Егор Ковалевский: «Золотой» посланец России

Источник: 20art.ru

История знает немало случаев, когда новые географические открытия совершались благодаря желанию людей отыскать золото. Россия тоже отправляла офицеров на поиск золота в чужие страны. Одним из них был Егор Петрович Ковалевский.

Егор Ковалевский прославился как геолог, географ, военачальник и дипломат!

Фото: Егор Петрович Ковалевский — краткая биография

В семье надворного советника Харьковской губернии Петра Ковалевского было 9 детей. Самым младшим был Егор — непоседливый, но болезненный мальчуган. Примером для подражания ему были старшие братья. Но в основном не офицеры Илья и Пётр, а Евграф, избравший стезю горного инженера.

Боевое крещение на Балканах

После окончания гимназии в 1825 году Егор поступил на философский факультет Харьковского университета. Несмотря на гуманитарную специализацию, Егор посещал лекции и сдавал экзамены по таким дисциплинам, как физика, химия, география, метеорология. Эти знания сполна пригодились ему после окончания университета, когда его вызвал в Петербург брат Евграф.

К тому времени он возглавил департамент горных и соляных дел, а Егор получил там место столоначальника. Стремясь восполнить пробел знаний в горном деле, он стал посещать лекции в горном кадетском корпусе. После сдачи экзаменов Ковалевский получил диплом горного инженера. В 1830 году Евграф Ковалевский был назначен начальником Алтайского горного округа и на новое место службы взял с собой младшего брата-инженера.

Именно на Алтае произошло становление Егора Ковалевского как геолога. Долгие 7 лет он занимался поиском золота. В итоге Ковалевский стал открывателем четырёх золотых месторождений. За что в 27 лет получил чин капитана корпуса горных инженеров, считавшихся в те времена особым родом войск.

В 1838 году Ковалевского вызвали в МИД и определили новое место службы — княжество Черногория. Его правитель Пётр Негош обратился к Николаю I с просьбой помочь найти на территории княжества золотое месторождение для пополнения казны. Царь охотно помогал славянским правителям, и Россия не только удовлетворила просьбу, но и взяла на себя все расходы. Возглавить эту миссию поручили уже опытному золотоискателю Ковалевскому.

Но несмотря на все усилия, золота в Черногории Егор не нашёл. Зато открыл месторождения железной руды и корунда на речке Церничке. А заодно нашёл развалины древнеримского города Диоклеи, расположенного в месте слияния рек Зеты и Морачи. Кроме того, командировка в Черногорию открыла в Ковалевском талант полководца.

В начале 19-го века славянские государства на Балканах постоянно отражали нападения Османской империи и Австрии. Очередная атака произошла, когда Ковалевский находился в приграничном городке.

Черногорцы приняли русского офицера как военспеца, посланного Россией для помощи. Несмотря на все отговорки, Ковалевскому пришлось возглавить оборону города. В итоге 300 человек под его командованием отбили осаду 4-тысячного австрийского корпуса, создав предпосылки для заключения мирного договора между Черногорией и Австрией.

Горный офицер

Победа заставила Ковалевского не только порадоваться, но и призадуматься, как в Петербурге отнесутся к его самодеятельности, грозящей международным скандалом, а то и войной. Ведь австрийцы не в последнюю очередь отступили, тоже решив, что Россия прислала черногорцам военную помощь. По совету князя Горчакова Ковалевский написал подробную записку Николаю I с изложением причин своего поведения. После её прочтения монарх начертал на полях: «Le capitaine Kowalewsky a agi en vrai russe» («Капитан Ковалевский поступил, как истинный русский»).

Вскоре Ковалевского ожидал новый поход — в Бухару, в составе корпуса графа Перовского. Местный эмир, помимо прочего, просил русского царя помочь отыскать ему месторождение минералов и драгоценных камней. И вновь, ради политических выгод, Россия взяла на себя финансирование мероприятия.

Путь до Оренбурга был спокойным. Но дальше русских ждали не просто разбойники, а отряды хивинского хана, грабившие караваны и захватывающие путников в плен. Именно так и случилось с отрядом Ковалевского, отставшим от остальных сил. 17 ноября 1838 года при переправе через реку Эмба (недалеко от современного Актюбинска) он и его люди попали в засаду и были захвачены хивинцами.

