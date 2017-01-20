Гибель великанов
09:35. 20 января 2017 Просмотров - 489 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Один из самых главных вопросов в теме “Великаны прошлого” – это по какой причине они все исчезли? Выродились, погибли или иное? Если не все погибли в водах всемирного потопа и даже в средние века еще жили некоторые их представители, то почему не продолжили свой род в дальнейшем?
Для выдвижения версии и ответа, в начале предлагаю ознакомиться вот с каким фактом:
В числе самых знаменитых “обитателей” анатомического отсека Кунсткамеры – великан Буржуа, которого Петр I встретил в 1717 году на ярмарке во французском городе Кале. Рост Буржуа составлял 2 метра 17 сантиметров.
Он зарабатывал на жизнь тем, что выступал на ярмарках. Российский император предложил французскому богатырю пойти к нему на службу за весьма приличное жалованье. При дворе нового царского любимца нарядили в костюм гайдука. Петру нравилось появляться на людях вместе со слугой-великаном – ведь он и сам был очень высокого роста. Поэтому Буржуа, получивший в России имя Николай, часто сиживал на запятках императорской кареты. Ему подыскали жену-финку, тоже довольно рослую женщину. Супруги имели троих детей, но неизвестно, унаследовал ли кто-нибудь из них габариты родителей. Семь лет спустя после прибытия в Россию великан умер от апоплексического удара. Вскрытие показало, что его внутренние органы намного превышали по величине органы обычного человека – сердце было величиной с воловье, желудок и одна из почек – тоже огромных размеров.
В 1724 году Буржуа умер. Вот как об этом сообщил князю Меншикову генерал-полицмейстер Девиер: «При сем же вашей светлости присовокупляю доносить о случившейся смерти вчерашнего дня великану Французу Буржуа сим образом. Сказывает его жена, что тому с две недели как слаб натурою стал и сказывал о себе, что болен, токмо все ходил, а не лежал, и аппетит имел малой, и третий тому день отнялось у него половину головы, стороны левой и глаз распух, и потом пред кончиною приключился ему паралич, и тако вчерашнего дня в шестом часу по утру скончался». 11 дня майя 1724.
Источник
С тела сняли кожу, выделали ее, а затем вместе со скелетом и извлеченным из грудной клетки сердцем передали в музей. Однако во время пожара кожа гиганта сгорела, а череп бесследно исчез. Сегодня в Кунсткамере хранятся скелет и сердце Буржуа. Кроме того, там же можно увидеть и портрет великана, написанный при жизни.
Может быть, это совпадение, но даже при наличии такого огромного сердца, кровеносная система великана не смогла обеспечить нормальное свое функционирование. Скорее всего, сузились сосуды. Как у гипертоников и лопнули. Произошел инсульт (кровоизлияние в мозг). Причиной кровоизлияния в головной мозг чаще всего является гипертоническая болезнь (80—85 % случаев). И далеко не все врачи знают истинную начальную причину гипертонии (повышенное и скачущее давление). Организму приходилось повышать давление, т.к. в следствии малого количество вдыхаемого кислорода или по причине плохого качества крови – уменьшается количество переносимого к организме кислорода. Начинается дисфункция органов. Первым ощущает это на себе мозг и дает сигнал на сужение сосудов для поднятия давления в них. Тем самым, кровь прокачивается к органам по тонким капиллярам (именно такие идут к нейронам) и суженным сосудам. Это механизм гипертонии. И именно это становится причиной инсультов. А нехватка кислорода случилась по причине снижения атмосферного давления после катаклизма (сдвиг полюсов, потоп, падение астероида, сброса атмосферы и т.д.)
Добавлю, что кровоизлияние в мозг чаще возникает в возрасте 45 — 60 лет, с преобладанием у представителей негроидной и монголоидной рас. Интересно, почему?
Еще. Если внутриклеточное давление великанов тоже было велико (подстроенное под давление древней атмосферы), то и лимфа в межклеточной жидкости должна была обеспечить нужное давление. А у лимфы нет насоса как у кровеносной системы. Она движется в своих сосудах только за счет тонуса мышц, в особенности мышц ног (движется снизу вверх). Из-за низкого давления великаны стали вялыми, малоподвижными и этот образ жизни только усугубил их состояние. Когда лимфа (дренажная система) не движется – не вымывает шлаки с тканей органов и в тканях органов размножаются паразиты, грибы, бактерии, вирусы. Понятно, к чему это приводит. Кстати, этот же механизм касается и современного человека. Поэтому так важно ежедневно двигаться, много ходить, заниматься спортом, гимнастикой.
Италия. Падуя. Может быть, здесь и изображен пример такого смертельного приступа у великана? А люди просто не знают что делать! И арки на заднем плане – под рост этого великана. Там высота арок даже для конного слишком большая. Значит, дворцы были построены под их рост.
Возможно, что по этой причине (нехватке кислорода), развития гипертонии и последующих инсультов – погибли оставшиеся великаны. Их организм не смог приспособиться к атмосфере после катаклизма, т.к. давление ранее было гораздо выше и они могли жить только при тех параметрах атмосферы. Оставались самые выносливые. Но долго не жили, быстро изнашивалась кровеносная система из-за низкого давления атмосферы, постоянного тонуса в сосудах и их разрушения и кровоизлияния. Почти у всех случались инсульты из-за разрыва сосудов. Великаны вымерли как динозавры (т.к. всех не может погубить катастрофа).
