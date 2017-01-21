Сталин и “Наш Кенигсберг”

...присутствии позвонил И. В. Сталину и просил разрешения дать ...планам прикрытия. "Подумаем",— ответил Сталин. На другой день мы ... Во время нашего разговора с И. В. Сталиным в кабинет вошел...Красные Войска взяли Варшаву и Кенигсберг,— но это, вероятно, только...