Как лабораторная мышь

Это была жуткая история, которая заставила нас сильно задуматься о своём будущем. Она началась с того, что «мы неожиданно оказались в какой-то лаборатории, где проводили некие биологические опыты. Стены её были чистыми и светлыми, а само помещение освещал неяркий желтоватый свет. Оно было довольно тесным, что мы своей небольшой группой, все вместе, там еле вместились. Нас удивило то, что там не было никаких наглядных пособий. Вдоль его середины проходила деревянная перегородка. С одной её стороны находился преподаватель, с другой – мы. Он нам должен был что-то показать и чему-то научить. Оборудование лаборатории было каким-то скудным: стол, стул и немного хирургического инструментария с его стороны. Мы же сами стояли, опираясь на эту перегородку.

Вот так выглядела эта необычная лаборатория, в которой проходило практическое занятие по препарированию. Преподаватель выглядел довольно странно. Явно, что он был человеком, только одет был в такую-то кольцевую трубчатую одежду, которую мы ранее видели на рисунках фараонов. Это был и человек, и не человек одновременно. Что-то в нём было не так. Он был, как нам показалось, намного выше нас по уровню разума и нашей цивилизации явно не принадлежал, но это он вёл нашу группу, передавая нам свои знания. Практическое изучение строение тела человека оказалось для нас немного страшноватым, а далее – просто страшным.

Итак, занятие началось. Вдруг открывается боковая дверь в лабораторию и к преподавателю подводят обычного взрослого человека, только слаборазвитого. Он был похож на человека из какого-то дикого племени. Преподаватель тут же подносит к его рту тряпичный тампон, пропитанный некой анестезией. Этот человек как-то сразу же быстро онемел, но ещё был в сознании. Преподаватель тут же, не глядя на него, берёт скальпель и делает разрез вдоль его голени, чтобы показать нам внутреннее строение ноги человека. Этот человек весь начал дрожать мелкой дрожью, видимо до него ещё не до конца дошла анестезия, но преподаватель на это не обращал никакого внимания, как будто бы он препарировал обычную мышь.»

Конечно, это была не обычная лаборатория, а лаборатория инопланетян. Этот преподаватель и был одним из них. Это, конечно, очень неприятная для нас картина, когда они с человеком, пусть даже некоего дикого племени, обращаются как с подопытным кроликом, как с обычным животным. У нас так не принято и для нас это было очень неприятно. Только из всей этой жуткой картины нам необходимо было для себя сделать определённый вывод: вся наша цивилизация поделена ими на два типа людей, один из которых они за людей не считают.

Это видение лаборатории инопланетян послужило для нас неким откровением и довольно неприятным: оказывается, что наша цивилизация до сих пор всё ещё находится на животном уровне развития, хотя и обрела начальный уровень ума! Это, как оказалось, очень легко доказывается. Дело в том, что животный разум имеет в себе только три измерения (1). А сколько сегодня человек может иметь в своём разуме этих измерений?

Точно так же, три!

Чем он не животное?

Все наши современные знания и технологии, которыми мы так сегодня гордимся, построены на этих несчастных трёх измерениях и явно принадлежать «перу» животного разума, хотя и высшего. Даже наша наука сегодня – это полностью материальная наука, построенная на этих трёх измерениях. Это наука высшего животного разума с зачатками ума. Она изучает только мир Пространства и его материю. Для этого достаточно трёх измерений.

Ментальный разум человека должен в себе иметь уже четыре измерения и быть по своей глубине и силе на порядок выше животного разума. Четвёртое измерение принадлежит миру Времени и другому разуму, который у нас ещё не развит и не развивается. Этот мир наша наука считает потусторонним и мистическим и им не занимается, а зря!

Без этого четвёртого измерения нам Человеком не стать!

Если наш мир мы называем материальным, то мир Времени будет духовным. Это мир нематериальных форм, которых мы называем духами. Они сформированы из энергии мира Времени и являются энергетическими существами. Мы этой энергией, которая практически по своему могуществу бесконечна, ещё не пользуемся и мало что о ней знаем. А представьте себе, если мы начнём её использовать в своей жизни! Это уже будут совсем другие, энергетически сильные, технологии. Не эту ли энергию использовали предыдущие цивилизации, которые не смогли до конца её и себя обуздать и поэтому исчезли бесследно?

Само слово духовность никакого отношения к религиям не имеет. Оно имеет отношение к миру Времени, который подобен нашему миру Пространства и полностью тождественен, и зеркален ему. Его изучение с научной точки зрения даст нам новое четвёртое измерение времени. Для этого нам свой высший животный материальный разум придётся внутри себя перестроить. Эта перестройка будет иметь уже отношение к обретению духовности. Нам придётся открыть внутри себя свой собственный духовный разум, который уже назвали внутренним разумом. Именно он, в совокупности с материальным разумом и даст нам четвёртое измерение.

