Мегалиты плато Чокпартас. Горный Алтай
09:29. 16 января 2017 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Фотографии с фотоальбом Анатолия Филиппова, который пешком обошел это плато вдоль и поперек.
На картах генштаба неоднократно видел останцы на этой территории, обозначенные определенными символами (для них выделили отдельный знак). Но не встречались фотографии с этих мест. Места малопосещаемые, труднодоступные. Предлагаю посмотреть останцы, которые ярко выделяются на фоне горных цепей, пиков, окружающих плато гор.
Обратите внимание на горизонтальную и вертикальную ориентация плит останца.
Контраст на фоне гор
Контраст и по породе каменных масс
Урочище Чокпартас (Шокпартас) находится на плато Укок в 20 километрах на юго-запад от села Джазатор.
Останцы расположены на вершинах возвышенностей. Впрочем, как и в других подобных местах.
Насколько могу судить – есть инородные камни в породе. По типу бетона. Почему они не расплавились, если это магматическая порода? Вывод – не магматическая. Не исключаю свои версию о подземном выщелачивании металлов и пастовом складировании отходов переработки в далекой древности
Весь фотоальбом
Еще фотоальбом
Фотографии с сети:
Источник
В дополнение к фотографиям, короткие документальные фильмы от местного телевидения:
Первопроход на автомобилях на плато Чокпатрас.
Обратный проход через плато
На картах генштаба неоднократно видел останцы на этой территории, обозначенные определенными символами (для них выделили отдельный знак). Но не встречались фотографии с этих мест. Места малопосещаемые, труднодоступные. Предлагаю посмотреть останцы, которые ярко выделяются на фоне горных цепей, пиков, окружающих плато гор.
Обратите внимание на горизонтальную и вертикальную ориентация плит останца.
Контраст на фоне гор
Контраст и по породе каменных масс
Урочище Чокпартас (Шокпартас) находится на плато Укок в 20 километрах на юго-запад от села Джазатор.
Останцы расположены на вершинах возвышенностей. Впрочем, как и в других подобных местах.
Насколько могу судить – есть инородные камни в породе. По типу бетона. Почему они не расплавились, если это магматическая порода? Вывод – не магматическая. Не исключаю свои версию о подземном выщелачивании металлов и пастовом складировании отходов переработки в далекой древности
Весь фотоальбом
Еще фотоальбом
Фотографии с сети:
Источник
В дополнение к фотографиям, короткие документальные фильмы от местного телевидения:
Первопроход на автомобилях на плато Чокпатрас.
Обратный проход через плато
Источник: sibved.livejournal.com