В таком государстве легко сойти с ума

У нас все говорят правильные слова, а мы в болоте. Почему?

Традиционно от Гайдаровского форума, который недавно завершился, ожидаются какие-то новые предположения и слова. И они прозвучали. Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что нам нужна структурная перестройка экономики, чтобы преодолеть технологическое отставание и пообещал реформировать экономику «предельно взвешенно и аккуратно».

Как ни странно, его в этом деле поддержал руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, который тоже считает, что надо что-то делать, ведь модель управления экономикой неэффективна. Собственно, он уже это делает — по поручению президента России разрабатывает проект реформирования экономической системы. Основы этого видения были представлены на форуме и смысл их, очевидно, сводится к одному — переливанию из пустого в порожнее.

Еще один «строитель будущей экономики» — новый министр экономики РФ Максим Орешкин. Его публика знает недостаточно хорошо, но уже имеющиеся развернутые публичные суждения дают понять — он будет двигаться в русле той же парадигмы, что и Кудрин.

Так какая в таком случае структурная перестройка экономики нас ждет? О чем речь, господа?

Но если смотреть шире, то мы увидим более внятную картину и получим ответы на эти вопросы. Ничего нового нас не ждет. Все будет по-прежнему. И дело здесь не столько в тех личностях, которые занимают те или иные посты, сколько в самой системе, которая установилась и, похоже, несмотря ни на что не собирается разваливаться.

С момента вступления в силу санкций, падения цены на нефть и жесткой линии внешней политики РФ забрезжила надежда на какие-то перемены, на возрождение былого величия России, если хотите. Когда мы были уважающей себя страной, умеющей отстаивать свои собственные интересы, с собственной, независящей от других государств сильной экономикой.

К тому, чтобы постепенно возвращаться к статусу сильного государства нас, по идее, должны были подвигнуть внешние обстоятельства. И действительно, в условиях кризиса все забегали, понимая, что деньги тают, как весенний снег, и никакой Резервный фонд и ФНБ не помогут. С горем пополам год писали антикризисный план, отчитались за потраченные деньги. Правда, о достигнутых результатах в экономике речь так и не зашла. Подняли головы противники либерально настроенных экономистов, в открытую стали критиковать их идеи и предлагать свои.

Но тут все либерально настроенные чиновники экономического блока правительства РФ враз сменили риторику и заговорили о необходимых переменах в экономике. Просто как гром среди ясного неба. А кто их делать-то будет? Кудрин? Орешкин? Медведев?

Да никто и ничего, как я думаю, делать не будет. И не собирался. А если что и делать — так только для отвода глаз. Это у нас умеют в совершенстве. Даже дело Улюкаева неизвестно чем закончится. Пример Сердюкова перед глазами.

Сегодня все говорят правильные вещи. С умным видом. В многочисленных залах им в знак согласия кивает множество голов. И… ничего. То есть абсолютно.

У нас все якобы открыто — ОНФ, Общественная палата, общественное телевидение и правительство, куча принята законов, которые открывают сведения обо всем, вся и всех. Власть уже не знает, как открыться народу и что еще о себе рассказать.

А толку-то что?!

Притом, что все и всё читают, видят, знают и понимают, в реальности ничего не происходит — все застыло. Меняются только слова — больше ничего.

Я думаю, это сознательная позиция — говорить и ничего не делать, или делать ровно наоборот. Быть открытым донельзя, но не обращать никакого внимания на то, как относятся к этому люди.

Смешно может быть, но в таком государстве легко сойти с ума. Когда человек говорит о какой-то совершенно конкретной проблеме, необходимости строительства школ, допустим, или повышении пенсий, а в ответ с искренней доброй улыбкой и личной заинтересованностью на лице: «Денег нет, но вы держитесь». И в то же время на «Роснано» деньги есть, на «Сколково» — есть. Чубайс искренне признается: «У нас очень много денег». И выдает многомиллионные премии.

А еще кто-то говорит, какая, дескать, была идеология оболванивания в Советском Союзе. Да советские идеологи рядом с нынешними и не стояли! В советские годы людям внушали, что они и страна — лучшие и люди в эти верили, тем более, что и потрогать руками было что. А теперь ничего не внушают — просто лгут в глаза, а что думает народ — абсолютно все равно.

Мы говорим о том, что у нас нет идеологии, мы ищем патриотическую идею, а ведь на самом деле это все есть у нас. Идеология безответственности, безразличия и бездушности.

Поэтому нисколько не стоит удивляться, когда какая-то упертая парочка не пропускает машину «скорой помощи» к умирающему. Все правильно. Как и должно быть.