Как поймать ПОТОП с “поличным”

Уже скопилось достаточно информации о крайнем потопе, которую собирали энтузиасты по крупицам. Можно уже делать некоторые выводы, так сказать, в первом приближении.

На абсолютно голом энтузиазме люди собирали по крупицам информацию о картинах, проводя временные границы между нормальными видами и изображениями руин. Скидывали по всей стране фотографии явного единомоментного грунтового заноса домов по первый этаж от Камчатки до Питера. Обратили внимание на отклонения в ориентации построек христианских храмов приблизительно на 15 градусов и примерную временную границу резкого изменения строительства с ориентацией оных на современный Северный полюс.

В качестве примера можно привести даже звёздчатую Петропавловскую крепость в С.-Питере, имеющую в осях такое же выявленное отклонение на 15 градусов.

Единственное, чего я не могу понять, почему “колосок крепости” направлен в сторону Севера, когда любой нормальный колос тянется к Югу, к солнцу.

Приведу ещё до кучи карту Тобольска, где указано направление на небесную точку 0-Севера и угол вращения относительно Земли. И разность между современным и на карте составляет те же 15 градусов.

Только одно НО, там где сейчас Север на старой карте значится Юг. Один факт – может быть случайностью, два (в купе с Петропавловкой) – это уже статистика. Не исключено, что имело место переворота земли по типу “эффекта Джанибекова”.

Оставалось только как-то собрать наглядную доказательную базу. И вот, нашёлся человек, который догадался как это сделать.

Остюда, наглядно увидев картинку, голова начинает обрабатывать всю мозаюку информации, складывая её в определённую логическую картину. Итак, выясняется: мы имеем две точки СЕВЕРА – Старую и Новую, имее вектор смещения. ПРИМЕРНО на этой линии. с учётом вращения земли, ДОЛЖА НАХОДИТСЯ ТОЧКА ПРИЛОЖЕНИЯ СИЛЫ. Попробуем рассмотреть примерную картину траектории патения небесного тела, не забывая поправку на сменение, которое и привело к изменению 0-точки вращения.

Расстояние падения то старого полюса до точки падения не должен превышать более чем в 1.5-2.0 раза (по прямой) расстояния между двух уже известных точек Северного полюса – старого и нового.

Район катастрофы примерно локализуется близ Фарерских остравов. В Википедии об этих островах сказано: “Фаре́рские острова́, Фаре́ры (фар. Føroyar, Фёройар — «Овечьи острова»; дат. Færøerne, норв. Færøyene, др.исл./исл.: Færeyjar) — автономный регион и группа островов в северной части Атлантического океана между Шотландией (Шетландскими островами) и Исландией”. Тем кто знает немецкий язык, исландский вариант названия понятен с ходу: Faerejar – “Огненный год” или “Год огня”!..

Всё это может быть косвенным подтверждением. Но вот по запросу “Фарерские острова”, кроме всего прочего поисковик выдаёт прелюбопытное видео на нужную тему - “Фарерская астроблема: Звёздная рана апокалипсиса.”

Верным путём идём товарищи, однако!

Эта катастрофа была ключевой для нынешнего мироустройства. Менее пострадавшие ринулись захватывать и порабощать территории обескровленные катаклизмом. Ни каких Наполеонов - хоть первых, хоть вторых-третьих – для этого и не требовалось, поскольку практически всё можно было брать голыми руками.

Остался лишь открытым вопрос: почему от нас, потомков - это скрыли? Но это больше из области филисофской, экономической и нравственной.