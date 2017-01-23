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…Нашлепали экономистов и юристов

10:13. 23 января 2017 Просмотров - 266 2 коммент. Опубликовал:
„Ему и больно, и смешно…”

Тут даже не сама демонстрация вопиющей околопрофессиональной некомпетентности, ужасающего безкультурного уровня красно-дипломниц вуза поражает. Это как бы само собой разумеющееся: какой другой интеллектуальный продукт может выдать ВШЭ и ассимилированные с ней вузы?!!

Тут есть важный положительный момент: сюжет показан на одном из центральных каналов! Тартария, как минимум дважды упомянутая на прошедшей неделе (сюжет о ней плюс беседа Шаймиева с Путиным, причём первый к присутствовавшему Медведеву явно относился как к мебели), теперь о „нашлёпанных” экономистах.

Нет, определённо: подготовка к ноябрю начинает разворачиваться.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Культура, образование, Тартария, экономика
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2 коммент.»

  • 1923 1549
    Мефодий 23 января 2017 в 11:48 Ссылка Пометить
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    спасибо поржал
    только вот го…ка бабурина надо не на все четыре стороны,а на одну конкретную зону лет на десяточек

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    • 9440 6234
      слободан Мефодий 23 января 2017 в 12:01 Ссылка Пометить
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      Там надо было заполнить специальную форму продажи.
      Девица магазина,вся грудастая прегрудастая,с голыми ногами (обнаженность ног прикрывала узкая юбка доходившая чуть ниже лобка)вписывала туда данные паспорта и какие то требуемые инструкцией данные.
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