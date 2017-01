Медным зубилом, говорите?

Вам когда-нибудь встречались такие статуи? С живыми блестящими глазами и шелковистыми бровями?

С одеждой, на которой видны не только кружева, но и швы, и фактура ткани. С телом, на котором складочки и оспинки. А может, что при ближайшем рассмотрении есть и поры кожи?…А как насчет чистым намерением, мыслеформой, сознанием взаимодействуя с квантовыми структурами минералов? Не без подручных инструментов, разумеется.«Мраморная вуаль». Дева Мария из мрамора в исполнении Джованни Страцца. Середина XIX века.Статуя «Целомудрие» Антонио Коррадини. Мрамор. 1752 год. Капелла Сан-Северо в Неаполе. Скульптура представляет собой надгробный памятник матери князя Раймондо, подарившей ему жизнь ценою собственной.Скульптура «Похищение Прозерпины». Мрамор. Высота 295 см. Галерея Боргезе, Рим. Лоренцо Бернини создал этот шедевр, когда ему было 23 года. В 1621 году. «Я победил мрамор и сделал его пластичным, как воск».Кто-нибудь сможет объяснить как возможно изготовить эту сеть из камня?Ещё более сложной аллегорией является памятник ( отцу князя Раймондо — Антонио де Сангро (1685-1757). Итальянское название этого монумента Disinganno часто переводится на русский как «Разочарование», но не в нынешнем общепринятом значении, а в церковнославянском — «Избавление от чар» (Капелла Сан Северо,в Неаполе)«Избавление от чар» (после 1757 года) выполнено Франсческо Квироло и является самой известной из его работ. Памятник ценен тончайшей работой по мрамору и пемзе, из которой выполнена сеть. Квироло был единственным из неаполитанских мастеров, согласившимся на столь тонкую работу, остальные же отказались, считая, что при одном прикосновении резца сеть рассыплется на куски.***********************Оригинал взят уПодобных, почти современных работ (конец XIXв.) множество. Восхищает то, что многие углы в элементах сделать долотом, дрелью и шлиф.машинкой невозможно. Обязательно должен встречаться скол, брак и т.д. Но его нет! Статуи сделаны идеально!Bust of a Veiled Woman (Puritas) 1717 – 1725Museo del Settecento Veneziano, Ca' Rezzonico, Venice, ItalySculpture, MarbleDone by Antonio CorradiniAntonio CorradiniGiuseppe Sanmartino, one of the most famous sculptor of his time, which masterpiece, Il Cristo Velato, is hosted by Sansevero Chapel, the legend says that a real veil was petrified thanks to alchemical processes."Сон скорби и радость мечты"Made in London by Raffaelle Monti, 1861The Sleep Of Sorrow And The Dream Of Joy By Raffaelle MontiЭта вылеплена как буд-то из глины…Giovanni Battista Lombardi (1823–1880): Veiled Woman, 1869.Stefano Maderno 1576-1636Это "Девочка" итальянского скульптора Квинтиллиана Корбеллини, начало XIX века. Она стоит в Зимнем саду дворца графа Воронцова в Алупке. И действительно является его сокровищем.Первый взгляд на нее дает совсем иное впечатление. Да, неплохо, живое лицо, игривая поза, платье фривольно, не по возрасту приспущено с только намечающейся груди.Но стоит вглядеться… Господи! Она же настоящая!И уже не столько филигрань кружев, сколько складочки и морщинки на коленях привлекают внимание.Припухлые младенческие ножки с грязными пальчиками.Нежное, детское, но в то же время игривое лицо…И недетский ракурс.Но ткань!Фактура, складки, швы! Как это возможно?С другой стороны.Оспинка над локтем.Незабываемо живая.Вот такая девочка во всей ее прелести. Вы верите, что такое бывает?К сожалению, мне не удалось найти никакой информации о ее авторе. Кто-нибудь знает, что он еще создал?Судя по реплике Лоренцо Бернини «Я победил мрамор и сделал его пластичным, как воск», еще совсем недавно был известен рецепт "размягчения" любого камня. Я уже не говорю про пластилиновую технологию древних, особенно в Мезоамерике.

