Факты, которые вы не знали об Ален Делоне

«В моем доме всегда живет много собак, я даже самостоятельно вывел особую породу. Собаки напоминают мне больных детей, которым жизнь отмерила всего десять-четырнадцать лет…»Делон уже давно живет в Швейцарии и там занимается собаками. Однажды, узнав, что какие-то садисты облили в Пиринеях собаку бензином и подожгли, он послал к ней своего ветеринара и даже добился суда над садистами. Впервые в судебной практике судья распорядился, чтобы жертва — пёс по имени Мамбо присутствовал в зале суда. Ален Делон даже пытается добиться того, чтобы у собак были собственные адвокаты. Кстати, садистам дали реальные длительные сроки.Любовь Алена Делона к собакам с детства. Он рассказывает, что первой его собакой была доберманша по кличке Гала. «Однажды я на неё накричал и даже ударил по заднице. Она села и взглянула на меня. Я увидел, что она плачет. С тех пор я все понял и теперь мои собаки всегда улыбаются».«Меня всегда трогают собаки, которые находятся рядом с бомжами на улице. Им всё равно, что их хозяин — бомж. Они любят человека как отца, также как лабрадор Миттерана любит своего хозяина, не зная, что он был президентом страны.Вы думаете, что мои собаки знают, что я — Ален Делон? Им всё равно! Мои собаки меня любят, они не знают кто я, что я делаю. Эта безоговорочная любовь, любовь без размышлений, полная и настоящая любовь!»Ален Делон состоит в Обществе защиты животных. В его имении живет 8 собак. Там же расположено кладбище всех его бывших собак: всего их было 45. Посреди этого собачьего некрополя он построил часовню. И после многочисленных обращений получил официальное разрешение похоронить себя там, когда придёт этот день. Он утверждает, что это высшая роскошь.Но Ален Делон заботится не только об умерших животных. Живые, кто страдает, кого мучают, волнуют его намного больше. И он и его подруга Брижит Бардо готовы пустить в ход все средства, чтобы защитить их!Однажды Ален Делон вызвал вертолёт, чтобы спасти кошку, которой кто-то вырвал лапу, привязав ее к машине. Теперь трехногая кошка живет у него в имении. Как и трехногий кролик.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com