Мы не будем далее развивать, и без того трудную, тему разумов. Давайте вернёмся к той лаборатории, вернее, к отношению инопланетных существ высшего разума к современному человеку. Здесь мы получаем, что их отношение к нам делится на две категории: одних людей они обучают, а других – держат, для каких-то своих целей, за обычных животных. Первую категорию людей Библия называет избранными, а вторую – животными людьми. Это разделение цивилизации для нас очень неприятно, но, тем не менее, нам от него никак не уйти.

Сегодня большинство членов нашей цивилизации всё ещё остаются на животном уровне развития. Даже наше современное образование и то относится к животному образованию, ибо оно – только материальное с тремя измерениями. Не потому ли оно сегодня так деградирует, что нас готовят для нового образования, которое позволит нам обрести ещё и духовность? К тому же животное образование использует последовательный метод приобретения знаний, а новое духовно-материальное образование четвёртого измерения будет уже использовать параллельный метод получения знаний с дальнейшим последовательным преобразованием его обычным разумом. Это более высокий уровень знаний и совершенно новых технологий.

Теперь рассмотрим наше общественное устройство, которое напрямую завязано на уровень разума (2). Тот капитализм, который мы так усердно пытаемся внедрить в своей стране России имеет отношение к высшему животному разуму. Его главная цель – это получение всё большей силы и расширения за счёт неё своей территории. Это чистый животный принцип существования. Тот же самый дикий рынок, который так нахваливает нам Запад, не что иное, как производное того же животного разума. Естественно, сам животный разум его контролировать не может. Пиком структуры общества высшего животного разума должен стать глобальный монополистический империализм, к которому мы уже пришли. Это беспредельная власть группы «хищников» над остальными членами цивилизации.

Какое же общество тогда соответствует ментальному разуму? Первая попытка практического построения структуры такого нового общества ума принадлежит В.И. Ленину и И.В. Сталину. Это новое общество в своей структуре должно было эволюционировать вместе с нашим духовным разумом к полной свободе личности. Только они подменили истинную духовность своей коммунистическими теорией и моралью и своими синтетическими «божками», вместо истинных Богов. Это была их большая ошибка, которую сегодня повторяют китайцы. Такое новое социальное общество должно было бы привести нас к равенству, братству и свободе. Отсюда следует, что ближайшая задача эволюции поведёт нас от глобального монополистического империализма в обратную сторону, к индивидуальному коммунизму (оставим это название).

Этот закон общественной эволюции и совершенства разума человека нам никак не избежать, как бы этого не хотели высшие животные существа, которые пытаются назвать себя Человеком. Сегодня этот высший животный разум всё ещё правит на планете и всячески пытается удержаться во власти, продлевая здесь последние дни своего существования. Им на смену скоро придут новые люди, которые превысят своим умом животный разум и «переиграют» этих высших животных существ, которые хотят удержать свою животную власть, утопив планету Земля в крови цивилизации.

Даже деньги есть порождение высшего животного разума. Они уже усовершенствовались до того, что сами себя начали «размножать». Денежные потоки животный разум не только не хочет контролировать, но всячески способствует их хищнической способности «поедать» людей. Сколько людей они уже отправили в мир иной, сколько – в тюрьмы, сколько поубивали на войне! Животному разуму выгодна «мутная вода», где он полностью властвует, закрывая себя от власти нового разума. Ментальный разум должен сделать все денежные потоки открытыми и прозрачными, ибо только так можно будет поставить под контроль и подчинить себе животный разум.

Мы всё более приходим к пониманию того, что большинство из нас, причём очень огромное, всё ещё находятся на животном уровне развития. Мы уже подошли к той черте, за которой наш мир должен сильно измениться. Он уже изменяется. Переход на духовный разум в любом случае произойдёт и уже происходит. Не поэтому ли в таком плачевном состоянии сегодня находятся все религии? Это они способствуют сопротивлению при переходе к духовности, ибо сами порождены этим животным разумом. Сопротивления представителей высшего животного разума во всех областях жизни нам никак не избежать. Они не захотят отдавать свою власть людям ума. Только, им эволюцию не остановить, если всего лишь они не уничтожат всю цивилизацию вместе с собою.

Человеку сегодня необходимо, через собственное совершенствование материального разума, обратиться к своему индивидуальному духовному разуму и начать его в себе развивать. Только тогда он может в будущем стать Человеком. А так, мы можем остаться только животными существами для препарирования инопланетянами.

А мне этого почему-то не очень хочется.

1. «Интегральный взгляд на эволюцию человека», автор Геннадий Кривецков (Gennady Kriveckov), 2016г.

2. «Эволюционная истина …измов», автор Геннадий Кривецков (Gennady Kriveckov), 2014г.