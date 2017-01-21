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Сталин и “Наш Кенигсберг”

17:22. 21 января 2017 Просмотров - 89 Нет комментариев Опубликовал:


Словно брызги святой воды окропили нечисть

В пятницу 20.01 был приглашён на съёмки передачи "Позиция", идущей в прямом эфире калининградского отделения канала "Россия 1". Обсуждалась судьба нашего знаменитого Дома Советов. Не буду описывать всю биографию этого строения-с ней можно ознакомиться как на просторах интернета, так и в представленом ниже видео. Мне из этого вечера запомнилось вот что.
На передаче обсуждалась сенсационная для Калининграда новость-полный переход Дома Советов в частные руки, областные власти продали свои 15% частному инвестору. В ходе обсуждения вопросов содержания и наполнения знаменитого долгостроя было высказано много всякого. Традиционно, мнения разделились на мнения калининградцев и "кёнигсбержцев". Особенно усердствовал в стане "кёнигсбержцев" один товарищ, призывавший "возродить НАШ КЁНИГСБЕРГ". На это одна дама, художница, очень верно заметила, дескать, "Вы хотите эмигрировать, не покидая собственной территории". К концу передачи "кёнигсбержцы" и калининградцы развели очень жаркую полемику и тут мне пришла в голову мысль, и, заполучив микрофон, я высказался. Предложил для "примирения" калининградцев и "кёнигсбержцев" возле Дома Советов поставить памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину. И тут, товарищи, понеслось. Нет, к счастью, преимущественно в студии раздался одобрительный гул и апплодисменты. Но некоторые "кёнигсбержцы" стали очень сильно гореть и возмущаться. В частности, поразила тирада организатора "Бессмертного полка", который прокричал "Если ты хочешь памятник Сталину-езжай на Колыму!". В общем, не от него я ожидал услышать подобное.
Потом еще какое-то время после выхода из студии ловил на себе косые взгляды "кёнигсбержцев".
Вот так вот я на личном примере узнал каково это, когда упоминание товарища Сталина действует на некоторых, словно святая вода на всякую нечисть. И немного обидно за язвительную реплику от организатора "Бессмертного полка".
Кому интересно-вот видео этой самой передачи. Моё появление тут на 1:42:15 и предложение о памятнике товарищу Сталину на 2:00:00



http://rezar665.livejournal.com/14945.html – цинк

PS. Естественно, что поклонники "германизации" Калининграда не будут в восторге от товарища Сталина, который отобрал Кенигсберг у нацистской Германии.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: бессмертный полк, калининград, кенигсберг, сепаратизм, сталин
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