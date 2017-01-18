Збигнев Бжезинский высказал своё мнение о фильме «Викинг»

Збигнев Бжезинский затребовал к просмотру копию данного фильма, хранящуюся в анналах АНБ. Ниже приводятся комментарии автора книг и методичек по развалу СССР.

«Фильм представляется полезным в свете продолжающегося жёсткого противостояния с Россией. Из основанной на исторических источниках картины режиссёру удалось создать классический трэш с грамотно расставленными акцентами.

Ключевой представляется показанная личность самого Владимира, которому, кстати, недавно поставили памятник в Москве. Нищий, грязный, психически не устойчивый, не умеющий добиться дисциплины подчинённых князь с десяток раз называется в фильме бастардом в разных вариациях. Креститься в церковь он приходит словно юный панк в тату-салон делать первую наколку, очень смутно догадываясь о том, что ему нужно. Мечом герой Козловского пользуется лишь однажды, да и то, чтобы угрожать безоружной женщине. Примечательна фраза, произнесённая Владимиром в конце фильма в ответ на реплику священника, можно ли пить очищенную воду. «Можно, только воняет», – этим штампом режиссёр характеризует и самого князя, и всю русскую историю для тех, кто захочет её изучать.

Славяне до принятия христианства являются в картине слабо развитым, суеверным, незрелым и лишённым самобытности народом, прозябающим в грязи. Славянские священники, называемые волхвами, которым по статусу положено быть наиболее образованными представителями народа, показаны полуголыми злобными гомункулами, жаждущими человеческих жертвоприношений. Режиссёр дальновидно умолчал и о том, что те же викинги называли Русь «Гардарикой», страной городов, он удачно проигнорировал и то, что внучка Владимира, княгиня Анна Ярославовна, ставшая женой французского короля Генриха и королевой Франции, учила европейцев правилам элементарной гигиены, и то, что эти неорганизованные славяне прежде брали Константинополь и дань с ромеев. Ведь судя по фильму, воевать как следует умели только викинги, которые «всегда приходят вовремя». Один из них в итоге и решал, быть Владимиру или нет. Именно это, видимо, и акцентируется в названии «Викинг», отдавая решающее историческое значение не Владимиру, а воеводе Свенельду. Самым важным фактором, за который следовало бы выписать режиссёру премию из наших оставшихся фондов (и сделать это предпочтительно, пока не ушла администрация Обамы), это то, что он напрочь отсекает мысль о любой не звероподобной истории русских до крещения, а значит, порождает историческую близорукость, неспособность использовать этот исторический опыт. Норманнская теория, принесшая много пользы Европе, продолжает работать на нас.

Очень выгодно и то, что в фильме по существу нет положительного героя, за исключением разве что воеводы Фёдора, который нелепо погибает при попустительстве толпы. Таким образом, между строк осмеяна и традиционная русская жертвенность.

Христианство же, важная скрепа русского народа, освещено в картине недостаточно осуждающе, однако, с учётом технологии «Окна Овертона», и тут есть определённый плюс, ведь зрителю настойчиво предлагается «верить собственным глазам».

Учитывая широкий общественный резонанс данной картины, её эффект можно оценить как более значимый, нежели новогодний шабаш на центральных каналах России или работу в сети тысяч украинских троллей. В связи с чем рекомендую перенаправить средства из фондов Госдепартамента США, предназначенные им, на следующий фильм режиссёра Кравчука.»

Как безусловно догадался уважаемый читатель, данная статья – попытка взглянуть на вызвавший споры фильм глазами наших недоброжелателей. Думаю, такой способ всегда работает безотказно.Стараюсь не забывать об этом, чего и вам, дорогие, желаю.

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