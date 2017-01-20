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Медным зубилом, говорите?

20:23. 20 января 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Вам когда-нибудь встречались такие статуи? С живыми блестящими глазами и шелковистыми бровями?

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С одеждой, на которой видны не только кружева, но и швы, и фактура ткани. С телом, на котором складочки и оспинки. А может, что при ближайшем рассмотрении есть и поры кожи?…
А как насчет чистым намерением, мыслеформой, сознанием взаимодействуя с квантовыми структурами минералов? Не без подручных инструментов, разумеется.

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«Мраморная вуаль». Дева Мария из мрамора в исполнении Джованни Страцца. Середина XIX века.


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Статуя «Целомудрие» Антонио Коррадини. Мрамор. 1752 год. Капелла Сан-Северо в Неаполе. Скульптура представляет собой надгробный памятник матери князя Раймондо, подарившей ему жизнь ценою собственной.

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Скульптура «Похищение Прозерпины». Мрамор. Высота 295 см. Галерея Боргезе, Рим. Лоренцо Бернини создал этот шедевр, когда ему было 23 года. В 1621 году. «Я победил мрамор и сделал его пластичным, как воск».

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Кто-нибудь сможет объяснить как возможно изготовить эту сеть из камня?

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Ещё более сложной аллегорией является памятник ( отцу князя Раймондо — Антонио де Сангро (1685-1757). Итальянское название этого монумента Disinganno часто переводится на русский как «Разочарование», но не в нынешнем общепринятом значении, а в церковнославянском — «Избавление от чар» (Капелла Сан Северо,в Неаполе)

«Избавление от чар» (после 1757 года) выполнено Франсческо Квироло и является самой известной из его работ. Памятник ценен тончайшей работой по мрамору и пемзе, из которой выполнена сеть. Квироло был единственным из неаполитанских мастеров, согласившимся на столь тонкую работу, остальные же отказались, считая, что при одном прикосновении резца сеть рассыплется на куски.

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Оригинал взят у masterok

Подобных, почти современных работ (конец XIXв.) множество. Восхищает то, что многие углы в элементах сделать долотом, дрелью и шлиф.машинкой невозможно. Обязательно должен встречаться скол, брак и т.д. Но его нет! Статуи сделаны идеально!

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Bust of a Veiled Woman (Puritas) 1717 – 1725
Museo del Settecento Veneziano, Ca' Rezzonico, Venice, Italy
Sculpture, Marble
Done by Antonio Corradini

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Antonio Corradini

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Giuseppe Sanmartino, one of the most famous sculptor of his time, which masterpiece, Il Cristo Velato, is hosted by Sansevero Chapel, the legend says that a real veil was petrified thanks to alchemical processes.

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"Сон скорби и радость мечты"
Made in London by Raffaelle Monti, 1861

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The Sleep Of Sorrow And The Dream Of Joy By Raffaelle Monti

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Эта вылеплена как буд-то из глины…

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Giovanni Battista Lombardi (1823–1880): Veiled Woman, 1869.

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Stefano Maderno 1576-1636

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Это "Девочка" итальянского скульптора Квинтиллиана Корбеллини, начало XIX века. Она стоит в Зимнем саду дворца графа Воронцова в Алупке. И действительно является его сокровищем.

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Первый взгляд на нее дает совсем иное впечатление. Да, неплохо, живое лицо, игривая поза, платье фривольно, не по возрасту приспущено с только намечающейся груди.

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Но стоит вглядеться… Господи! Она же настоящая!

И уже не столько филигрань кружев, сколько складочки и морщинки на коленях привлекают внимание.

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Припухлые младенческие ножки с грязными пальчиками.
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Нежное, детское, но в то же время игривое лицо…
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И недетский ракурс.
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Но ткань!
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Фактура, складки, швы! Как это возможно?
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С другой стороны.
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Оспинка над локтем.
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Незабываемо живая.
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Вот такая девочка во всей ее прелести. Вы верите, что такое бывает?

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К сожалению, мне не удалось найти никакой информации о ее авторе. Кто-нибудь знает, что он еще создал?

Судя по реплике Лоренцо Бернини «Я победил мрамор и сделал его пластичным, как воск», еще совсем недавно был известен рецепт "размягчения" любого камня. Я уже не говорю про пластилиновую технологию древних, особенно в Мезоамерике.

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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: искусство, Культура
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