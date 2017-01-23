Очередной сбор международных экономистов в Давосе принёс не очень много новостей. Финансово-ориентированный мир трещит по швам, и сложно продолжать говорить про то, что именно демократия есть залог процветания, когда Британия отстегнулась от Европейского союза. И там, и там, вроде, есть демократия в её нынешнем западном понимании. Тогда почему одна «демократия» отрезает себя от всех остальных? Если в вашей системе координат нет ничего, кроме демократии, — объяснить это невозможно. Вот отсюда и незначительный поток новостей из Давоса, который буквально утонул в инаугурации Дональда Трампа, победу которого с точки зрения плоской шкалы «демократия – отсутствие демократии» также никак не понять.

Однако, кроме «ужаса» Анатолия Чубайса, всё-таки, новости из Давоса для России были. Даже не новости, а информация к размышлению. Об этом очередной материал постоянного автора сайта nstarikov.ru Валентина Е.

Некоторое время назад он написал открытое письмо к Герману Грефу, так как сам является работником Сбербанка. Новый материал Валентина Е. также посвящен вопросам, возникающим вокруг деятельности и высказываний Г. Грефа.



«Вопросы из Давоса к Герману Грефу

Вчера завершил свою работу в Давосе очередной Всемирный экономический форум (WEF), который оказался весьма примечательным. Здесь прозвучало выступление генерального секретаря Компартии Китая Си Цзиньпиня с риторикой Трампа, здесь появился ужас от глобальной политической катастрофы Анатолия Чубайса…

Однако, на мой взгляд, не менее важными и примечательными были дискуссии и выступления представителей либерально-транснациональной модели управления российской экономикой в кулуарах форума. Так, 19.01.2017 выступая перед журналистами, глава Сбербанка Герман Греф высказал уверенность, что на российском рынке платежных систем должны быть созданы равные условия конкуренции:

«Мы считаем, что самый лучший путь для предоставления высочайшего качества услуг — это равные условия конкуренции. Если возникают любые преференции для любой системы, это приводит к повышению стоимости услуг и к падению качества. Поэтому я думаю, что на самом деле очень важно сохранить равенство условий конкуренции».

Эти слова Г. Грефа прозвучали в ответ на вопрос, поддерживает ли Сбербанк инициативу об отмене обязательного обслуживания работников бюджетной сферы и получателей социальных пособий на карту «Мир». При этом ранее в СМИ прошла информация о том, что крупные банки намерены обратиться к главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой скорректировать поправки к законопроекту «О национальной платежной системе». Дело в том, что в соответствии с этим законом, уже 1 января 2018 г. граждане должны будут получать все социальные и бюджетные денежные выплаты только на карты «Мир».

Хочется немного порассуждать, кому и зачем нужно препятствовать полноценному запуску отечественной платежной системы «МИР» на территории нашей страны? Загляните в свое портмоне или и посмотрите на пластиковую банковскую карту, которой вы пользуетесь. Что на ней написано? Visa или MasterCard.

«Ну и что», — скажет обыватель — «Мне очень удобно пользоваться этими картами особенно за границей».

Но какая разница российским банкам, что именно этими картами удобно пользоваться за границей? Особенно применительно к социальным выплатам и пенсиям и с учетом того, что нашим пенсионерам обычно вовсе не до поездок за границу.

Для справки: только в одном Сбербанке обслуживается 110 миллионов клиентов — это большинство взрослого населения нашей страны и практически 100% пенсионеров, получающих пенсию через банки.

Получается, что 110 миллионов российских клиентов, большинство из которых имеют пластиковые карты Visaи MasterCard, находятся под полным контролем хозяев этих платежных систем и хозяев ФРС США. Управляющим органом транснациональной банковской и платежной системы и это уже, не секрет, является МВФ. Примечательно то, что граждане России, пользуясь западными платежными системами, платят им не малые деньги (от 1 до 2% от каждой совершаемой покупки с использованием их банковской карты, которые «зашиты» в стоимость товара). К тому же наши граждане могут быть в любой момент отключены от Visa и MasterCard. Мало ли, что ещё взбредет в головы их хозяев, а примеры того, как это легко делается, мы уже видели после воссоединения Крыма с Россией.

