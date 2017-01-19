Страшно красивые или почему женщине не стоит становиться фитоняшкой

В детстве меня так впечатляли истории про корсеты красавиц 18 века, что я пыталась смастерить это устройство из самых разнообразных материалов: от кухонных полотенец до ремней в несколько рядов. Было туго. Так туго, что возникал вопрос – как в этом жили?

К тому времени, как мода на осиную талию сошла на нет, доктора наконец заговорили, что корсеты были злом.

«Да, сколько вредных стандартов красоты прошли через поколения женщин» – с умным видом вздохнем мы, уверенные, что наши идеалы основаны исключительно на ЗОЖ: спорт, диета, мышцы. А я всё чаще в этом сомневаюсь. И вот почему.

1. ПЛОСКИЙ, ДО КУБИКОВ ЗАКАЧАННЫЙ ЖИВОТИК.

Это модно, но про здоровье ли? Мышечный корсет, доведенный до такого состояния, уже не просто поддерживает и защищает внутренние органы, но, скорее, стягивает их, мешая качественной работе.

От людей, изучающих традиции предков, я неоднократно слышала: «Женский живот должен быть мягким», «Психика женщины в животе». И массаж этой зоны в разных культурах, от русского Севера до Южной Америки – про то, чтобы расслабить ткани и отпустить напряжение. И многие танцы – тоже про это. Возможно, ухудшение кровообращения в тазу в том числе ведет к образованию фибром, миом и прочих проблем женского здоровья.

О, нет, это не значит, что я сейчас пытаюсь реабилитировать лишний вес и объявить большой живот символом здоровья: висцеральный жир также негативно сказывается на работе органов брюшной полости и малого таза. Скорее, и обилие складок в районе талии, и гипертрофированные кубики там же – это две крайности.

Тем, кто планирует беременность, стоит знать, что бесконечные кранчи и планки делают прямые мышцы живота жесткими и короткими. Там, где они должны растянуться и стать для малыша своеобразным гамаком, они просто разойдутся, оставив вас после родов один на один с проблемой диастаза. Кроме того, тренировки во имя кубиков всегда заставляют внутрибрюшное давление повышаться, а оно, в свою очередь, воздействует на мышцы тазового дна – теперь этот гамак перерастягивается, и здравствуй первый кирпичик в будущем пролапсе (опущении внутренних органов).

Что-то пошло не так…

2. НАКАЧАННЫЕ ЯГОДИЦЫ.

Идеально, если сочетаются с кубиками на животе и тонкой талией – звание фитоняшки и восторженные подписчики в Инстаграм обеспечены. Заветный объем создается тренировками в зале с тяжёлым, порой весьма тяжёлым весом. На странице одной обладательницы таких форм однажды прочитала, что девушка приседает с весом, который больше, чем её собственный… Жаль, что при рождении нам, девочкам, не выдается инструкция о нашем устройстве.

Итак, есть у нас такая мышца, которая называется тазовой диафрагмой. У мужчин она более сомкнута, а вот у девушек расширяется вокруг шейки матки. За счёт такой конструкции тазовая диафрагма у нас слабее, чем у мужчин, и к ношению тяжестей мы не приспособлены. Несчастные, которые валили лес, тягали шпалы или просто таскали тяжелые мешки (во времена войн, репрессий, экономической разрухи), страдали в той или иной степени выпадением органов из влагалища. Потому что наш гамак ослабевает из-за повышения всё того же внутрибрюшного давления, и то, что лежало на нем, ползет вниз под собственной тяжестью.

А тут 21-ый век и мода на крутую накаченную попу; штанга с блинами на плечи и приседания. Когда наши интимные мышцы сдадутся – вопрос времени и внутренних ресурсов каждого организма.

По статистике до 60% женщин в пенсионном возрасте подвержены пролапсу гениталий, когда туалет всегда должен быть под рукой, а матка мешается во влагалище. Кто из вас мечтает о памперсах и операциях?

3. БЕШЕНАЯ СУШКА.

В идеальном теле не место жиру, даже в минимальных количествах. Поэтому в ход идут кардио-тренировки, интервальная нагрузка, диеты, а в расход – менструации. Наукой доказано, что жировые отложения – это плацдарм, где тестостерон у женщин преобразуется в эстрогены. То есть, мужские гормоны в женские.

Нет жира – нет этой волшебной трансформации и месячных. Тренеры обычно сообщают, что отсутствие критических дней во время интенсивных тренировок – это нормально. Я бы не стала возводить это отклонение в разряд нормы. Скорее, это закономерно, но отнюдь не нормально.

И странно: с помощью «бешеной сушки» мы пытаемся создать утонченную женственность …без участия женских половых гормонов. У такого дисбаланса в организме есть как скорые последствия – проблемы с кожей, волосами, так и долговременные – разрушение скелета. То есть, боремся за красоту и молодость, а получаем раннее старение и проблемы со здоровьем. Где логика?

Это три примера, которые для меня напрямую связаны с потерей женского здоровья и качества жизни в том возрасте, когда ресурсы организма ослабевают. Возможно, если бы мы больше знали об устройстве собственного тела, экспериментов во имя красоты было бы меньше. Хотя… Не красоты, а её сиюминутных стандартов. Знаете, один из моих сыновей в нежном возрасте говорил: «Это у меня правая ручка, а это – запасная». Жаль, что это лишь детский лепет – запасных деталей у нас нет.

Надо беречь то, что дано.

Татьяна Гшвенд