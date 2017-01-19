Блеск и нищета финских пособий

Житель Финляндии написал мне письмо, объяснив, что я был несколько оптимистичен — нормально жить на те суммы, которые в Финляндии выдают в качестве пособий, довольно тяжело. Письмо меня удивило. Не думал я, например, что в Финляндии должности чиновников передаются по наследству… Собственно, вот это письмо:

Прочитал твою статью про безусловный доход в Финляндии и решил написать, поскольку твоё утверждение «даже там 560 евро значительная сумма», мягко скажем, неточно. Я живу и работаю в Финляндии 16 лет. Вот мои 5 копеек.

Выдаваемые в качестве безусловного дохода деньги (560 евро) чуть ниже обычного базового пособия по безработице (850 евро), но тут надо понимать все траты и высчеты. Как вообще все это работает?

Вот трудится человек, работодатель отчисляет за него небольшой процент от зарплаты в TEL (фонд биржы труда). Кроме того работник капиталистического труда может дополнительно платить взносы в кассу по безработице, примерно 120 евро в год.

В случае потери работы человек регистрируется на бирже труда. Если работа потеряна не по его вине (сокращение, увольнение на испытательном сроке), биржа дает разрешение на выплаты, и после десятидневного ожидания начинается выплата пособия. Если работник сам виноват, то 90 дней ничего платить не будут.

Далее, если работник состоял в кассе взаимопомощи не менее 26 недель, касса платит чуть менее половины зарплаты около полутора лет. Если кассы нет, платит KELA, эти же самые полтора года, 850 евро или чуть более. С выплат в обоих случаях снимают налог (от 20%). Естественно, что человека дёргают, ему предлагают курсы, работу (хоть и вообще не по профилю) и так далее. Если стоящий на учёте отказался или не среагировал (не получил письмо, например) — на 3 месяца в отстойник такого кандидата и ничего не платить.

Если по каким-то причинам никто не платит пособия, остается только получать социалку.

Размер социалки как раз составляет 500 с хвостиком евро, после вычета налогов остается около 450 евро.

Естественно, социалка не платится, если на счету в банке лежат какие-то деньги (принеси, дружок, справки). Если есть более-менее приличная машина или квартира, то предлагают всё продать, ну и так далее… Нужно доказать, что денег действительно нет.

Социал получает огромное количество алкашей, профессиональных безработных, наркоманов и беженцев (после некоторого периода сытной жизни беженцам платят по той же схеме).

Вот эти люди сидят годами на социале, живут в социальном жилье, не работают и не собираются работать. Ну, платили пособие по безработице, предложили работу, человек отказался, всё равно социал будет платить, чего напрягаться?

Это — доходная часть. Теперь о расходах.

Имеем 450-500 евро в месяц. Нужно заплатить аренду (однушка в Хельсинки 1000 евро/мес, километров 100 отъехать — 400-450).

Если собственное жилье, то за однушку коммуналка будет более сотни (свет, вода включены), если дом, то страховка, отопление, налог под 250/мес будут по любому.

Транспорт, еда, одежда — остатка денег на все это не хватит однозначно. Я в расчетах исхожу из одного человека. В случае семьи всё естественно умножается.

Как же прожить на безусловное пособие (или базовое от KELA)?

Правильно, подать на социал, который доплатит, покроет часть аренды, меньшую часть расходов на жильё если своё жилье, медицину (которая платная), что-то из лекарств и ещё по мелочи.

Вывод. Жить так — это выживать, примерно как в России в девяностые. Так что «560 евро — значительная сумма» — это не вполне соответствует реальному положению дел. Но я понимаю, что из окна туравтобуса всё это не рассмотреть, поэтому многие соглашаются с этим, не вникая особо.

Кстати, ещё одно нововведение социальной системы, социалку упразднили с 2017 года, всё платит KELA теперь. В результате, как говорят, все алкаши, наркоманы и беженцы теперь забили все офисы KELA (о запах внутри!), а нормальные люди (пенсионеры, пособия на детей) ожидают на улице. Промеж алкашей ходят тетеньки с сумочками с крестом и помогают заполнять анкеты на пособия.

