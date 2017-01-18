Сборка СССР продолжается
Вот если в сказке Пушкина о Золотом Петушке заменить слово „Шамаханская” на „Европейская”, то ситуация с подписанием Молдавией договоров с Евросоюзом как раз и будет отражена в сказке. Если судить по печальным последствиям для народа, управляемого из Кишинёва.
Захотели, как и многие из нас в перестройку, европейских кружевных трусиков. Получили упадок экономики, резкое снижение качества образования, ювенально-толерантные прелести для детей, отток молдаван из страны в поисках хлеба насущного, упадок нравственности.
Короче, вошла Молдавия в глубокий системный кризис.
И Додон, нынешний президент Молдавии, это прекрасно понимает. Как понимает, что без помощи России Молдавию из этого кризиса не вывести.
„Я хочу, чтобы граждане Российской Федерации чётко понимали и были уверены, что большинство граждан Республики Молдова, вне зависимости от деклараций некоторых политиков, хотят дружить с Российской Федерацией
Мы настроены на стратегическое партнёрство с Россией”.
Так что же произошло с Молдавией, так желавшей слиться в евроэкстазе с ЕС? Процесс слияния и описывает Александр Сергеевич.
Ни побоища, ни стана,
Ни надгробного кургана
Не встречает царь Дадон.
«Что за чудо?» — мыслит он.
Вот осьмой уж день проходит,
Войско в горы царь приводит
И промеж высоких гор
Видит шелковый шатёр.
Всё в безмолвии чудесном
Вкруг шатра; в ущелье тесном
Рать побитая лежит.
Царь Дадон к шатру спешит…
Что за страшная картина!
Перед ним его два сына
Без шеломов и без лат
Оба мертвые лежат,
Меч вонзивши друг во друга.
Бродят кони их средь луга,
По притоптанной траве,
По кровавой мураве…
Царь завыл: «Ох дети, дети!
Горе мне! попались в сети
Оба наши сокола!
Горе! смерть моя пришла».
Все завыли за Дадоном,
Застонала тяжким стоном
Глубь долин, и сердце гор
Потряслося. Вдруг шатёр
Распахнулся… и девица,
Шамаханская царица,
Вся сияя как заря,
Тихо встретила царя.
Как пред солнцем птица ночи,
Царь умолк, ей глядя в очи,
И забыл он перед ней
Смерть обоих сыновей.
И она перед Дадоном
Улыбнулась — и с поклоном
Его за руку взяла
И в шатер свой увела.
Там за стол его сажала,
Всяким яством угощала;
Уложила отдыхать
На парчовую кровать.
И потом, неделю ровно,
Покорясь ей безусловно,
Околдован, восхищён,
Пировал у ней Дадон
Источник: ss69100.livejournal.com
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Опять ПЕРЕДЕРНУТО
Не СССР а Российскую империю.
РОССИЮ.
А СССР это расчлененка РОССИИ на нац. квартирки
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Так с чем ты не согласен в моём посте , как бе , Русофил ?
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А зачем столько пафоса?
И зачем коллективная ответственность?
Кто хочет стать русским тем не отказывают и не будут.
А ДРУГИЕ все вымрут на Окраинах.
Вежливо,аккуратно,гуманно.
СССРа больше нет.
Россия вернется за РУССКИМИ окраинами
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Снова и снова предатели и убийцы русских людей после очередного предательства и убийства набиваются в ” друзья ” родственникам преданных и убиенных . И чем же эти иуды оправдывают свои манёвры ?
-За предательство , изнасилования и убийство ваших сородичей , в том числе : детей , женщин , стариков , юношей , девушек нам не заплатили и ограбили , поэтому вы должны снова посадить нас к себе на шею . – А что тут такого ? – Мы же осознали , что без захрибетничества у русских мы не выживем .