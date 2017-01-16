Роман Разум — «Оркестр ангелов». Памяти борта 85572 Ту-154
Говорят, что быть артистом или военным — это призвание. Но быть военным артистом — это вдвойне божья миссия.
Только через русскую патриотическую песню можно передать боль, страдания и победу нашего народа.
Этот клип — знак солидарности и поддержки жителей Луганской Народной Республики и военного артиста Романа Разума, автора песни.
25 декабря 2016 года в авиакатастрофе мы потеряли цвет нашей русской нации.
Целый оркестр — 64 человека, экипаж, сотрудники МО РФ, легендарная врач Доктор Лиза… Все эти люди в одночасье стали ангелами.
Это непоправимая утрата для всего нашего народа. Память и сострадание будут жить в наших сердцах вечно.
Такой день в истории 25.12.16 должен стать днем военного артиста, днем Героев песни всей страны!
Вечная память всем погибшим и Царствие небесное.
Источник: news-front.info
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мне неприятно, когда в один ряд равных потерь ставят действительно цвет нашей русской нации – целый коллектив ансамбля Александрова, и “…легендарного врача Доктора Лизу…” – обычного распиаренного либерала (принимала активное участие в первом майдане в Киеве). Это неправильно.