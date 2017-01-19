План нападения Обамы на Россию

«Недавно стали известны планы высших американских чиновников, которые были связаны с прямым развязыванием вооруженных действий с Россией”, — сообщил Стивен Коэн…

Стивен Коэн, американский историк и политолог, выступил по американскому ТВ с комментарием, которому в Интернете дали заголовок: «США готовились к нанесению масштабного удара по России». «Впервые в своей жизни, начиная с 1960 года, я считаю очень реальной возможность войны между Россией и Соединенными Штатами», — говорит о президентстве Барака Обамы этот американский профессор, получивший статус изгоя в американских «мировых СМИ».

«Недавно стали известны планы высших американских чиновников, которые были связаны с прямым развязыванием вооруженных действий с Россией, — сообщил Стивен Коэн. — На начальном этапе такими странами должны были выступить Украина, Турция и Ближневосточные монархии, которых США активно вооружали и готовили. Большое значение в этом первоначальном ударе придавалось и придается террористическим группировкам ИГИЛ и Аль-Каида (обе запрещены в России)».

Получается, Россию планировали атаковать с трёх направлений: с украинского, с кавказского (из Турции), и со среднеазиатского, для чего ИГИЛ должен был создать ваххабитский плацдарм в Сирии. Для этого Вашингтон запланировал два государственных переворота: на Украине и в Турции, и военный разгром сирийского правительства Башара Асада. Однако план удался только частично: переворот на Украине осуществили, а вот в Турции — нет. Провалился и план свержения Асада ИГИЛ.

Знала ли Москва об этом плане? Когда США в феврале 2014 года начали активную фазу госпереворта в Киеве, Владимир Путин в Сочи, на пресс-конференции, обронил по этому поводу фразу: «Они начали раньше…» В смысле: Москва ожидала «смену режима» на Украине в начале 2015 года, на очередных украинских президентских выборах, что было логичнее, и позволяло сделать эту операцию более легитимной.

Похоже, Москва что-то знала об этом плане и готовила свой контрплан по отражению американской агрессии «чужими руками» третьих стран. Поэтому американский план и пошёл не так, как задумывался.

Госпереворот в Киеве США провели, но Москва воспользовалась утратой легитимности пришедшего на крови бандеровского режима, и решительно воссоединила Крым (теперь понятно, почему она действовала так решительно). И этим взяла в свои руки ключ к Чёрному морю. Из Крыма Чёрное море простреливается ракетами вплоть до Босфора, поэтому американский флот лишился безопасной позиции в море, не мог поддерживать огнём бандеровские ВСУ, а вдобавок ставилась под удар морская коммуникация в Одессу.

По этой же причине Москва поддержала восстание на Донбассе, сковав этим наци-патриотические батальоны и ВСУ, в результате бандеровский режим стал обескровливаться. Добил украинское направление удара на Москву сепаратный Минский мир между Москвой, Берлином и Парижем. США не случайно в этих переговорах не фигурируют: они не могли участвовать в Минских соглашениях, если готовили нападение на Россию с помощью третьих стран, «большую войну» в Европе.

О «большой войне» проговорился президент Олланд, когда летел в Москву с канцлером Меркель на сепаратные переговоры с Владимиром Путиным. Евросоюз испугался «большой войны» в Европе, и, наперекор Вашингтону, пошёл на заключение Минских соглашений с Москвой, причём на выгодных для Москвы условиях. Сенатор Маккейн на Мюнхенской конференции по безопасности возмущался: «Зачем Меркель и Олланд летят в Москву?»

Выгодный для России текст Минских соглашений говорит о том, что Россия была готова воевать. Путин отклонил приглашение приехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, Москва просто молчала… Это испугало Меркель и Олланда, и они пошли на уступки России в Минске. Эскалации ситуации на украинском направлении удалось избежать.

В Турции Вашингтон дважды пытался снести Эрдогана: с помощью цветной революции вокруг событий на площади Гизи в Стамбуле, а затем с помощью откровенного военного переворота. И оба раза неудачно, причём второй раз Эрдоган устоял не без помощи России, которая, сообщают дипломатические иранские источники, вовремя предупредила Эрдогана, что ему готовят участь Каддафи. И Эрдоган сделал для себя окончательные выводы: пошел на сближение с Россией и Ираном в Сирии.

Эрдоган, как ответственный турецкий лидер, понимает, в чьих интересах российско-турецкий конфликт, что Турции отводится в нём роль пушечного мяса, и установил как бы демонстративно дружественные отношения с Путиным. То есть Эрдоган отказался воевать с Москвой, и это стоило ему двух попыток госпереворотов со стороны Вашингтона.

В этом ряду стоит и провокация с атакой российского Су-24 в Сирии, который был сбит «в спину» истребителями с турецкой базы Инджерлик, ставшей позже командным пунктом военной попытки госпереворота против Эрдогана. Тогда спровоцировать российско-турецкий конфликт не удалось, и, видимо, и была дана команда на военный путч против Эрдогана.

На третьем направлении, с целью недопущения создания в Сирии ваххабитского плацдарма под знаменем ИГИЛ, или под другими вывесками, Москва действовала не менее решительно, чем в Крыму. В Сирии впервые были применены Воздушно-космические силы России. В результате Башар Асад устоял, ИГИЛ и связанные с ним группировки терпят поражение, Россия, Турция и Иран становятся гарантами мирного процесса в Сирии, вообще без США. Вашингтон приглашают в Астану посмотреть со стороны на переговоры новых гарантов Сирийского урегулирования.

Таким образом, удары с двух направлений Москвой на сегодня отражены, однако, украинское направление только заморожено. Причём оно опасно тем, на что указывает и Стивен Коэн: «Американские и западные лидеры поддержали нацистские группировки в Украине». Коэн призывает Запад прекратить любое сотрудничество с силами, оправдывающими нацизм. Если вдуматься, это по-настоящему тревожный и опасный факт: Запад поддерживает на Украине бандеровские неонацистские силы, объявляет полуфашистскую страну — демократической, как и гитлеровскую Германию, в стадии становления, когда, помнится, даже члены королевской семьи Великобритании «кидали зиги» — вскидывали руки в фашистском приветствии…

«Лишь благодаря решительным действиям Владимира Путина, развороту Турции в сторону России и после того как с глаз НАТОвских военных спала пелена о возможностях ВКС России, было решено временно отказаться от военного удара», — подводит промежуточные итоги Стивен Коэн. И возлагает надежды на президента Дональда Трампа, что он начнёт «политику разрядки в отношениях с Россией». А России в этой ситуации остаётся возлагать надежды на армию, флот и ВКС. И мудрость российского Генштаба.

Автор: Виктор Каменев

Источник https://topwar.ru/107358-plan-napadeniya-obamy-na-rossiyu.html