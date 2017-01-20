Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 января 2017

Террористы жестоко казнили сирийских военных, когда удерживали Алеппо

Боевики «Фронта Леванта» учинили расправу над служащими армии Сирии в городе Алеппо.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ООН.

Как отмечается в письме временного поверенного в делах миссии Сирии Мунзера Мунзера генеральному секретарю и председателю Совета Безопасности ООН, после освобождения восточных районов Алеппо сирийские власти обнаружили 23 трупа в школе «Мухаддаса» в районе Суккари города Алеппо.

«Эта школа служила штаб-квартирой̆ террористической̆ группы «Фронт Леванта» — бригада «Рассвет ислама», которую правительства некоторых государств относят к «умеренной̆ вооружённой̆ оппозиции», — говорится в документе.

Власти Сирии опознали 20 убитых.

«Они были служащими сирийской̆ арабской̆ армии», — отмечается в письме.

Также сообщается об обнаружении еще 37 трупов, проводятся процедуры опознания.

«У большинства убитых перерезано горло. Других умертвили выстрелом в голову, изуродовав лицо, у третьих видны признаки истязаний», — подчеркивается в письме сирийского постпредства.

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Дейр-эз-Зор.20.01.2017

Коротко о ситуации в Дейр-эз-Зоре к 20 января 2017После того, как 18 января боевики Халифата заняли электростанцию и полевой госпиталь к северо-западу от авиабазы, основные бои развернулись на линии база "Панорама" – университет "Аль-Фурат" – госпиталь "Ассад" и на линии Джитрия – электростанция – Харабеш. Контратаки САА не смогли привести к восстановлению сообщения между городом и авиабазой. Разрыв составляет порядка 2-3 километров. С другой стороны, "черные" так же не смогли развить инициативу и немедленно сокрушить оборону САА на самой авиабазе. Важную роль в этом сыграли авиаудары, которые нанесли существенный урон живой силе противника в разрыве между городом и авиабазой. С другой стороны, сирийцы не смогли купировать последствия прорыва боевиков 15-17 января.Сирийские источники отмечают, что противник продолжает перебрасывать подкрепления к Дейр-эз-Зору, рассчитывая развить успех. Основные подкрепления идут из Ирака, где их снимают с фронта в провинции Анбар, где интенсивность боевых действий в последние дни снизилась. Боевики очевидно планируют возобновить атаки на авиабазу, чтобы воспользоваться достигнутыми успехами, которые непременно последуют, после того как понесшие потери отряды будут пополнены. Так же следует ожидать атак шахид-мобилей, которые должны будут расчистить дорогу наступающим боевикам.Военно-транспортная авиация РФ сбрасывает в анклав боеприпасы, оружие и медикаменты. Сирийцы очевидно рассчитывают измотать бомбардировками боевиков в районе между авиабазой и городом, после чего за счет сил развернутых в районе города, восстановить с ней сообщение. Основная проблема – численное превосходство противника и возможность использовать развалины городских кварталов рядом с трассой идущей на авиабазу. При этом противник не оставляет надежд развернуть наступление на позиции САА в районе 137-й базы.В целом, ситуация несколько стабилизировалась, в стабильно плохом для САА состоянии. Немедленной катастрофы не произошло, но текущая конфигурация фронта резко ухудшила положение анклава. Если САА сможет в конечном итоге отразить наступление боевиков, но не сможет полноценно восстановить сообщение с авиабазой, то при невозможности принимать самолеты и вертолеты, возможности к сопротивлению будут неуклонно сокращаться и будет лишь вопросом времени, когда "черные" возобновят наступление на расчлененный анклав в выгодной для них оперативной конфигурации фронта.Прием посылки.Ополченец в Харабеше.Халифатчики в районе электростанции.Смертник подорвавший себя на позициях САА.Северная часть анклава.

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ВКС России наносят град ударов по ИГИЛ, а Армия Сирии контратакует в Дейр Зор (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА)

ВКС России и ВВС Сирии практически непрерывно наносят авиаудары по террористам ИГИЛ в пустынной местности у Дейр-эз-Зор, чтобы не дать боевикам развить наступление на позиции сухопутных войск САР. В провинции Дейр-эз-Зор продолжаются ожесточенные столкновения между Вооруженными силами Сирии и группировкой ИГИЛ*, пытающейся установить полный контроль над этим регионом. ВКС России оказывают большую помощь обороняющимся и контратакующим армейцам. В четверг, 19 января, авиация разбомбила траншеи и другие укрытия террористов, а также военную технику бандитов. Кроме того, российская военно-транспортная авиация сбросила груз окруженным защитникам авиабазы Дейр-эз-Зор (см. фото). Российские и сирийские бомбардировки ИГИЛ под Дейр-эз-Зор и Пальмирой призваны дать возможность Сирийской армии перегруппироваться и подготовить масштабную контратаку, чтобы восстановить утраченные за последние 6 дней позиции. Одновременно правительственные войска усилили военные операции у авиабазы Т-4 и города Карьятейн на востоке провинции Хомс. В этом районе армейцы отбросили боевиков ИГИЛ и продвинулись к селению Эль-Барида, а также очистили несколько участков восточнее насосной станции Т-4 и поселка Тифор. В результате боев уничтожено не менее 20 бандитов и их военная техника. В Дейр-эз-Зоре Сирийская Арабская армия начала контратаку возле военного аэродрома, чтобы вернуть себе кладбище, село Джирая и большую часть городского квартала Харабиш, захваченного на днях силами ИГИЛ. Если контрнаступление будет успешными, то САА должна вернуть «статус кво» и свести на нет все военные успехи террористической группировки, достигнутые за последние несколько недель. Также сообщается, что 9 террористов были ликвидированы неизвестными в городке Хальта в провинции Дейр-Эз-Зор. По данным сирийского информагентства «САНА», в городе и провинции Дейр-эз-Зор ВВС Сирии «нанесли удары по путям передвижения и позициям ИГИЛ в квартале Аль-Макабер, в окрестностях военного аэродрома и в районе Джебаль Ас-Сарда, в результате чего уничтожены и ранены десятки террористов, разгромлены их укрытия и множество единиц техники». Также SANA передает, что сообщения, распространенные ИГИЛ через свои сайты и социальные медиа, о якобы взятии под контроль зданий университета «Аль-Фурат» и студгородка, являются лживыми и не имеют основания, так как эти объекты находятся под контролем властей. В то же время террористы направили очередного смертника на одну из позиций САА в городе. Результаты этой атаки неизвестны (см. фото). Читайте также: Битва за Дейр Зор: Наступление ИГИЛ, авиаудары ВКС РФ и переброска подкреплений Армией Сирии (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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Уникальные кадры: Работа российской военной полиции в Алеппо (ВИДЕО)

