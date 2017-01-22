5 забытых изобретений Николы Теслы, которые могли изменить мир. Сейчас было бы все по-другому

Все, что существует сейчас в нашем реальном мире, когда-то было великим изобретением. Даже простая лампочка. Но почему мы до сих пор не живем в том удивительном, фантастическом мире, которым грезили фантасты еще несколько десятилетий назад?

Согласитесь, наше настоящее далеко не так волшебно, как должно быть, если верить буквально всем футурологам прошлого. Почему так, не задумывались?

Есть популярная в определенных кругах теория, что люди, находящиеся на вершине нынешней социальной пирамиды, сознательно мешают прогрессу и уничтожают революционные технологии, которые могли бы быть чудом для всего мира, но тем самым угрожали их традиционному бизнесу.

В этом контектсте чаще всего вспоминают инженерный гений Николы Теслы. Выдающийся изобретатель мог продвинуть технический прогресс нашей цивилизации на сотни лет вперед, но все его самые амбициозные проекты были потеряны.

Вот что действительно мог придумать Тесла, хотя принято считать, что это просто “фантазии”.

Луч смерти.

Никола Тесла утверждал, что в 1930-е годы изобрел “луч смерти“, который он называл Tele Force.

Устройство могло генерировать интенсивный луч энергии и направлять его в нужную точку:

“Мы можем использовать эту технологию для уничтожения вражеских боевых самолетов, целых иностранных армий или чего-нибудь еще, что вы бы хотели уничтожить”, – писал Тесла.

Но “Луч смерти” так и не был построен. Возможно, Тесла сам уничтожил все связанные с ним документы и наброски, когда осознал, что с таким оружием отдельным странам было бы слишком легко уничтожить друг друга.

Изобретение Теслы могло “уничтожить все в радиусе 322 километров… Это сделает любую страну, большую или маленькую, неприступной для армий, самолетов и других средств для атаки“.

Тесла говорил, что это его изобретение неоднократно пытались украсть. В его кабинет врывались неизвестные, рывшиеся в его документах. Но ученый так основательно все прятал, что найти что-то серьезное им не удалось.

Осциллятор Теслы.

В 1898 году Тесла утверждал, что построил и развернул небольшое колебательное устройство, которое чуть не разнесло целое здание, в котором находился его офис, и все вокруг него.

Другими словами, устройство могло имитировать землетрясения. Понимая разрушительный потенциал своего изобретения, Тесла уничтожил осциллятор молотком и поручил своим сотрудникам молчать о причине землетрясения, если кто-то об этом будем спрашивать.

Некоторые ученые считают, что правительство США продолжает использовать исследование Теслы на объекте HAARP на Аляске.

Бесплатное электричество для всех.

С помощью финансов компании JP Morgan, Тесла спроектировал и построил в 1901-1902 гг башню Ворденклиф - гигантскую беспроводную станцию передачи волн в Нью-Йорке.

Морган думал, что башня Ворденклиф сможет обеспечить беспроводную связь по всему миру. Но у Теслы были другие планы. Он хотел бесплатно передавать электричество и обеспечить мир бесплатной радиосвязью.

Тесла собирался использовать ее для передачи сообщений, телефонии и факсимильных изображений даже через Атлантический океан в Англию и на корабли, находящиеся в открытом море. Т.е. он утверждал, что владел всеми теми технологиями, которые в реальности появились лишь десятилетия спустя.

А еще эта башня каким-то образом должна была проводить электричество. Говорят, что если бы проект заработал, то любой мог бы получать электричество, просто воткнув якорь в землю.

К сожалению, бесплатное электричество – это не выгодно.

Никто не из промышленников и финансистов, включая покровителей Теслы, не хотел революционных перемен в энергетической отрасли. Перемен, которые угрожали самому существованию их бизнеса.

Представьте, каким был бы мир, если бы общество не нуждалось в нефти и угле? Смогли бы тогда «сильные мира сего» все контролировать?

Компания JP Morgan отказалась финансировать изменения. Проект был заброшен в 1906 году и так и не заработал.

Летающая тарелка Теслы.

В 1911 году, Никола Тесла сказал газете «The New York Herald», что он работает над “антигравитационным летательным аппаратом“:

“У моего летательного аппарата не будет ни крыльев, ни пропеллера. Увидев его на земле, вы никогда не догадаетесь, что это летательный аппарат. Тем не менее, он сможет летать в любом направлении с полной безопасностью, на более высокой скорости, чем любые другие, независимо от погодных условий, и не обращая внимания на “дыры в воздухе”. Он сможет долгое время оставаться абсолютно неподвижным в воздухе, даже при сильном ветре. Его подъемная сила не будет зависеть от деликатного строения, похожего на птицу. Все дело в правильном механическом воздействии”.

Летающую тарелку Теслы приводила в действие свободная энергия системы, в то время как все другие вещи из мира авиации и автомобильной промышленности зависели от нефти и нефтепродуктов.

Его изобретение постигла такая же судьба, как и систему бесплатной передачи энергии.

Сверхбыстрые Дирижабли.

Тесла обещал, что дирижабли на электротяге будут перевозить пассажиров из Нью-Йорка в Лондон за 3 часа, путешествуя на высоте около 13 километров над землей.

Он также предполагал, что дирижабли смогут получать энергию прямо из атмосферы, и им не нужно будет останавливаться для дозаправки. Беспилотные дирижабли даже смогут использоваться для перевозки пассажиров на заранее выбранное место назначения.

Ему так и не дали кредит на это изобретение.

Прошло много лет, и сегодня у нас есть беспилотники, выполняющие боевые задачи, сверхзвуковые самолеты, летающие на удивительной скорости и космические корабли, которые могут летать вокруг Земли в верхних слоях атмосферы.

Кстати, некоторые сторонники теорий заговора верят, что ФБР украло все работы, исследования и изобретения Теслы после его смерти. Просто вынесли все документы из его дома и офиса.