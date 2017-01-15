Омоложение вплоть до исчезновения седых волос — возможно!

Имея 20-летний опыт собственной методики голодания от 1 до 5 недель, я каждый раз наблюдаю эти признаки во время выхода из голода. Поэтому я предложил заместителю директора «Криоцентра» по научным исследованиям доктору биологических наук Ю. Романову провести эксперимент на себе с измерением количества стволовых клеток.Продолжая ходить на работу, делать зарядку и дыхательную гимнастику, я подготовился одну неделю, проголодал неделю на воде и вышел из голода в течение трех недель. Количество стволовых клеток просчитали до начала семидневного голодания, на выходе из голода, через одну и две недели после выхода. Выяснилось, что к концу семи дней голодания количество стволовых клеток в крови снизилось. Зато после недели выхода из голода их количество удвоилось, а через две недели утроилось по сравнению с количеством клеток, замеренных до начала голодания. Впервые удалось доказать, что голодание способствует выбросу в кровь стволовых клеток, т. е. стимуляции физиологических процессов регенерации и роста белковых структур.Эксперимент проводился с помощью дорогостоящего оборудования с применением дорогих реактивов, поэтому измерение пришлось прервать «на самом интересном», когда рост стволовых клеток еще продолжался. Могу сказать из своего 20-летнего опыта, что положительный эффект даже от недельного голодания длится несколько месяцев.Оказывается, голоданием, стимулируя рост стволовых клеток, можно заработать 15-25 лет жизни! В самом себе можно создать Банк Стволовых Клеток для хранения от нескольких месяцев до года именно Вашего Генетического Резерва Здоровья, так необходимого для творческого процесса и/или деловой активности. Все свое ношу с собой.В процессе длительного голодания организм активно очищается, т. е. избавляется от всего «устаревшего» – тех клеток, которым и так осталось жить недолго. В результате в тканях образуются свободные «квартиры» для стволовых клеток. А раз появились квартиры, то нужны и жильцы. Стволовые клетки выбрасываются в кровь, расселяются по организму и способствуют его обновлению. Полученные экспериментальные данные впервые подтвердили биологическую целесообразность этого явления. Вот почему лечебное голодание излечивает многие болезни с помощью этого механизма и приводит к явному омоложению и оздоровлению организма.Недоваренная пища лежит в пищеварительном тракте всю ночь, выделяя многочисленные токсины. Затем, под утро, когда Солнце активизирует всасывание в кровь питательных веществ, огромная доза токсинов благополучно всасывается и начинает разрушать весь Ваш организм. Особенно от этого страдает нервная система. В результате сразу после пробуждения появляются ощущения разбитости, слабости, усталости и отсутствия отдыха.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com