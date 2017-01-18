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Ил-114-300 готовят к «распилу»?

17:04. 18 января 2017 Просмотров - 165 Нет комментариев Опубликовал:

Ил-114-300 готовят к «распилу»?

То в жар, то в холод. Именно так можно оценить историю с возрождением серийного производства регионального самолёта Ил-114-300. В конце минувшего года все, кто следит за этой криминальной историей, ощутили прилив надежды. Из недр правительства пришли слухи об утверждении сметы финансирования производства не только регионального Ил-114-300, но и удлинённой версии дальнемагистрального Ил-96-400М. В конструкторских бюро уже праздновали победу над негодяями из «министерств и ведомств», могильщиков нашего гражданского авиастроения.

Радости даже прибавилось. Ещё в сентябре было объявлено о планах создания авиационной коллегии для синхронизации работы подрядчиков по выпуску российских самолётов МС‑21, Ил-114-300 и Ил-96-400. И вот в декабре такая коллегия была учреждена. Возглавил её вице-премьер Рогозин.

Апофеозом торжества стало сообщение о выделении финансирования на начало работ по производству новых гражданских «Илов» – и больших, и маленьких. В Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) якобы сообщили, что в уставной капитал этого дармоеда-посредника перечислены 1,5 млрд рублей. Почти 800 млн – другому посреднику – ОДК – двигателестроительной корпорации. Всего же государственное финансирование производства этих прекрасных российских самолётов должно составить почти 56 млрд рублей в ближайшие 12 лет. И вот что характерно – эти деньги пройдут через конторы-посредники, чьи начальники всеми силами сопротивлялись серийному производству российских гражданских авиалайнеров. В ОАК это был М. Погосян, истративший безнаказанно уйму государственных денег на загадочный «Суперджет». Сегодня там рулит его ближайший коллега из Минторга Ю. Слюсарь, не имеющий никакого технического образования, бывший воротила шоу-бизнеса, его «фанерного» ответвления. К тому же участие посредников увеличивает стоимость готового самолёта на треть! Столько стоит прокормить дармоедов.

Впрочем, о загадках высших авиационных сфер сказано уже немало. Перейдём от «жара» в «холод». Согласитесь, такое событие, как начало финансирования строительства отечественных самолётов, – событие не рядовое. В КБ им. Ильюшина давно готовы начать оцифровку технической документации, поскольку сами чертежи этих самолётов давно готовы и сегодня требуют лишь осовременивания с точки зрения технологий и работы с применением вычислительной техники. Возможности для этого есть. НО ДЕНЕГ НЕТ!

Их так и не перечислили со счетов ОАК. Похоже, их, скорее всего, зачислили на счета «родственных» банков по воровской финансовой схеме 90-х годов прошлого века, чтобы «покрутить» как можно дольше для своих целей. Быть может, отдать долги за «Суперджет». Их так много, что «Илы» могут вообще не увидеть денег! Ильюшинцам будет предложено взять кредиты в банках под огромный процент с обещанием дать денег как-нибудь попозже.

Другой вариант – перечислить средства в декабре, а в начале следующего года обвинить КБ, что деньги они не освоили. Их вновь отберут. Так был уничтожен суперсовременный авиадвигатель НК-93. Деньги на его лётные испытания пришли в СНТК им. Кузнецова в декабре, там успели провести два блестящих испытательных полёта. А на завершающие полёты в декабре времени уже не хватило. Деньги отобрали, двигатель выбросили на свалку. Всё это на совести нынешнего министра Мантурова, который при министре Христенке отвечал за авиацию. Сегодня вся эта публика надела маски патриотов.

Это классическая схема по выводу государственных денег. Знаменитый на весь мир оружейник академик Юрий Соломонов, возглавляющий конструкторские работы по новейшей стратегической ракете «Булава», говорил, что даже для создания ядерного щита приходилось брать кредиты, хотя государством деньги выделялись исправно. И вот новый рецидив. Хотя чему удивляться – в ОАК засели те же люди, кто «пилил» бюджеты «Суперджета». Их не вывели за штат, когда пришёл Слюсарь. Он их просто испугался – бюджетные кровососы из ОАК реально опасны и по-другому работать не умеют. Особенно те, кто по образованию – приватизатор. Такие «пилят» профессионально, взахлёб.

О том, что в ОАК помалкивают о перечисленных для КБ Ильюшина бюджетных деньгах, говорит хотя бы тот факт, что об этом не сообщается даже на официальном сайте госкорпорации. Рассказали лишь о восстановлении лётной годности шести «Суперджетов» – оказывается, они и не летали. О самолётах Ил-114-300 и Ил‑96‑400М – ни слова! Значит – точно готовятся совершить противоправное деяние, предусмотренное УК РФ. Делят.

В такой ситуации наступает момент истины для вице-премьера Дм. Рогозина. Он успешно открещивался от проблем с погосяновским «Суперджетом-100», который так и непонятно – летает или нет? Но воровство из ОАК денег на «Илы» будет уже на его совести. Его репутация как государственного деятеля и патриота целиком и полностью будет зависеть от прозрачности расходования миллиардов рублей на восстановление гражданского авиапрома.

В конце  концов, 56 млрд рублей на самолёты взяты из нашего кармана. С нас начали драть огромные налоги за кадастровую стоимость земли на дачных участках и за квартиры, дерут акцизы за водку, вино и бензин, ввели дополнительный дорожный налог по системе «Платон», увеличивают стоимость проезда на общественном транспорте… Почему огромную часть этих денег должны пи…ть прохвосты, имена которых в конструкторских бюро Ильюшина, Туполева, Кузнецова известны?

Мы не позволим разворовать гражданское авиастроение ещё раз. Оно этого уже точно не вынесет. Поэтому в профессиональной среде формируется общественный комитет по отслеживанию прохождения государственных средств и целевых трат на восстановление производства самолётов. Приглашение войти в его состав получат знаменитый авиаконструктор, отец великолепных самолётов Ил‑96 и Ил‑86 Генрих Новожилов, знаменитый лётчик-испытатель Магомед Толбоев, генерал лейтенант Анатолий Ситнов. Руководители профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации. Коллективным членом комитета станет и редакция «Аргументов недели».

Наша первая акция – официальный запрос в ОАК с требованием уведомить налогоплательщиков, где находятся полтора миллиарда рублей, перечисленные из госбюджета. Срок на ответ – две недели по закону. Если будет отписка или простое игнорирование, последует запрос в Следственный комитет, ФСБ, вице-премьеру Дм. Рогозину, в администрацию президента.

Молчать не будем.

 

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http://argumenti.ru/politics/n573/519143

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