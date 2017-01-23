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У русских руки из ж…? А мега-проект по газопроводу построили инопланетяне?

18:48. 23 января 2017 Просмотров - 334 5 коммент. Опубликовал:

Сенсационный рассказ о том, как русские, у которых «в голове ботва, а руки растут из ж…» внезапно завершили новый мега-проект по газопроводу, попутно запустили новые цеха и предприятия, а кроме того, замахнулись на станкостроение.

Магистральные газопроводы «Бованенково — Ухта» и «Бованенково — Ухта — 2» предназначены для транспортировки газа с полуострова Ямал в Единую систему газоснабжения России. «Газпром» формирует на Ямале принципиально новый центр газодобычи, который в перспективе станет одним из основных для развития отечественной газовой промышленности. В настоящее время добыча газа на полуострове ведется на самом крупном ямальском месторождении — Бованенковском.

Технологии

Создание газотранспортного коридора от Бованенковского месторождения на Ямале до Ухты является одним из самых масштабных и сложных проектов за всю историю трубопроводного строительства в мировой и отечественной практике. При его реализации применяются инновационные технологии и оборудование повышенной надежности.

Экология / ответственность

Для минимизации воздействия на окружающую среду еще на этапе подготовки к строительству «Газпром» сделал выбор в пользу малолюдных технологий, предполагающих высокий уровень автоматизации газотранспортных объектов. Места размещения компрессорных станций определялись специально на значительном удалении от населенных пунктов. Был предусмотрен подземный способ прокладки труб с последующей рекультивацией земель, при котором сохраняется возможность для свободной миграции оленей. Для защиты вечной мерзлоты от таяния температура транспортируемого газа не превышает −2 градусов по Цельсию. В дополнение постоянно проводятся производственный экологический мониторинг состояния окружающей среды и геотехнический мониторинг объектов.

Источник: www.kramola.info

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5 коммент.»

  • 9743 3865
    Ursus 23 января 2017 в 19:00 Ссылка Пометить
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    Бесперебойное снабжение геополитических врагов газом – это хорошо. Хотя и не совсем понятно для ватных баранов. Еще инфо по теме.

    «Газпром» продолжил увеличивать поставки добываемого сырья за границу – за первую половину января они выросли на четверть. Судя по некоторым высказываниям крупных чиновников и состоянию отдельных секторов газового хозяйства, ориентироваться на зарубежье компания будет и впредь. А значит, гражданам страны с самыми большими в мире запасами голубого топлива придётся и дальше полагаться на другие энергоносители.
    Ранее монополист сообщал о том, что по итогам прошлого года ему «удалось достичь рекордного показателя по поставкам в Европу». Вообще, за последнее время компания обновила несколько своих рекордов: по вывозу сырья в Германию, о чём отчитался лично председатель правления концерна Алексей Миллер, по превышению проектной мощности «Северного потока» и так далее.
    «Газпром» не забывает обращать внимание и на внутренний рынок. В частности, обещает повысить уровень газификации страны до 87% к 2030-м с нынешних 66,5%.

    Обещает, Карл, к 2030.

    Источник: https://versia.ru/gosudarstvo-predpochitaet-yeksportirovat-gaz-a-ne-obespechivat-im-svoix-grazhdan

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    • 106 70
      Ефим Ursus 23 января 2017 в 19:56 Ссылка Пометить
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      Шлема, что што таки правда, что ты пообещал к 2030 году повысить уровень газификации страны до 87% ? Правда! Только не к 2030, а к 2020-му, и не до 87%, а на 100%, и не газификацию, а цену.

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  • 9743 3865
    Ursus 23 января 2017 в 19:20 Ссылка Пометить
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    Также в тему.

    Компания «Газпром» будет самостоятельно покрывать все расходы на строительство трансбалтийского газопровода «Северный поток-2», так как ее европейские партнеры, в частности австрийская компания OMV, отказались участвовать в финансировании проекта, передает ZN.ua со ссылкой на издание Der Standard.

    Как пишет издание, российский монополист «потерял надежду на европейских партнеров в проекте газопровода „Северный поток-2“, по крайней мере в ближайшем будущем».

    «Газпром» планировал осуществить строительство трансбалтийского газопровода совместно с компаниями Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall, сохранив за собой 50%+1 акцию «Северного потока-2» для контроля над ним. Однако западные компании отказались от финансового участия в проекте, и теперь расходы «Газпрома» на реализацию увеличатся вдвое — до $1,75 млрд.

    Еще в декабре 2016 года в «Газпроме» заявляли, что не видят рисков для финансирования строительства газопровода «Северный поток-2».

    Какой же хитрый план ВВ – разосраться с покупателями газа и всё равно тянуть им газопроводы. Но баранам его не дано понять.

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    • 24 18
      Met Fisher Ursus 23 января 2017 в 19:36 Ссылка Пометить
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      Все потребители газа, там за «бугром», «гавкают» они или «тявкают» на Россию, будут сидеть на “ж… ровно”. Кран, которым внезапно можно перекрыть всё это удовольствию, закроют в любой момент. И чем больше этих «кранов», тем больше «рычагов давления» будет у России.

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      • 9750 3870
        Ursus Met Fisher 23 января 2017 в 19:41 Ссылка Пометить
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        Гениально. Подсадить их на сырье, а потом перекрыть его поставки. Видимо они жопой чуют этот подвох, поэтому так препятствуют прокладке газопроводов. )))

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