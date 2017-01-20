Новороссия началась в Приднестровье

Президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» общественный деятель Алексей Кочетков.

«СП»: — Одно время у нас многие, включая президента, называли себя русскими и даже русскими националистами. Недавно же на Совете по делам национальностей было объявлено, что мы будем строить российскую нацию, и для этого даже нужен специальный закон. Действительно ли он нужен, на ваш взгляд

— Я считаю, что это ошибка. Советская власть пыталась уже создать «новую общность — советский народ». Чем это закончилось, мы знаем. Но там, по крайней мере, можно было понять, чем вызвана была эта попытка. В первые годы после революции 1917 года всё русское ассоциировалось у большевиков с белогвардейцами. Именно белое движение взяло на вооружение многие русские патриотические лозунги. Большевики вообще видели в «великорусском духе» угрозу своей власти и пытались всячески его изжить. Как раз одна из причин распада СССР кроется в этом. Поскольку советский народ пытались создать в основном из русских, а вот на окраинах Советского Союза происходило формирование новых национальных идентичностей. Поэтому при надломе идеологического стержня удержать страну оказалось нечем. Новые идентичности откололись. Или, по крайней мере, был повод отколоть именно по национальным признакам.

И сейчас опять хотят создать некий российский народ, пытаются наполнить содержанием пустоту. Ведь никакого российского народа нет. Есть русский народ, который создал Россию. В ходе исторического процесса Россия вбирала в себя многие народы, которые спокойно развивались с русским народом в рамках одного государства. И для чего сейчас создавать новую идентичность, в очередной раз создавая противоречия между русскими и государством, которое они некогда создали? Идентичность должна формироваться естественно, её нельзя внедрить в приказном порядке. Что происходит, когда это пытаются сделать насильственно, мы видим на примере событий на Юго-Востоке Украины.

«СП»: — Не секрет, что сегодня руководители некоторых «национальных республик» могут себе позволить больше, чем губернаторы областей с преобладанием русского населения. Что можно сделать, чтобы устранить это противоречие?

— Это опять же последствия практики борьбы с «великодержавным шовинизмом» русского народа, которое на практике обернулось ущемлением прав русских. Поэтому сегодня самым естественным было бы — создание равных условий для всех субъектов федерации. Не должно быть первых среди равных. Назрела административно-правовая реформа. Иначе мы, рано или поздно, столкнёмся с тем, с чем столкнулся СССР. Тем более, что наши «непартнёры» на Западе продолжают использовать любую возможность для того, чтобы развивать «микронационализмы» на территории России. Причём как «материал» использую и сам русский народ, пытаясь выделить из него казаков, поморов, камчадалов и так далее.

«СП»: — Верите ли вы, что с приходом к власти Дональда Трампа США утратит интерес к Украине?

— Мне сложно это представить. Слишком много было вложено американцами в этот проект создания антирусской Украины. И такая Украина остаётся хорошим рычагом влияния на Россию. Нас они воспринимают как потенциальных конкурентов, и не в практике англосаксов отказываться от инструментов, с помощью которых можно ослаблять конкурентов. Думаю, что США попытаются переложить ответственность за «чемодан без ручки» по имени Украина на европейцев и нас. Но при этом будут сохранять контроль за ситуацией.

«СП»: — В последнее время в СМИ уже почти не упоминается не только понятие Новороссия, но и Минские соглашения. Что дальше, каким может быть развитие событий?

— Вот как раз Новороссия — это не придуманный проект, как это многие эксперты хотели бы представить. Это было выстраданное народное движение. Оно появилось, кстати, не в Донбассе. На мой взгляд, первой ласточкой Новороссии стало создание в 1990 году Приднестровской молдавской республики, которая даже географически является частью исторической Новороссии. Тогда просто не была сформулирована эта идея, но она тогда уже обозначилась на практике. Политические границы, возникшие после распада СССР, не соответствуют чаяниям миллионов людей, живущих по разные стороны этих во многом искусственных границ. И тот процесс, который получил название Русская Весна, не остановится.

«СП»: — Репрессии против сторонников Русского мира на Украине не смогут его остановить?

— Репрессии на Украине это просто попытка сжать пружину. Рано или поздно, она разожмётся. И тот же Днепропетровск, который сейчас является центром русофобии на Восточной Украине, никуда не денется от Русского мира. Новороссия будет создана как конфедеративное государство.

«СП»: — Что лично для вас Русский мир? Вы работали в Южной Осетии в 2008 году, наверно, знаете настроения людей там. Можно ли жителей республики, к примеру, отнести к Русскому миру?

— Безусловно, Южная Осетия — часть Русского мира. Сегодня уже мало кто может с этим спорить — существует самостоятельная русская цивилизация. Принадлежность к ней определяется не только кровью, но и, даже в первую очередь, принадлежностью к русской культуре, русскому языку, русскому мировосприятию. Осетия уже несколько столетий является составной частью русской цивилизации. Осетины не мыслят себя вне рамок этой цивилизации, и их восстание против Грузии началось как раз потому, что грузины захотели отколоться от Русского мира. Осетин это категорически не устраивало.