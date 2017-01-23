…Нашлепали экономистов и юристов
10:13. 23 января 2017 Просмотров - 266 2 коммент. Опубликовал: brahman
„Ему и больно, и смешно…”
Тут даже не сама демонстрация вопиющей околопрофессиональной некомпетентности, ужасающего безкультурного уровня красно-дипломниц вуза поражает. Это как бы само собой разумеющееся: какой другой интеллектуальный продукт может выдать ВШЭ и ассимилированные с ней вузы?!!
Тут есть важный положительный момент: сюжет показан на одном из центральных каналов! Тартария, как минимум дважды упомянутая на прошедшей неделе (сюжет о ней плюс беседа Шаймиева с Путиным, причём первый к присутствовавшему Медведеву явно относился как к мебели), теперь о „нашлёпанных” экономистах.
Нет, определённо: подготовка к ноябрю начинает разворачиваться.
Источник: ss69100.livejournal.com
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спасибо поржал
только вот го…ка бабурина надо не на все четыре стороны,а на одну конкретную зону лет на десяточек
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Как то в Москве купил сим карту для телефона.
Там надо было заполнить специальную форму продажи.
Девица магазина,вся грудастая прегрудастая,с голыми ногами (обнаженность ног прикрывала узкая юбка доходившая чуть ниже лобка)вписывала туда данные паспорта и какие то требуемые инструкцией данные.
То что я был поражён -это ни чего не сказать! Девица переписывала листок за листком раз шесть!!Она писать не умела!!!!!!!!!!!!
Вот вам Москва(центр столицы) – Вот вам блат и прочие ништяки для столичных штучек
Подозреваю что все такое же, происходит и в высших уч. заведениях …