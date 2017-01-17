Авагян о простой арифметике реальной экономики

Голодец про это не говорила, но сказала о другом: политика поощрения миграции «дестимулирует работодателей по отношению к техническому перевооружению, это снижает наши темпы перехода к так называемым высокопроизводительным местам».

По ее словам, они работают «не со знаком «плюс», они работают со знаком «минус». Строго говоря, так работают вообще все, а не только мигранты. Отсутствие человека всегда для экономики дешевле обходится, чем его присутствие [1] . Тут нужно о другом говорить – мол, от своих мы издержки и потерпеть можем, а от чужих с какой стати?

По словам Голодец, на территории России в настоящее время трудятся около 7 млн мигрантов (явно больше, на самом деле), большинство из них имеют низкую квалификацию, что создает для государства «очень серьезные социальные издержки».

Упорная многолетняя самозабвенная работа таких изданий, как «Экономика и мы» приносит свои плоды в виде повышения экономической грамотности. Не только у населения, но даже и у чиновников. И не только у муниципальных, но даже и у министров! Словно бы по нотам «ЭиМ» вице-премьер Голодец назвала труд мигрантов «причиной снижения темпов развития России».

Она подчеркнула необходимость «взять четкий и внятный курс на отказ от низкопроизводительного и низкооплачиваемого труда».

Такое просветление у людей, много лет методом проб и ошибок получающих «самое дорогое в мире экономическое образование» (потому что их неграмотность оборачивается каждый раз миллиардами убытков) можно только приветствовать.

Другое дело, что слова про «четкий и внятный курс» у госпожи Голодец не четки и не внятны. Что значит, взять курс? Где у державы тот руль, поворотом которого можно сойти с прежнего курса и лечь на новый?

Надеюсь, госпожа Голодец не собирается «менять курс», забравшись на минарет и крича оттуда «Да здравствует высооплачиваемый труд! Да здравствует высокопроизводительный, высокотехнологичный труд!».

Потому что если она (по примеру своих предшественников) собирается ТАК решать проблему, то решения не будет: заклинания «не живите вы бедно, а живите вы, наконец, богато!» – дальше карго-культа никогда не идут.

Например, нельзя добиться высокой оплаты труда в настежь распахнутой, не защищенной барьерами протекционизма стране. Такая страна обречена конкурировать с самыми дешёвыми рабочими руками мира, и если заставлять работодателей в такой стране платить рабочим побольше – то они вылетят в трубу. Для обеспечения высоких заработков придётся продавать дорогие тапочки, а китайцы привезут дешёвые, и всё!

Поэтому для начала нужно сделать так, чтобы снаружи в страну дешёвых тапочек не завозили, а внутри шить их дёшево было бы запрещено. То есть нужны установленные государством цены на тапочки «не ниже Х».

Не защищённая протекционизмом страна – подобна настежь распахнутому дому: вы бросаете дрова в печь, и она вся уже накалилась, скоро взорвётся, а из окон и дверей дует ледяной сквозняк… Вы ещё дров – а он ещё дунул… Вы ещё – а он ещё… И кто победит?!

Эффективно нагреть помещение можно только тогда, когда изоляция от улицы хорошая. Иначе никакие дрова не помогут, улицу не натопишь…

Составляющие элементы экономики:

- Сырьё и энергия; люди, квалификация.

- Дешёвый кредит для старта

- Гарантии сбыта – чтобы спокойно работали.

- Перекрыть вывоз сырья и капитала.

Здесь как объяснить? Ну вот, допустим, вам дали задание перегнать воду по трубе из пункта А в пункт Б. Ну, или там нефть, бензин, масло – неважно, жидкость какую-нибудь…

Вам что нужно? Нужен водозабор в пункте А, правда? Потом нужно, чтобы по трубе всё это шло, под напором, чтобы по дороге никто не сливал и ни в какие дыры жидкость не сливалась. Если вы всё это соблюдаете, так она и дойдёт до пункта Б, как велено было…

А теперь замените воду на сырьевую базу, напор давления на дешёвый, поощряющий труд, кредит, а изоляцию трубы – на меры протекционизма отечественным производителям.

- Вода не пойдёт, если нет воды.

- Вода не пойдёт, если нет насоса, напора.

- Вода не дойдёт, если её по дороге сольют из трубы…

Если закрыть вывоз полезных стране вещей – то сама собой решится проблема демпинга при ввозе. Импорту неоткуда будет взяться, его нечем будет оплатить – валюты-то нет!

Ну чего тут сложного? О чём четверть века гадать?

***

А у нас, кроме жуликов, которыми пруд пруди, полно ещё недотёп, которые не понимают, что экономическое богатство – это конечный пункт целостного комплекса обработки сырья.

