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Китай разместил у границы с Россией новые межконтинентальные ракеты DF-41

22:00. 24 января 2017 Просмотров - 171 Один комментарий Опубликовал:

Китай разместил у границы с Россией новые межконтинентальные ракеты DF-41

В интернете появились фотографии разработанной Китаем межконтинентальной баллистической ракеты Dongfeng-41 (DF-41).

По данным некоторых СМИ, публикация в интернете фотографий размещенной Китаем новой ракеты связана с инаугурацией президента США Дональда Трампа и может быть ответом Пекина «на провокационные заявления Трампа о Китае». DF-41 — это твердотопливная дорожно-мобильная межконтинентальная баллистическая ракета, включающая от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения, с максимальной дальностью примерно 14 тыс. км.

Ранее представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил о «чрезвычайной обеспокоенности» Пекина заявлениями президента США Дональда Трампа о статусе Тайваня. Господин Гэн сказал, что они «могут плохо повлиять» на отношения Вашингтона и Пекина.

Кроме того, против углубления конфронтации с Китаем высказались несколько крупных американских компаний, опасаясь потери рынка, который для многих из них стал основным.

Копии Российского вооружения + Китайские модификации и разработки, стоящие на вооружении:

https://twitter.com/PLA_Pho…

Как следует из названия, перспективная баллистическая ракета DF-41 является очередным представителем семейства «Дунфэн» («Восточный ветер»), на протяжении нескольких десятилетий обеспечивающего стратегическую безопасность Китая. При этом новая ракета значительно отличается от своих предшественников различными особенностями конструкции, характеристиками и т.д. В частности, в рамках нового проекта, насколько известно, предпринята попытка расширения способов базирования ракет.

Китай разместил у границы с Россией новые межконтинентальные ракеты DF-41

Китай разместил у границы с Россией новые межконтинентальные ракеты DF-41

в США ракету называют "самой дальней в мире", сообщил The Washington Free Beacon со ссылкой на источники в Пентагоне.

По оценкам американской разведки, радиус действия DF-41 составляет 14,5 тысячи километров и может быть расширен после запуска в эксплуатацию китайской спутниковой навигационной системы BeiDou. К цели "Дунфэн-41" доставляет от 6 до 10 термоядерных боевых блоков индивидуального наведения.

В отличие от других китайских МБР, DF-41 базируется не в шахте, а на мобильной платформе: автомобильной или железнодорожной. В частности, последний запуск, по сведениям разведки США, был проведен с железнодорожного комплекса и зафиксирован американскими спутниками.

Ее стартовые позиции расположатся на новой базе Стратегических ракетных сил Китая в Синьяне, провинция Хэнань на востоке страны. Оттуда "Дунфэн-41" сможет за 30 минут достичь любой точки на территории США.

Источник: nnm.me

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