Мегалиты плато Чокпартас. Горный Алтай

...ответ даёт А. Платов в своей книге «Мегалиты Русской Равнины»: «...Сибирь, на Урал. + Мегалиты Урала. Петрогром В 30 километрах...строительстве перуанских и боливийских мегалитов? Никто пока не знает...обнаружили, что на этих мегалитах люди начали выплавлять металл...