Немного о работе в Финляндии.

С работой всё очень по разному. Я по специальности айтишник (занимаюсь этим лет 25 уже), поэтому, естественно, знаю более предметно эту область. В IT устроиться несложно, при собеседовании никто не спрашивает возраст, дипломы и всё прочее, нужны практические навыки, ну и смотрят: что за человек.

Но! Это все в столичном регионе (Хельсинки, Вантаа, Кауниайнен и Эспоо), отъехать на 50-100 км, и работы для айтишника сразу сильно меньше (и зарплаты соответственно ниже).

Некоторым исключением являются города с множественными IT компаниями (Оулу, Тампере и другие города, в которых есть университеты), но после конца Нокии там тоже стало сильно хуже.

Соответственно айтишники или живут в столицах, выплачивая конскую аренду или ипотеку, или переезжают на 101й километр (шутка), где вполне реально жить в выплаченном доме, тратя на дорогу час-полтора, ибо скоростные дороги и ж/д хорошие.

После 60 вполне себе работают в IT, причем не только руководителями, но и вполне себе хорошими программистами. Например, на моей памяти проводили на пенсию программиста, который рубил покруче многих молодых.

Ему 63 года было, это минимальный возраст пенсии, нормальная в 65 (два года дают ощутимую прибавку). Но он решил выйти на пенсию раньше. Сейчас подняли пенсионный возраст на 2 года, если я не путаю, соответственно цифры будут 65 и 67.

После 58 лет если человек не работает, его уже никто никуда не дергает, он получает пособие, а ищет работу или нет, никого уже не волнует.

Да, про руководителей. Сильное отличие от России в том, что есть категория специалистов, которые не хотят «расти» в начальники. Дело в том, что налогообложение прогрессивное, и большую часть прибавки при повышении съест налоговая. Работы больше, отвечаешь за других, поэтому мотивация «расти» слабая, если только более ничего не умеешь делать.

Да, забыл сказать, что если живешь далеко, то часть расходов на дорогу списывается. Вкупе с прогрессивным («агрессивным» как тут говорят) налогообложением можно попасть в меньшую сетку налоговой шкалы и сэкономить.

Теперь про не IT.

Тут всё сильно хуже. В регионах вообще никакой работы, в столицах очень много гастарбайтеров из Эстонии, Польши. Проходя мимо любой стройки слышишь в первую очередь русскую и эстонскую речь.

Платят мало. 10-20 евро в час считается нормально. Естественно, в 50 лет не возьмут, ибо физическая работа, а силы уже не те…

Врачи. Полная печаль. Отток специалистов в Германию, США, Англию. Молодежь учится (практически бесплатное образование) и уезжает. В больницах младший и средний персонал сильно разбавился эстонцами (у них нет проблем с языком, ибо похожий). Укрупняют больницы, мелкие закрывают в регионах. Процесс идет медленно, но верно. Соответственно, пожилым нужно будет мотаться за много километров в больницу. Естественно, почти все лекарства по рецептам, думаю, ты в курсе.

Учителя — тоже самое. Причем школы закрывают интересным способом — приходит комиссия и «находит» плесень, всё, нужно закрывать. Школа под снос, учителя — на выход.

Бывает, ставят вместо школы такие времянки-бытовки и школьники занимаются в них. Но это если повезет и есть деньги у города.

Недавно вот недалеко сломали начальную школу, которая за год до этого была отремонтирована. Нелепо, как мне кажется.

Ещё одна средняя школа отбилась. Нагнали беженцев, пришлось снос отложить, ибо где их всех учить? Но беженцы — это вообще отдельная тема.

Что еще сказать? Есть государственные должности (чиновники, по фински virka), перевести сложно, ибо это не просто должность, но и защита от сокращений, увольнений и прочего. Часто virka’и переходят по наследству или по знакомству, как многое делается.

Вот как-то так.

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