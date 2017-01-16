Артемий Лебедев объяснил украинцу из Аргентины, почему Крым – русский

Дизайнер Артемий Лебедев в Facebook объяснил украинцу, живущему в Аргентине и требовавшему признать Крым украинским, почему считает полуостров частью России.

В декабре Лебедев уже публиковал письмо от жителя Аргентины, представившегося Игорем. Тогда дизайнер искал в этой стране автомобиль с коробкой «автомат» напрокат, и автор послания предложил ему бесплатно пользоваться машиной Porsche, Mercedes или Ford в обмен на признание Крыма украинским.

Лебедев ответил, что испытывает огромное уважение к позиции своего читателя, однако не имеет ни единой причины изображать на картах, которые выпускает его студия, Крым в составе Украины.

«Когда я прихожу в гости, где давно не был, или встречаюсь в душевной обстановке с новыми людьми, в какой-то момент меня спрашивают: — Тем, только честно, какая у тебя позиция: Крым — наш? — Моя позиция простая: Крым только по идиотскому историческому недоразумению 20 лет был не наш», — написал он.

Позже Игорь прислал еще одно письмо, в котором обвинил дизайнера в искажении его слов и повторно называл Крым частью Украины. Комментируя позицию читателя, Лебедев назвал себя «старым имперским ватником» и поделился своими взглядами на историю и право на Крым:

«Я считаю, что государство Украина появилось на свет только потому, что десяток старых коммунистических алкашей собрались в белорусском лесу, чтобы раздать друг другу титулы президентов вместо старых партийных.

А так как главный алкаш плохо учился в школе, то он поделил СССР по республиканским границам, вместо того, чтобы оставить как можно больше ништячков в своем владении (все президенты поменьше с радостью бы согласились, потому что были такими же жалкими тщеславными упырями).

Самое важное на свете — человеческая жизнь. Потом идет культура. Люди живут и создают свою культуру независимо от мечт политиков. Но когда политики начинают чего-то там предъявлять, то возникают реальные конфликты (именно поэтому Донбасс так похож на Приднестровье — ситуации почти что идентичные).

Мне совершенно наплевать на государственные границы, я много раз об этом говорил. Границы рисуют на бумаге, чтобы разделить сферы влияния налоговых ведомств. А у культуры другие границы — более настоящие и более важные.

Хороший пример есть тут под боком, в Аргентине. Вдоль всех шоссе стоят знаки «Мальвинские — Аргентинские». Хотя весь мир знает, что это Фолклендские острова, принадлежащие Великобритании. Англичане как жили там, так и живут. Аргентинцы захотели поменять флаг на острове, но Тетчер прислала кораблей и вломила пи***лей.

И что? Да ничего. Для англичан въезд в Аргенину безвизовый сегодня.

Воевать за условную линию я считаю верхом глупости. А вот воевать за свою культуру буду до конца жизни».

Ruposters

Источник: news-front.info