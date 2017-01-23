У русских руки из ж…? А мега-проект по газопроводу построили инопланетяне?

Сенсационный рассказ о том, как русские, у которых «в голове ботва, а руки растут из ж…» внезапно завершили новый мега-проект по газопроводу, попутно запустили новые цеха и предприятия, а кроме того, замахнулись на станкостроение.

Магистральные газопроводы «Бованенково — Ухта» и «Бованенково — Ухта — 2» предназначены для транспортировки газа с полуострова Ямал в Единую систему газоснабжения России. «Газпром» формирует на Ямале принципиально новый центр газодобычи, который в перспективе станет одним из основных для развития отечественной газовой промышленности. В настоящее время добыча газа на полуострове ведется на самом крупном ямальском месторождении — Бованенковском.

Технологии

Создание газотранспортного коридора от Бованенковского месторождения на Ямале до Ухты является одним из самых масштабных и сложных проектов за всю историю трубопроводного строительства в мировой и отечественной практике. При его реализации применяются инновационные технологии и оборудование повышенной надежности.

Экология / ответственность

Для минимизации воздействия на окружающую среду еще на этапе подготовки к строительству «Газпром» сделал выбор в пользу малолюдных технологий, предполагающих высокий уровень автоматизации газотранспортных объектов. Места размещения компрессорных станций определялись специально на значительном удалении от населенных пунктов. Был предусмотрен подземный способ прокладки труб с последующей рекультивацией земель, при котором сохраняется возможность для свободной миграции оленей. Для защиты вечной мерзлоты от таяния температура транспортируемого газа не превышает −2 градусов по Цельсию. В дополнение постоянно проводятся производственный экологический мониторинг состояния окружающей среды и геотехнический мониторинг объектов.