Однако спустя несколько дней, во время ночной метели, пленники сбежали и добрались до крепости Ак-Булак, где размещался русский гарнизон. Бросившиеся в погоню хивинцы решили атаковать крепость. Ковалевскому пришлось вновь вспомнить черногорский опыт. 240 защитников успешно отбили нападение почти 2000 атаковавших, которые только спустя несколько недель решили прекратить осаду и ушли в степь.

После таких переделок за Ковалевским закрепилась репутация не только талантливого геолога, но и умелого вояки. Его стали отправлять в командировки в различные части света: в 1841-1842 годах — в Северную Индию (Кашмир) и Афганистан; в 1843-1844 годах — в Карпаты и горы Балканского полуострова. Наконец, в 1847 году Ковалевского ожидала экспедиция в Египет.

Предпосылками для этой поездки стало то, что в 1846 году Ковалевский был куратором группы египетских геологов в их подготовке на уральских приисках. Вероятно, египтяне рассказали своему правителю — египетскому хедиву Мухаммеду Али о талантливом наставнике. Ибо вскоре хедив попросил русского царя прислать Ковалевского «для устройства и руководства разработки золотоносных россыпей, открытых в Верхнем Египте». Просьбу удовлетворили, и Ковалевского с помощниками отправили Африку.

Египет, Китай и Крым

Экспедиция Ковалевского начала путь из порта Александрия, откуда пароходом добралась до Каира. «В конце декабря 1847 года приехал я в Каир, — писал Ковалевский. — Приготовления к экспедиции начались деятельно. Мухаммед Али, для которого открытие золотых россыпей было любимой идеей всей жизни… теперь сосредоточил все свои надежды во мне. Во время двухнедельного моего пребывания в Каире я бывал очень часто у вице-короля и, смею думать, пользовался его особенным к себе расположением…».

Преодолев пекло Нубийской пустыни, Ковалевский со спутниками оказался в суданском городе Бербер. Оттуда они направились в Хартум, лежащий у слияния Белого Нила с Голубым. Жажда, лихорадка, война между племенами — вот что увидел геолог в Африке. Но… «Славная земля! — писал офицер. — К берегу нельзя приблизиться в опасении львов и гиен; в воде нельзя оставаться в опасении крокодилов».

Наконец, экспедиция прибыла в город Кезан, расположенный на реке Тумат, где под руководством Ковалевского была построена и введена в работу золотодобывающая фабрика. В её окрестностях Егор Петрович нашёл 3 золоторудные жилы и с отрядом египтян отправился вдоль русла Тумата на новые поиски — не только золота, но и истоков Нила. «Для географии приобретено огромное пространство страны негров от истоков Голубого Нила до Белого Нила, куда ещё не проникал никогда ни один европеец, несмотря на все усилия Лондонского Географического общества, — описывал он свою поездку — Измерены барометрически многие высоты и определены посредством секстана широты многих пунктов. Снята карта земель до сего времени неизвестных, собраны коллекции по многим отраслям естественных наук…». За все эти успехи, а особенно за золотые жилы и фабрику, правитель Египта наградил его орденом Нишан эль Ифтигар в виде золотой медали с бриллиантовым изображением вензеля султана, полумесяца и звезды. А его главной географической заслугой стало указание правильного географического положения истока Белого Нила.

После Египта Ковалевского ожидали новые приключения. В 1849 году в составе духовной миссии он прибыл в Пекин, где договорился о пропуске русских караванов по удобному «купеческому тракту» вместо непроходимых аргалинских песков. Ещё более важным оказался Кульджинский договор о торговле с Западным Китаем, заключённый Ковалевским.

В дальнейшем Егор Петрович добровольцем принял участие в Крымской войне, оборонял Севастополь. После её окончания министром иностранных дел был назначен князь Горчаков, видевший приоритет в отношениях с Европой. Директором Азиатского департамента МИД Горчаков назначил генерал-лейтенанта Ковалевского. Спустя 5 лет Егор Петрович в знак протеста против притеснения студентов покинул этот пост. Однако до конца жизни он оставался сенатором и членом совета министра иностранных дел. Скончался прославленный первооткрыватель в 1868 году в возрасте 59 лет в Санкт-Петербурге.

Журнал: Загадки истории, №45 — ноябрь 2015 года

Рубрика: Великие первопроходцы

Автор: Лев Каплин

Источник: nstarikov.ru