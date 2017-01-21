Люди больше не боготворят еду. Сакральный смысл еды

Голод всегда внушал ужас. Первыми, кто его почувствовал, согласно Библии, стали Адам и Ева – после изгнания из райского сада они вынуждены были искать еду. Один из четырех всадников Апокалипсиса в Библии – Голод. Он скачет на черном коне и несет в руке весы, которыми будет отмерять пшеницу для страждущих. Во все века во всех религиях на всех континентах отражен человеческий ужас остаться без еды. Жесточайшие боги – Фамес в римской мифологии, Лимес и Эфон – в греческой, Эрра – в древнешумерской. Очень худые люди – самые неисправимые грешники по версии японской мифологии. После смерти они стали Гаки – вечно голодными демонами. Они едят все, что попадается им на глаза, включая собственных детей, но никогда не смогут насытиться.

Религии – христианство, ислам, индуизм – устанавливают и регулируют отношения человека и того, что он ест. Благоговение – вот ключевое слово, характеризующее отношения еды и человечества до последнего времени. Еде поклонялись, ее прославляли. У современного человека отношение к еде кардинально изменилось. Большинство из нас ни разу в жизни не благодарило высшие силы за хлеб на столе. Хотя еще сто лет назад это было нормой. Решающей характеристикой пищи стала скорость ее приготовления и потребления. Но негативные последствия такой культуры питания сегодня очевидны каждому. Современная пища не полезна, часто даже опасна для здоровья: грозит лишним весом и опасными заболеваниями. Люди больше не боготворят еду. Они стали ее бояться. Что же произошло? Почему наши отношения с едой столь разительно изменились? Как из Божьего дара еда превратилась в бич и кару Господню? И чем может закончиться для человечества такая эволюция еды?