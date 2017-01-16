Ультиматум предъявлен

Д. Трамп предложил ослабить санкции в обмен на программу по ядерному разоружению.

https://ria.ru/world/20170116/1485746306.html

ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье дал свое первое интервью в новом качестве британской газете Times и немецкой Bild, рассказав о приоритетах во внешней политике, среди которых он назвал борьбу с “Исламским государством” (ИГ, запрещено в РФ), переговоры с Россией по разоружению, которые могут вылиться в ослабление санкций, а также более жесткую иммиграционную политику США даже по отношению к гражданам ЕС.(конец цитаты)

Кто-то вообще, еще помнит причину наложения санкций на Россию? Какая связь между санкциями за Крым и внезапно возникшей идеей о сокращении ядерных арсеналов России и США?

Константин Никифоров:

Добрый вечер , Татьяна! Насчет администрации Трампа есть сомнения в смысле взаимоотношений с Россией.

“Как указывает в своей новой статье доктор политических наук Принстонского университета и постоянный обозреватель НВО Вильям Энгдаль, ни в одной администрации президента США в истории не было такого количества миллионеров, как в той команде, которую Дональд Трамп собирается привести в Белый дом.

Однако заправлять делами будущего президента будет не Goldman Sachs и не Exxon Mobil, хотя представители этих компаний наверняка позаботятся о безбедной жизни своих хозяев, а известный идеолог американской политики Генри Киссинджер.



Опытный политолог может без труда заметить, что людей Киссинджера будет в заступающей администрации не меньше, чем грибов в лесу после дождя. Сейчас не вызывает сомнений тот факт, что администрация Трампа снимет санкции с России и официально признает Крым, ведь именно так поступили бы приверженцы тактики «британского баланса сил», которую исповедует Киссинджер.



Автор напоминает, что вплоть до Второй мировой войны Британская империя всегда заключала мир с более слабым из своих соперников, чтобы добиться уничтожения более сильного. Так и Вашингтон планирует взять Москву «под свое крыло» в целях уничтожения Пекина, ведь нарождающийся российско-китайский альянс может раз и навсегда положить конец «американской гегемонии».

http://ru.journal-neo.org/2017/01/09/genri-kissindzher-novaya-shishka-v-belom-dome/

А Шувалов и Ткачев заговорили об отмене российских контрсанкций безо всяких предварительных условий с нашей стороны. Случайное совпадение? Нет, конечно.

Старая Европа под предводительством Германии с одной стороны и Великобритания и США с другой конкурируют за симпатии России и Китая, с небольшой разницей — Великобритания и США пытаются еще и обмануть, втянув нас в заведомо невыгодные для нас условия отмены санкций.

http://vz.ru/news/2017/1/15/853420.html

«В попытке перезагрузить отношения Запада с Кремлем Трамп начнет работу над сделкой по ограничению ядерного вооружения», – говорится в сообщении Sunday Times, которое приводит РИА «Новости». …Постпред России при НАТО Александр Грушко также отмечал, что подход к сокращению ядерных вооружений должен быть комплексным, учитывающим потенциалы не только России и США, но и других стран, которые ими обладают.

Всего лишь в июле 2016 года переговоры, казалось, почти похоронили.

http://vz.ru/news/2016/7/11/820898.html

«Вкладом в укрепление международной безопасности было бы возвращение всех ядерных зарядов на территории стран, которые ими обладают, что сделала Россия. Необходимо иметь в виду, что по мере сокращения ядерных потенциалов основных ядерных игроков, то есть РФ и США, конечно, возрастает и роль ядерных потенциалов других государств. Поэтому со всех точек зрения подход должен быть другим. Это должен быть комплексный подход», – сказал Грушко в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости». Он также отметил, что ресурс двусторонних переговоров по сокращению стратегических наступательных вооружений исчерпан. …Напомним, договор СНВ-3 был подписан президентами России и США 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу после его ратификации Государственной думой и Конгрессом 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей (межконтинентальных баллистических ракет и тяжелых бомбардировщиков) с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них. По данным из открытых источников, на 1 сентября 2015 года Россия имела 526 развернутых носителей и 1628 боеголовок на них, США, соответственно, – 762 стратегических носителя и 1538 ядерных боеголовок. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что выход России из договора об СНВ в ответ на размещение ПРО США в Европе неактуален.

Если СНВ-3 гарантирует США возможность безответного нанесения ядерного удара по России, тогда их ПРО гарантирует перехват всех наших ракет. А так ли уж нам нужна отмена санкций? Правительство понять можно, у них семьи ориентированы на переезд и проживание на территории потенциального противника, так что они в этих ядерных играх не на нашей стороне. Всегда знала, что сыр вреден для здоровья, но не подозревала, что настолько вреден.

На ультиматум ответил Дмитрий Песков.