Роман Разум — «Оркестр ангелов». Памяти борта 85572 Ту-154





Говорят, что быть артистом или военным — это призвание. Но быть военным артистом — это вдвойне божья миссия.



Только через русскую патриотическую песню можно передать боль, страдания и победу нашего народа.



Этот клип — знак солидарности и поддержки жителей Луганской Народной Республики и военного артиста Романа Разума, автора песни.



25 декабря 2016 года в авиакатастрофе мы потеряли цвет нашей русской нации.



Целый оркестр — 64 человека, экипаж, сотрудники МО РФ, легендарная врач Доктор Лиза… Все эти люди в одночасье стали ангелами.



Это непоправимая утрата для всего нашего народа. Память и сострадание будут жить в наших сердцах вечно.



Такой день в истории 25.12.16 должен стать днем военного артиста, днем Героев песни всей страны!



Вечная память всем погибшим и Царствие небесное.

Источник: news-front.info