При этом сбор и хранение информации неизвестно кем за рубежом, обо всем населении России, об их тратах, финансах, предпочтениях, является даже не самым неприятным моментом. Ситуация, когда все население страны получает деньги на карточки, которые контролируются внешними, отнюдь не дружественными силами, которые в любой момент могут отключить ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ СТРАНЫ от этих карточек, делает нас уязвимыми. Именно устранением этой уязвимости и был вызван законопроект о создании Национальной платежной системы «Мир». Далее совершенно логично именно на новые карточки этой платежной системы и перевести все социальные и бюджетные денежные выплаты.

Но тут на сцену выходят «эффективные менеджеры» — банкиры и говорят о равных условиях конкуренции. Что, по факту, означает продолжение доминирования иностранных платежных систем. Почему Герман Греф выступает в поддержку не наших Visa и MasterCard и не хочет поддерживать важную для суверенитета страны Национальную платежную систему? Ведь если двигаться в логике «свободной конкуренции» в финансовой сфере, то мы с вами вернемся в начало 90-х годов. Когда цены в магазинах были в долларах, а от рублей все старались поскорее избавиться. «Свободная конкуренция» с американской валютой приводила к вытеснению нашей национальной валюты в пользу иностранной. Которой может и было удобнее тогда пользоваться, но она была не наша! Потом были приняты решения, которые сначала заставили всех вместо долларов писать цены в у.е., но потом и «убитые еноты» быстро ушли в прошлое, а российский рубль полностью вытеснил доллары из финансовой сферы. Для сравнения: на Украине даже сегодня крупные покупки (квартира, машина) оценивают в долларах, в России много лет мы все покупки оцениваем в рублях.

В фундаментальных государственных вопросах, к которым, безусловно, относится вопрос строительства суверенной финансовой системы, призывы к «свободной конкуренции» всего лишь прикрытие для лоббирования интересов мировых банкиров. Главная задача которых — в результате глобализации лишить Россию всяческого суверенитета вообще.

Так может быть наши банкиры уже давно совсем не российские… и эти руководители отечественных банков, в т.ч. с государственным участием, подконтрольны хозяевам мировых денег и Федеральной резервной системе США?

Как выстраивался и выстраивается этот контроль, подробно описал ещё в конце 19 начале — 20 века Эмиль Золя в своем замечательном произведении «Деньги». У Золя Гундерман является историческим прототипом Ротшильда, полностью контролировавшего европейские банки уже во второй половине 19 века. А сейчас Ротшильдам-Гундерманам подконтрольны не только транснациональные банки и платежные системы Visa и MasterCard. Им подконтрольна мировая денежная «печатная машинка», центр эмиссии, вместе с топ-менеджерами, которые её обслуживают. Благодаря продукции этой «типографии» денег мировые банкиры осуществляют глобализацию, финансируют революции и войны, подкупают чиновников и крупных политических деятелей. Сменяют режимы, убирают неудобных лидеров стран, проводят цифровые, биологические и климатические эксперименты и разработки, направленные против людей (искусственный интеллект, вирусы, новые болезни, управление климатом и много-много ещё того, что чуждо природе человека).

Зачем «российским» банкирам работать на Россию, если перед ними поставлена задача мировым финансовым закулисьем — создавать видимость работы для страны и обслуживать сырьевой сектор?

Вот такие вопросы оставил завершившийся очередной Всемирный экономический форум (WEF).

Что касается патриотов России, то для нас совершенно очевидно – несмотря на саботаж и недовольство «эффективных банкиров», необходимо в самые кратчайшие сроки добиться работы Национальной платежной системы и всеми доступными способами дать ей возможность укрепиться.

Финансовый суверенитет в финансово-ориентированном мире – это очень важная составляющая полного государственного суверенитета.

Валентин Е.