В декабре прошлого года российская военная полиция прибыла в сирийский Алеппо. Это первый опыт ее применения в реальной боевой обстановке. О том, с чем приходится сталкиваться подразделению в Сирии, рассказал командир батальона военной полиции Минобороны России майор Руслан Нумахаджиев.

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СРОЧНО: Боевики попали в котел под Дамаском и готовы сдать города (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА)

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Сирийская армия добилась больших успехов в боях с боевиками в долине Вади Барада в последние дни. В результате умелых действий армейцев боевики оказались в котле на Западе провинции Дамаск и запросили прекращения огня и эвакуацию при посредничестве ООН. В течение последних суток подразделениям Сирийской армии удалось запереть бандитов в кармане, где все их позиции простреливались с вершин артиллерией САА. На карте показаны последние достижения Армии САР, наступавшей на позиции бандформирований, чтобы вернуть этот район и восстановить водоснабжение для 5 000 000 жителей столицы Сирии, которые имели доступ лишь к ограниченным запасам воды из резервных источников, расположенных в других районах. Во второй половине четверга из долины Вади Барада начала просачиваться информация, что исламисты, оказавшиеся в отчаянном положении, приняли окончательное решение сдать этот район правительственным войскам. Недавно информация о прекращении огня в этом районе была подтверждена. Чуть более часа назад бои прекратились практически на всем участке фронта в долине Барада. Но в некоторых местах продолжаются боестолкновения с самыми непримиримыми бандгруппами. Члены группировок получают возможность сложить оружие и быть амнистированными, а непримиримые члены «Джебхат ан-Нусры»* и их союзники могут эвакуироваться в Идлиб. Есть информация, что члены банд запросили посредничества ООН, чей конвой вроде бы уже прибыл в район, а в это время Сирийская Арабская армия готовится обеспечить перевозку оставшихся боевиков из Вади Барада к провинции Идлиб. Ранее, боевики срывали подобные переговоры в Вади Барада, когда приходило время для их эвакуации. Обновлено: бои продолжаются Прямо сейчас СМИ боевиков сообщают, что новые бои с применением артиллерии начались в районе городка Айн Аль-Фиджа, который частично находится под контролем Армии, а частично под боевиками. «Остается неясным, вступит ли в полную силу соглашение о прекращении огня, учитывая новые сообщения об артобстрелах в Эйн аль Фиджа», — пишут сирийские медиа-активисты. Читайте также: Битва за воду: Армия Сирии ведет наступление под Дамаском, флаг САР поднят над важными объектами (+ФОТО, ВИДЕО) *Запрещенная в РФ террористчическая организация

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Госдеп США подтвердил получение приглашения от России на межсирийскую встречу в Астане

Госдепартамент США получил от России приглашение на встречу по Сирии в Астане, но решение будет принимать команда будущего президента Дональда Трампа. Об этом заявил представитель госдепартамента Джон Кирби.

«Есть приглашение к участию США. Но насколько я знаю, никакого решения на этот счёт принято не было и, как сказал на прошлой неделе госсекретарь, это решит будущая команда», — заявил Кирби в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что посольство США получило приглашение от России на переговоры в Астане.

Межсирийская встреча в Астане состоится 23 января.

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В Анкаре арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве Карлова

Суд Анкары вынес решение об аресте еще одного сотрудника полиции в рамках расследования дела об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, сообщает агентство Anadolu.

Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «акт международного терроризма».

В прокуратуре Анкары прошел допрос сотрудников полиции Каана Бульбуля, Сефу К., Уфука Г., Кадира Ш., Огузхана О., Догухана С. и Билала Д., задержанных в рамках дела о покушении на Карлова. По итогам допроса Сефа К. был освобожден из-под стражи, тогда как остальные сотрудники полиции предстали перед судом, который вынес решение об аресте Каана Бульбуля. Его поместили в тюрьму «Синджан» в Анкаре. Остальные сотрудники полиции освобождены под подписку о невыезде.

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Российские военные оценили масштабы минирования Алеппо

Москва призывает ООН и другие международные организации оказать помощь в разминировании Алеппо, заявил дипломатический источник, близкий к целевым группам по Сирии.

«По оценке российских военных, масштабы минирования Алеппо очень велики. Международный противоминный центр ВС РФ работает практически в круглосуточном режиме. С учетом важности осуществления задачи по разминированию для реализации гуманитарных программ целесообразно оказать международное содействие РФ как на двусторонней, так и на международной основе», — сообщил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что «Москва призывает ООН и другие международные организации к сотрудничеству с РФ в осуществлении задачи по разминированию Алеппо».

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