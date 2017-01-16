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Мегалиты плато Чокпартас. Горный Алтай

09:29. 16 января 2017 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал:
Фотографии с фотоальбом Анатолия Филиппова, который пешком обошел это плато вдоль и поперек.



На картах генштаба неоднократно видел останцы на этой территории, обозначенные определенными символами (для них выделили отдельный знак). Но не встречались фотографии с этих мест. Места малопосещаемые, труднодоступные. Предлагаю посмотреть останцы, которые ярко выделяются на фоне горных цепей, пиков, окружающих плато гор.


Обратите внимание на горизонтальную и вертикальную ориентация плит останца.


Контраст на фоне гор


Контраст и по породе каменных масс


Урочище Чокпартас (Шокпартас) находится на плато Укок в 20 километрах на юго-запад от села Джазатор.








Останцы расположены на вершинах возвышенностей. Впрочем, как и в других подобных местах.
























Насколько могу судить – есть инородные камни в породе. По типу бетона. Почему они не расплавились, если это магматическая порода? Вывод – не магматическая. Не исключаю свои версию о подземном выщелачивании металлов и пастовом складировании отходов переработки в далекой древности






Весь фотоальбом

Еще фотоальбом

Фотографии с сети:













Источник

В дополнение к фотографиям, короткие документальные фильмы от местного телевидения:

Первопроход на автомобилях на плато Чокпатрас.






Обратный проход через плато



Источник: sibved.livejournal.com

Метки: геология, мегалиты, останцы, сибирь
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