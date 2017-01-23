Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире

Факты, которые вы не знали об Ален Делоне

10:36. 23 января 2017 Просмотров - 155 Один комментарий Опубликовал:
В молодости Ален Делон носил военные куртки, чтобы было удобнее согревать всех щенков, которых он встречал на пути. Сегодня французский актер, которому скоро 80 лет, содержит 5 питомников для бездомных собак и кошек.

«В моем доме всегда живет много собак, я даже самостоятельно вывел особую породу. Собаки напоминают мне больных детей, которым жизнь отмерила всего десять-четырнадцать лет…»

Делон уже давно живет в Швейцарии и там занимается собаками. Однажды, узнав, что какие-то садисты облили в Пиринеях собаку бензином и подожгли, он послал к ней своего ветеринара и даже добился суда над садистами. Впервые в судебной практике судья распорядился, чтобы жертва — пёс по имени Мамбо присутствовал в зале суда. Ален Делон даже пытается добиться того, чтобы у собак были собственные адвокаты. Кстати, садистам дали реальные длительные сроки.

Любовь Алена Делона к собакам с детства. Он рассказывает, что первой его собакой была доберманша по кличке Гала. «Однажды я на неё накричал и даже ударил по заднице. Она села и взглянула на меня. Я увидел, что она плачет. С тех пор я все понял и теперь мои собаки всегда улыбаются».

i_081

«Меня всегда трогают собаки, которые находятся рядом с бомжами на улице. Им всё равно, что их хозяин — бомж. Они любят человека как отца, также как лабрадор Миттерана любит своего хозяина, не зная, что он был президентом страны.

Вы думаете, что мои собаки знают, что я — Ален Делон? Им всё равно! Мои собаки меня любят, они не знают кто я, что я делаю. Эта безоговорочная любовь, любовь без размышлений, полная и настоящая любовь!»


i_081

Ален Делон состоит в Обществе защиты животных. В его имении живет 8 собак. Там же расположено кладбище всех его бывших собак: всего их было 45. Посреди этого собачьего некрополя он построил часовню. И после многочисленных обращений получил официальное разрешение похоронить себя там, когда придёт этот день. Он утверждает, что это высшая роскошь.

Но Ален Делон заботится не только об умерших животных. Живые, кто страдает, кого мучают, волнуют его намного больше. И он и его подруга Брижит Бардо готовы пустить в ход все средства, чтобы защитить их!

i_081

Однажды Ален Делон вызвал вертолёт, чтобы спасти кошку, которой кто-то вырвал лапу, привязав ее к машине. Теперь трехногая кошка живет у него в имении. Как и трехногий кролик.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: актеры, животные, интересно, факты
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Свеча над пропастью
... врача, пытаясь выловить любые важные факты, которые дали бы дали малейшую зацепку... доставалось Онежскому. - Смотрите, новый Ален Делон!.. - Брось, Ален Делон – старая задница. Кому... четверых? Сергей всех их хорошо знал, знал с детства… Кто-то не...
Ю.И. Мухин о британских учёных в России и на Западе
... нашего любителя-кладоискателя, который видеокамерой, закреплённой на лбу...инженер-металлург, изначально не знал, как получают проволоку, то... этом. Нет, этот «Ален Делон» едет, как Ленин... учёных, чтобы опровергнуть факты, которые накоплены после расспросов уже...
Триллионер, о котором сейчас мало что знают
...перспективному британскому политику Уинстону Черчиллю, которого приглашает в Америку под предлогом... что президент Рузвельт, Ален Даллес и банковская верхушка знали о намерениях японцев...наложила вето.Весьма интересен тот факт, что американский дипломат и ...
США – это наркомафия планеты. Часть 1
... государства, властная верхушка которого предпочитает наживаться, в ...Давайте обратимся к некоторым фактам. В порту Колима...сразу несколько государственных организаций знали о том, что... Госсекретарь президента Эйзенхауэра и Ален Даллес – первый директор ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 февраля 2016
...неопровержимые видеодоказательства, на которых турецкие самоходные артиллерийские ... войны мир не знал ничего подобного. Поэтому... государственной безопасности Бельгии Ален Винантс, существуют опасения... каких-либо убедительных фактов, свидетельствующих о гибели...
Новости Украины и Новороссии 20 июля 2016
... который ссылается на Украинские СМИ, машина принадлежала руководителю газеты «Украинской правды» Алене... Ощадбанка. О планах грабителей знали в СБУ и организовали засаду... меня Генеральной прокуратурой, по факту угроз прокурору Черниговской области Виктору...

Один комментарий»

  • 9438 6236
    слободан 23 января 2017 в 11:39 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Люди(не все) уже до того опротивели своим существованием, что уже приятней с собаками разговаривать. -Алена можно в этом понять.
    Есть ещё такая поговорка: ” чем больше узнаешь человека,тем больше начинаешь уважать животных”
    – -

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>