejournal.com/1986522.h
tml
И решил я повнимательнее присмотреться к оплоту ЕС и НАТО на Востоке. Открылась удивительная картина. Именно Эстония до трагедии в Иркутске удерживала страшный рекорд по числу умерших от суррогатной дряни, где в 2001 году умерло 68 человек. Проблема с подделным алкоголем в Прибалтике вообще очень актуальна и по сей день, потому что ценник на алкоголь – европейский, а потребности в нем – русские.
Про катастрофу с железными дорогами в Прибалтике я уже писал http://omchanin.livejournal.com/1612539.h
tml. По Эстонии выяснилось просто феерические детали.
Итак, всё благополучие Эстонских жд базировалось на транзитных грузах из РФ. Как ни странно, до определенного момента объем перевозок рос, достигнув пика в 2006 году, когда было перевезено 41 млн т транзита. Для сравнения, внутренние перевозки на пике составляли 5,4 млн т. Возомнив себя великой страной-транзитером товарищи перешли грань, после чего объем транзита стал падать, даже не достигнув в 2015 году жалких 12 млн. т, т.е. упал в 3,5 раза. Внутренние перевозки обвалились до 2,5 млн т.
В 2001 году 66% акций Эстонских дорог были проданы правительством Эстонии американо-британскому "инвестору". Он снял сливки, поставил в Эстонию локомотивы из США, а когда перевозки из РФ начали падать, правительство Эстонии заставили обратно национализировать свою жд за 2,35 млрд крон в 2007 году. Эта сумма оказалась более чем в 2 раза больше той, что Эстония получила от приватизации своих же дорог шестью годами ранее! Такой афере позавидовал бы сам Остап Бендер. 6 лет выкачивать деньги, а потом еще и продать в 2 раза дороже, чем купил! Сказка! http://expert.ru/northwest/2001/09/09no-d
oroga_53353/
Может, американо-британский инвестор за 5 лет сделал из Эстонских жд конфетку? Увы, увы…
Вот пейзаж на станции Пярну-Грузовая (станция Пярну-пасс просто уничтожена).На секунду – Пярну, это главный курорт страны, официальная летняя столица.
Вот узловая станция Лелле (смычка веток на Пярну (которая ранее продолжалась до Риги, но была от Пярну разобрана) и ветки на Вильянди). Обращаю внимание, что на жд станции в Евросоюзе в 21 веке используется… ручной стрелочный перевод. И такие стрелки у них повсеместны на всех главных жд страны!
Фото с сайта http://railwayz.info/
Число работающих на эстжд с 2001 года сокращено с 4500 человек до менее чем 1000.
У меня опять возникает естественный вопрос – кто же у нас реальный оккупант Эстонии?
И решил я повнимательнее присмотреться к оплоту ЕС и НАТО на Востоке. Открылась удивительная картина. Именно Эстония до трагедии в Иркутске удерживала страшный рекорд по числу умерших от суррогатной дряни, где в 2001 году умерло 68 человек. Проблема с подделным алкоголем в Прибалтике вообще очень актуальна и по сей день, потому что ценник на алкоголь – европейский, а потребности в нем – русские.
Про катастрофу с железными дорогами в Прибалтике я уже писал http://omchanin.livejournal.com/1612539.h
Итак, всё благополучие Эстонских жд базировалось на транзитных грузах из РФ. Как ни странно, до определенного момента объем перевозок рос, достигнув пика в 2006 году, когда было перевезено 41 млн т транзита. Для сравнения, внутренние перевозки на пике составляли 5,4 млн т. Возомнив себя великой страной-транзитером товарищи перешли грань, после чего объем транзита стал падать, даже не достигнув в 2015 году жалких 12 млн. т, т.е. упал в 3,5 раза. Внутренние перевозки обвалились до 2,5 млн т.
В 2001 году 66% акций Эстонских дорог были проданы правительством Эстонии американо-британскому "инвестору". Он снял сливки, поставил в Эстонию локомотивы из США, а когда перевозки из РФ начали падать, правительство Эстонии заставили обратно национализировать свою жд за 2,35 млрд крон в 2007 году. Эта сумма оказалась более чем в 2 раза больше той, что Эстония получила от приватизации своих же дорог шестью годами ранее! Такой афере позавидовал бы сам Остап Бендер. 6 лет выкачивать деньги, а потом еще и продать в 2 раза дороже, чем купил! Сказка! http://expert.ru/northwest/2001/09/09no-d
Может, американо-британский инвестор за 5 лет сделал из Эстонских жд конфетку? Увы, увы…
Вот пейзаж на станции Пярну-Грузовая (станция Пярну-пасс просто уничтожена).На секунду – Пярну, это главный курорт страны, официальная летняя столица.
Вот узловая станция Лелле (смычка веток на Пярну (которая ранее продолжалась до Риги, но была от Пярну разобрана) и ветки на Вильянди). Обращаю внимание, что на жд станции в Евросоюзе в 21 веке используется… ручной стрелочный перевод. И такие стрелки у них повсеместны на всех главных жд страны!
Фото с сайта http://railwayz.info/
Число работающих на эстжд с 2001 года сокращено с 4500 человек до менее чем 1000.
У меня опять возникает естественный вопрос – кто же у нас реальный оккупант Эстонии?
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Еще один штрих к портрету Эстонии. ВВП на душу по ППС 2016г. 29500 долл.
РФ – 25180 долл. ?!