В дополнение предлагаю посмотреть очередную подборку видеороликов на тему возможных предметов великанов:
И остальные ролики, которые уже публиковал, но вдруг, кто не видел:
Для выдвижения версии и ответа, в начале предлагаю ознакомиться вот с каким фактом:
В числе самых знаменитых “обитателей” анатомического отсека Кунсткамеры – великан Буржуа, которого Петр I встретил в 1717 году на ярмарке во французском городе Кале. Рост Буржуа составлял 2 метра 17 сантиметров.
Он зарабатывал на жизнь тем, что выступал на ярмарках. Российский император предложил французскому богатырю пойти к нему на службу за весьма приличное жалованье. При дворе нового царского любимца нарядили в костюм гайдука. Петру нравилось появляться на людях вместе со слугой-великаном – ведь он и сам был очень высокого роста. Поэтому Буржуа, получивший в России имя Николай, часто сиживал на запятках императорской кареты. Ему подыскали жену-финку, тоже довольно рослую женщину. Супруги имели троих детей, но неизвестно, унаследовал ли кто-нибудь из них габариты родителей. Семь лет спустя после прибытия в Россию великан умер от апоплексического удара. Вскрытие показало, что его внутренние органы намного превышали по величине органы обычного человека – сердце было величиной с воловье, желудок и одна из почек – тоже огромных размеров.
В 1724 году Буржуа умер. Вот как об этом сообщил князю Меншикову генерал-полицмейстер Девиер: «При сем же вашей светлости присовокупляю доносить о случившейся смерти вчерашнего дня великану Французу Буржуа сим образом. Сказывает его жена, что тому с две недели как слаб натурою стал и сказывал о себе, что болен, токмо все ходил, а не лежал, и аппетит имел малой, и третий тому день отнялось у него половину головы, стороны левой и глаз распух, и потом пред кончиною приключился ему паралич, и тако вчерашнего дня в шестом часу по утру скончался». 11 дня майя 1724.
Источник
С тела сняли кожу, выделали ее, а затем вместе со скелетом и извлеченным из грудной клетки сердцем передали в музей. Однако во время пожара кожа гиганта сгорела, а череп бесследно исчез. Сегодня в Кунсткамере хранятся скелет и сердце Буржуа. Кроме того, там же можно увидеть и портрет великана, написанный при жизни.
Может быть, это совпадение, но даже при наличии такого огромного сердца, кровеносная система великана не смогла обеспечить нормальное свое функционирование. Скорее всего, сузились сосуды. Как у гипертоников и лопнули. Произошел инсульт (кровоизлияние в мозг). Причиной кровоизлияния в головной мозг чаще всего является гипертоническая болезнь (80—85 % случаев). И далеко не все врачи знают истинную начальную причину гипертонии (повышенное и скачущее давление). Организму приходилось повышать давление, т.к. в следствии малого количество вдыхаемого кислорода или по причине плохого качества крови – уменьшается количество переносимого к организме кислорода. Начинается дисфункция органов. Первым ощущает это на себе мозг и дает сигнал на сужение сосудов для поднятия давления в них. Тем самым, кровь прокачивается к органам по тонким капиллярам (именно такие идут к нейронам) и суженным сосудам. Это механизм гипертонии. И именно это становится причиной инсультов. А нехватка кислорода случилась по причине снижения атмосферного давления после катаклизма (сдвиг полюсов, потоп, падение астероида, сброса атмосферы и т.д.)
Добавлю, что кровоизлияние в мозг чаще возникает в возрасте 45 — 60 лет, с преобладанием у представителей негроидной и монголоидной рас. Интересно, почему?
Еще. Если внутриклеточное давление великанов тоже было велико (подстроенное под давление древней атмосферы), то и лимфа в межклеточной жидкости должна была обеспечить нужное давление. А у лимфы нет насоса как у кровеносной системы. Она движется в своих сосудах только за счет тонуса мышц, в особенности мышц ног (движется снизу вверх). Из-за низкого давления великаны стали вялыми, малоподвижными и этот образ жизни только усугубил их состояние. Когда лимфа (дренажная система) не движется – не вымывает шлаки с тканей органов и в тканях органов размножаются паразиты, грибы, бактерии, вирусы. Понятно, к чему это приводит. Кстати, этот же механизм касается и современного человека. Поэтому так важно ежедневно двигаться, много ходить, заниматься спортом, гимнастикой.
Италия. Падуя. Может быть, здесь и изображен пример такого смертельного приступа у великана? А люди просто не знают что делать! И арки на заднем плане – под рост этого великана. Там высота арок даже для конного слишком большая. Значит, дворцы были построены под их рост.
Возможно, что по этой причине (нехватке кислорода), развития гипертонии и последующих инсультов – погибли оставшиеся великаны. Их организм не смог приспособиться к атмосфере после катаклизма, т.к. давление ранее было гораздо выше и они могли жить только при тех параметрах атмосферы. Оставались самые выносливые. Но долго не жили, быстро изнашивалась кровеносная система из-за низкого давления атмосферы, постоянного тонуса в сосудах и их разрушения и кровоизлияния. Почти у всех случались инсульты из-за разрыва сосудов. Великаны вымерли как динозавры (т.к. всех не может погубить катастрофа).
В дополнение предлагаю посмотреть очередную подборку видеороликов на тему возможных предметов великанов:
И остальные ролики, которые уже публиковал, но вдруг, кто не видел:
Источник: sibved.livejournal.com