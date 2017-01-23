Главная » Аналитика, История

Сажени или футы?

11:49. 23 января 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Оригинал взят у alexandrafl в Сажени или футы?

В чем проставлены глубины на шведской карте 1701 г.?

 


Глубины проставлялись в саженях (1,76 м) и футах (0,301 м). Очевидно, что глубины проставлены в футах, т.к. Мойка не может иметь глубину 18 м. А уж Северный рукав глубиной 37 м. так и вовсе обескураживает.
Но тогда совсем не получается доставка Гром-камня к набережной для установки Медного Всадника. Ведь при глубине в указанном месте 4 фута (1,2 м) никакое плавсредство не способно нести 1500 т.
Простейший расчет говорит, что если плавсредство будет иметь размеры в 2 раза превышающие размеры камня – 26*12 м, то мин. осадка составит 6,4 м. Если еще увеличить размеры плашкоута до 20*30, что совсем уж невозможно, то все равно осадка превысит 3,5 м (7 фут).
Можно было бы буксировать плот по Северному рукаву – там глубины значительно больше. Но и здесь на входе бар глубиной 1,8 м. Да и по фарватеру много недостаточных глубин. А уж преодоление участка мимо Петропавловки вообще не известно как.
Кстати, в наше время подойти к Английской набережной вплоне возможно, но для этого нужно идти морским каналом, который был вырыт на рубеже 19-20 вв.

Любопытно, что 1701 г. Северный рукав Невы был наиболее глубоким в то время как нынче – это южный. Полагаю, что это результат доноуглубительных работ.
Но если это было так, то расположение Петропавловской крепости в 18 веке было совсем уж бессмыссленным: вражеский флот легко ее обходил. Зато Ниеншанц стоит как раз на месте.
Можно было бы предположить, что транспортировку камня  осуществляли, используя приливы. Но нагоны воды в устье Невы бывают осенью и весной и сопровождаются сильными ветрами. В такой ветер даже современные корабли зачастую стоят в ожидании входа/выхода, не то что уж плот в сопровождении парусников.

Стоит заметить, что историки совсем себе не представляют как может маневрировать подобная конструкция на парусах в условиях плавания в реке и на мелководье. Очевидно картинку рисовал дилетант-студент художественного училища.)))
Скорее всего Гром-камень наши предки перемещали с помощью дирижаблей, просто историки забыли об этом написать.

 
Tags: Питер, гром-камень, искажение, история

Источник: mylnikovdm.livejournal.com

Метки: гром-камень, искажение, история, питер
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Старинные русские меры длины, веса, объёма
... русских мер с английскими: Сажень = 7 футам Аршин = 28 дюймам Упраздняется...кубический (или «кубичный»). Кубическая сажень содержала 27 кубических аршин или 343 кубических фута; кубический...с английск. мерам – в сажени 7 английских футов, в аршине – 28 ...
Система древнерусских саженей: Происхождение саженей из числового ряда Фибоначчи.
...комплексдревнерусских соизмерительных инструментов – саженей.Сажени, единственный комплекс инструментов, ...футом, аршином), а с комплексом соизмеримых позолотым пропорциям инструментов (то, что сажени... или отдаленных стран. Утверждается, что церковная сажень ...
Противоречия и абсурдизмы в рисунках Монферрана о возведении Александровской Колонны и Исаакиевского Собора
... помощи воротов на 20 футов (В другом источнике добавлено...потребовал "бревен сосновых длинной четыре сажени, толщиной семь вершков - 100... его приподняли на три фута (1 метр), вынули ... все попили дисковыми или тросовыми пилами или лазерами-бластерами: Ни...
Древняя система Мер
... Римские футы и английские дюймы, морские мили и сажени, метры... есть баварский и мюнхенский фут, разницы между которыми очень ... Сначала это были дюймы, футы, вёрсты, мили, а затем... высоты пользовались разными саженями. При измерении или строительстве одного и...
Старые меры длины
...точным, то отношения саженей между собой оказываются «обобщенно золотыми» или вурфными. Вурф... — пусть даже относительно недолговечном — железном или деревянном носителе. В 1970 году...,3 сантиметра. В казенную сажень уложили семь английских футов. К началу XIX...
Исторические мифы и действительность
...изображению, то она стояла или внутри Адмиралтейства, или снаружи, но напротив ... равноконечного греческого креста длиной 28 сажень (60,5 м). Ширина... крестами высотой в 7 футов 8 дюймов и шириной ...5 футов. Своды церкви были деревянные....

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>