Оригинал взят у alexandrafl в Сажени или футы?

В чем проставлены глубины на шведской карте 1701 г.?







Глубины проставлялись в саженях (1,76 м) и футах (0,301 м). Очевидно, что глубины проставлены в футах, т.к. Мойка не может иметь глубину 18 м. А уж Северный рукав глубиной 37 м. так и вовсе обескураживает.

Но тогда совсем не получается доставка Гром-камня к набережной для установки Медного Всадника. Ведь при глубине в указанном месте 4 фута (1,2 м) никакое плавсредство не способно нести 1500 т.

Простейший расчет говорит, что если плавсредство будет иметь размеры в 2 раза превышающие размеры камня – 26*12 м, то мин. осадка составит 6,4 м. Если еще увеличить размеры плашкоута до 20*30, что совсем уж невозможно, то все равно осадка превысит 3,5 м (7 фут).

Можно было бы буксировать плот по Северному рукаву – там глубины значительно больше. Но и здесь на входе бар глубиной 1,8 м. Да и по фарватеру много недостаточных глубин. А уж преодоление участка мимо Петропавловки вообще не известно как.

Кстати, в наше время подойти к Английской набережной вплоне возможно, но для этого нужно идти морским каналом, который был вырыт на рубеже 19-20 вв.



Любопытно, что 1701 г. Северный рукав Невы был наиболее глубоким в то время как нынче – это южный. Полагаю, что это результат доноуглубительных работ.

Но если это было так, то расположение Петропавловской крепости в 18 веке было совсем уж бессмыссленным: вражеский флот легко ее обходил. Зато Ниеншанц стоит как раз на месте.

Можно было бы предположить, что транспортировку камня осуществляли, используя приливы. Но нагоны воды в устье Невы бывают осенью и весной и сопровождаются сильными ветрами. В такой ветер даже современные корабли зачастую стоят в ожидании входа/выхода, не то что уж плот в сопровождении парусников.

Стоит заметить, что историки совсем себе не представляют как может маневрировать подобная конструкция на парусах в условиях плавания в реке и на мелководье. Очевидно картинку рисовал дилетант-студент художественного училища.)))

Скорее всего Гром-камень наши предки перемещали с помощью дирижаблей, просто историки забыли об этом написать.