У нас этот целостный комплекс пытаются разобрать на части, чтобы водоём отдельно, труба отдельно, насос отдельно – и потом удивляются – почему в кране нет воды? Ответ известен из одноимённой присказки…

А что нужно-то? Нужно просто взять за точку отсчёта места залегания природного сырья и проложить оттуда непрерывную линию до конечного продукта, который потребен для жизни и счастья людей. Перелагать это дело на инвесторов – всё равно, что ждать, пока рак на горе свистнет.

Потому что для иностранного инвестора самое желанное и вожделенное богатство – это наше сырьё. А самый ненужный мусор – благосостояние наших людей. Они же не его люди, поймите, не родня ему, не друзья, не соплеменники! У него же сердце от боли сжимается, когда он видит, как они переводят на себя ценнейшие, невосполнимые ресурсы планеты, как они жгут уголь, чтобы согреться, жгут бензин, чтобы ездить и т.п.

Для иностранного инвестора чистые ресурсы без людей – это как пачка чистой бумаги, на которой можно рисовать то, чего он хочет. А люди наши для него с их нуждами – как бумага, изрисованная чужими детьми, то есть, с его точки зрения, испорченная бумага, б/у, в лучшем случае – на макулатуру, а то и сразу в помойку…

Наши люди никому, кроме нас, не нужны. Или, что то же самое – мы никому кроме себя самих – не нужны. А ресурсы нужны всем. Каждому в любой точке планеты. И в Канаде, и в Австралии вас сочувственно выслушают , если приедете с сырьевым предложением.

Но если приедете с рассказами, сколько ваши соплеменники хотели бы скушать брюквы, грудинки, турнепса, сколько нужно им для комфорта в домах брикетов угля, цистерн мазута – на вас посмотрят, как на сумасшедшего.

Потому что: если вы от своей жилплощади отказываетесь в пользу соседа – то ему это, конечно, интересно. А если вы от своих детей, домочадцев, «ртов» отказываетесь «в пользу соседа», чтобы он их кормил вместо вас – мало кто такое поймет и оценит…

Деловой тонус достигается таким же образом: разумная изоляция + подогрев, при наличии, конечно же, сырья, без которого вообще ничего не начнётся.

Чтобы в итоге накопить много полезных вещей – нужно их добывать (делать) и копить.

Копишь – скопишь. Расточаешь на сторону – не скопится.

Простите за такие детсадовские истины, которые, казалось бы, понятны любому малышу – и только экономическому блоку пост-советских правительств тридцать лет как непонятны…

Для богатства общества нужны приложение труда и его накопление. Если много лет перерабатывать имеющуюся глину в кирпич, день за днём, год за годом – то в итоге будет много-много кирпичей. Есть возражения? Может, вы считаете, что глина для кирпича не нужна? Или что не вывезенный на сторону кирпич будет в никуда испаряться?

Нет, нет и нет. Никаких «экономических чудес»: есть глина, плюс труд, плюс изоляция, чтобы не воровали на сторону – и в итоге штабели с кирпичом необозримые!

***

Но для работы по такой «обогащающей» схеме стране нужна собственная, независимая, желательно, вообще свободно не конвертируемая валюта. Нужен приоритет национальных интересов над интересами «международных организаций». А у нас его нет со времён Александра II[2]…

Как, к примеру, можно организовать дешёвый кредит, если власть не сама выпускает деньги, а делает это с согласия иностранных контролёров? Как можно сделать твёрдыми цены, если не контролируешь производства товаров?



Товары, ввезённые из-за рубежа, будут стоить столько, сколько их там оценивают, а не столько, сколько тебе хочется…

Успех экономики зависит от контроля над экономикой, а контролирует тот, кому экономика подвластна. Если производство товаров для твоих людей базируется на чужой территории, то о каком контроле за экономикой может идти речь? Скажи спасибо, что просто «кислород не перекрыли», а о каком-то там «успехе» и думать забудь! Успех – удел тех, кто сам себе хозяин. Остальным можно только ждать хозяйской милости…

***

Наши геополитические конкуренты, прямо говоря, наши враги, конечно же, заинтересованы, чтобы наше сырьё перерабатывалось на их предприятиях. Чтобы мы истощали Державу, отдавая в сыром виде самое ценное и невосполнимое в обмен на ширпотреб, и к тому же давая работу их рабочим вместо собственных, создавая рабочие места в их обрабатывающей промышленности, а не в своей.

Но если этого очевидным образом хотят враги – мы тогда чего хотим?

Неужели непонятно, что мы заинтересованы в прямо противоположном? Чтобы наше сырьё обрабатывалось нашими предприятиями, а не их. Чтобы тем самым создавались рабочие места для наших граждан, а не для их граждан. Чтобы через это интерес к высшему образованию и высоким технологиям был у наших директоров, а не у их.

Ну, а если повезёт, что и их сырьё получится на наших обрабатывающих комбинатах обработать – тогда ещё лучше! С удовольствием загнал бы на наши НПЗ техасскую нефть… Другое дело, что не дадут: они же не дураки, чтобы у нас рабочие места создавать и высокие переделы поощрять, что развивает науку, образованность и технику…

Так что расчёт на чужое сырьё нашим обработчикам – немного наивен. Но что за беда? Своего сырья полно, только обрабатывай!

