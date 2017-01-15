Заметки с «Гайдаровского форума»

Источник: газета Завтра @ Олег Летютин

Ни одна страна бывшего соцлагеря и бывших республик СССР не достигла и близко того места в мире по доле ВВП и доле ВВП на душу населения, который они имели в начале 80-х.

В рамках «Гайдаровского форума» происходят любопытные откровения. В частности вице-премьер Ольга Голодец перечислила завоевания революции: образование, равноправие и законы о труде (что далеко не полный перечень).

«Исторические оценки этого юбилея часто диаметрально противоположные. Нельзя отрицать, что революция 1917 года — это была огромная трагедия в смысле распада великой страны, распада многих судеб. Очень серьезное влияние тогда было оказано на продолжение существования элит, которые двигали русскую культуру и экономику. В то же время нельзя не отметить то революционное начало, которое дало старт новым социально-трудовым отношениям, не только на российском пространстве, но и по всему миру», – прокомментировала Голодец, не упомянув, впрочем, что революций было две – Февральская буржуазная привела к распаду Российской империи, а Октябрьская социалистическая – к тем достижениям, что были перечислены.

Как далее отметила Голодец, в тот период были завоеваны принципиальные положения, которые развились до стадии обычной для сегодняшнего дня жизни. Она напомнила, что одним из первых декретов был декрет, посвященный трудовым нормам.

«Это было сделано впервые в истории человечества, когда были введены 8-часовой рабочий день, ограничения по рабочей неделе, платные выходные и праздничные дни, декретные отпуска для матерей. Следом составляется кодекс законов о труде, влияние этих законов сегодня очевидно… Эти документы стали основой формирования долгосрочной политики и принятия ряда законов, которые вплоть до наших дней регулируют социально-трудовые отношения. Только эти революционные изменения позволили утвердить их одномоментно и начать жесткую государственную политику в этом плане. Да, фактически страна понесла огромные потери, но пользователями этой системы стали все страны мира», – сказала Голодец. Среди важнейших «завоеванных» положений вице-премьер отметила создание всеобщего доступа к образованию после революции, а также установление гендерного равноправия.

Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова приняла участие в дискуссии «Устойчивый экономический рост: модель для России». Она тоже решилась на многие откровения, связанные с ее непосредственной обязанностью.

Так, в частности, Татьяна Голикова обратила внимание на «целесообразность государственной поддержки институтов развития, которые за весь период своей деятельности получили из федерального бюджета 4,7 трлн рублей». Председатель Счетной палаты сказала, что федеральный бюджет ежегодно направляет существующим в настоящее время 35 институтам развития 350-450 млрд рублей.

Насколько я понимаю, проку от этих «институтов развития», судя по результатам, которые мы все лицезреем — НОЛЬ, а для распила бюджетных средств эти институты — явный клондайк. Можно бесконечно долго говорить об институтах развития, бизнес-инкубаторах, кластерах и, конечно, об кудринском «Центре стратегических разработок», но все знают, сколько не говори халва, халва, во рту слаще не станет и Россия от наличия этих институтов явно не процветает.

Глава Минтруда упомянул, что в период с 1917 по 1990-е гг. было много сделано позитивного, в частности, «был достигнут высокий уровень развития пенсионного обеспечения». «Сейчас мы потихоньку, аккуратно, решая проблемы и учитывая наследие прошлого, постепенно двигаемся в направлении развития. Надо эволюционным путем идти и решать задачи, которые стоят перед нами», – отметил Топилин.

Ну и, конечно, выступавший Кудрин, как индикатор нашей элиты, пообещал, что Россия, по мнению экс-министра, в случае проведения системных реформ, может выйти на рост экономики выше 3% к 2019 году, и ускорить рост до более 4% к 2022 году, передает «Интерфакс».

Оцените великую цель: ПОСЛЕ УСПЕШНОГО ПРОВЕДЕНИЯ СИСТЕМНЫХ РЕФОРМ, ДОСТИЧЬ ТЕМПОВ РОСТА В 3-4%… То есть, попросту достичь среднемировых темпов роста и прекратить отставать от всего остального мира. Ну а по «инерционному варианту», вангует Кудрин, темпы роста будут порядка 1% в год, и то, если не будет критических проблем на внешнем рынке.

Нужно обладать завидным чувством …эээ… черного юмора, чтобы сегодня крыть большевиков за «плохую экономику». По факту, за тридцать лет так называемых «либеральных реформ» страна (и шире, соцлагерь) не только была уничтожена, но ни один из ее осколков не достиг:

НИ ОДНА СТРАНА БЫВШЕГО СОЦЛАГЕРЯ И БЫВШИХ РЕСПУБЛИК СССР НЕ ДОСТИГЛА И БЛИЗКО ТОГО МЕСТА В МИРЕ ПО ДОЛЕ ВВП И ДОЛЕ ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, КОТОРЫЙ ОНИ ИМЕЛИ В НАЧАЛЕ 80-х.

Удивительно ли, что, по замечанию г-на Кудрина, в России отмечается низкий уровень доверия всех ко всем? — Он привел в пример статистику, показывающую, что 60-70% людей в среднем по стране не доверяют людям, не входящим в их привычный круг общения. Что же касается доверия к власти, то, по словам Кудрина, правительству РФ, парламенту, полиции, отдельным министерствам доверяют меньше 30%, 25%, даже 15% российских граждан. Высокий рейтинг доверия к президенту — в этом контексте выглядит, либо как чудо, либо как клинический идиотизм.

Может ли правительство Медведева, сформированное под вхождение в Запад, и копирующее под кальку европейское законодательство (вплоть до Ювенальной юстиции), проводить преобразования в национальных интересах? Для меня ответ очевиден.

Источник: nstarikov.ru