***

Возврашаясь к прозрениям вице-премьера Голодец. К великому нашему счастью она в 2017 году открыла для себя, «что зарплаты почти пяти миллионов россиян находятся ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ)». Про такое и говорят: «лучше поздно, чем никогда».

«У нас есть серьезнейшая проблема — это МРОТ и численность людей, которые получают этот МРОТ. К сожалению, эта цифра у нас держится на уровне 4,9 млн человек — столько людей у нас получают заработную плату ниже МРОТа», — сказала она, добавив, что в настоящее время эта проблема должна находиться «в фокусе внимания» правительства.

С июля 2016 года уровень минимального размера заработной платы в России составляет 7500 руб. При этом с 2014 года реальные располагаемые доходы россиян снижаются. По оценке Минтруда, они выйдут на докризисный уровень к 2018 году. Такой застой отнюдь не случаен есть…

***

Когда я хозяин, то я оплачиваю по возможности и желанию.

А когда я управляющий – то по разрешению.

Самостоятельная экономика существует для блага своего населения. А экономика придатка – для блага посторонних для населения страны сообществ: других народов, заокеанских государств, иностранных банковских консорциумов и т.п.

И потому в экономике придатка всё делается не так, как удобно населению, а так, как удобно хозяевам, пусть даже населению это в высшей степени неудобно и болезненно.

Не может быть выхода к полноценной и достойной жизни без выхода из роли служебного придатка мировой экономики…

[1] Здесь интересно отметить, что высочайшие стандарты жизненного уровня в Норвегии, где социализм и правовое общество начинаются прямо в Средневековье, закладывались после чумы, унесшей ¾ населения и без того редко заселённого края.



Людей стало очень мало – соответственно, и труд их ценился очень высоко, Норвегия избежала язв феодализма, крепостного права, других язв и гримас угнетательского общества. Ресурсов было много, а людей – кот наплакал.



Такая ситуация всегда ведёт к резкому обогащению общества, а самыми богатыми оказываются общества вымирающие, в которых несколько наследств от нескольких семейств сходятся в одни руки… [2] Финансовая реформа 1862 года проведенная царизмом «под давлением общественности и международных финансовых организаций» (Как пишут в «История СССР 1861-1917 гг.», ред. Тюкавкин, М.,1990 г., стр.42) позволила частным лавочкам по типу осуществляющего эмиссию фунтов Английского Банка играть в России по своим правилам.



В 1861 году царь собрал 334,1 млн. рублей в казну, а потратил 416,7 млн. рублей. «Такой огромный дефицит покрывался с помощью различных финансовых ухищрений, иностранных займов и выпуска дополнительных казначейских билетов, что приводило к постоянным колебаниям курса рубля». В 1862 году царизм осуществляет меры, лишающие его части экономического и финансового суверенитета на собственной территории. Прежде засекреченные данные об объемах государственного бюджета, отчеты государственного контроля – все было открыто широкой публике и Мировой Закулисе, тут же сумевшей воспользоваться слабыми местами царской экономики.



Получив иностранный заем в 85 млн. рублей, царизм стал свободно разменивать кредитные билеты на золото и серебро по установленному курсу, в итоге потеряв весь золотой запас, вывезенный за границу, и так и не добившись поднятия курса бумажного рубля. Рубль падал все годы царствия Александра II, руководствовавшегося навязанной извне экономической теорией, и не сумевшего понять подлинные причины взлетов и падений валют в мире финансов. Он думал, как и ныне многие – что ценность валюты растет по мере роста её обеспеченности, то есть, чем больше благ можно на бумажку купить, тем бумажка будет дороже стоить. На деле судьба правителей, насыщающих бумажный фетиш, незавидна: чем больше можно взять, тем больше, торопливее берут, выкачивая из страны все «обеспечительные» блага, и оставляя незадачливого кесаря с кучей бумажек на руках и вывернутыми карманами. Хотел как лучше, а получилось, как всегда! Создал для своей валюты преимущества – а они оказались преимуществами грабительского вывоза национального достояния. Почему же были проблемы у рубля, и не было проблем у фунта, товарно-обеспеченного едва ли на четверть в годы Александра II? Да потому что Александр II позволил навязать над собой более высокую инстанцию финансовой проверки со стороны «международных финансовых организаций», а совершенно частный фунт этого никому не позволил. Потому что Царь измерял ценность своей валюты относительно Европы, а сама Европа – безотносительно к кому бы то ни было.

Твердость валюты гарантирует отнюдь не её товарная обеспеченность (повышенная относительно среднего уровня мира обеспеченность как раз таки и приводит к падению валют) а силовая компонента имперской политики, умение настаивать на именно такой стоимости своей валюты.