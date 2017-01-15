Апология Дарвина часть 2: Теория эволюции живых существ и их душ

Например, в том, что последние годы массово пропагандируют последователи Международного общества сознания Кришны, вообще нет эволюции. Есть только иерархически упорядоченная данность жизненных форм, по которой кочуют души в процессе перевоплощения в соответствии с законом кармы (законом воздаяния в последующих воплощениях за злые и добрые деяния, совершённые в текущей и прошлых жизнях). И так до скончания веков жизни этой Вселенной. Цель души — вырваться из колеса перевоплощений, разорвав цепи кармы.

Для подавляющего большинства наших современников глобальный эволюционный процесс биосферы — это процесс развития материальных жизненных форм (видов живых организмов), возникших на основе «неживой материи». При этом более сложные новые виды постепенно дополняли полноту ранее существовавших в биосфере видов, либо вытесняли некоторые из них. За всё время существования органической жизни на Земле видовой состав биосферы неоднократно обновлялся. Склонность науки к материализму, а точнее, к бездуховности , механистичности в последние несколько столетий привела к тому, что из её рассмотрения выпало усложнение информационного обеспечения биологических видов в процессе их жизнедеятельности, то есть духовная эволюция биосферы . Однако есть и иные точки зрения на эволюцию биосферы, отличные от общематериалистической.

Хотя какая-то часть душ может регрессировать, воплощаясь в соответствии с наработанной кармой во всё более примитивных иерархически низших формах, но для подавляющего большинства душ процесс носит в вероятностном смысле однонаправленный характер восхождения к высшему (т.е. вероятность восхождения при перевоплощении не ниже 0,5).



Когда достаточное количество душ выходит на уровень развития, при котором воплощение в уже существующих жизненных формах не может обогатить эти души новым жизненным опытом, то для обеспечения их дальнейшего развития иерархически высшее объемлющее управление, контролирующее процесс эволюции, создаёт новые жизненные формы.

Именно такая модель — наиболее общая модель эволюции, когда имеет место множество индивидуальных развитий душ при многократных воплощениях в разных телах.

Воспоминания же о прошлых жизнях на уровне сознания у большинства блокируются, дабы стимулировать мышление и творчество, чтобы по лени своей не повторяли прежних ошибок, следуя дорогой привычного греха, и могли начать учиться «жить с новой страницы» — мечта многих школяров-двоечников.



При этом, когда выделяется некое подмножество из числа душ, освоивших наивысшую жизненную форму из существующих в биосфере, то устраивается «судный день», после которого души этого подмножества воплощаются уже в неких новых, специально для них созданных жизненных формах, возможно, в совсем других условиях окружающей среды Космоса.

Известна также точка зрения, что сознание человека — первозданная душа, а в его подсознании живёт многократно воплощающаяся душа. Таким образом, в каждом человеке — две души. После смерти организма души разделяются, и первозданная душа начнёт свой процесс многократных воплощений в подсознаниях последующих поколений (В.Лаврова «Ключи к тайнам жизни. Потусторонний мир», «Союзбланкиздат», 1991, Таллинн). То есть, по её мнению, души при воплощениях размножаются.

Мера — основа развития

Таким образом, в едином эволюционном процессе, протекающем по мере возможных состояний, развиваются и материальные формы — этот процесс отслеживает материалистическая наука; и информационное обеспечение жизнедеятельности этих форм, то есть души — этот процесс отслеживают оккультные школы и некоторые религии. И видимо неслучайно в одном из древних символов две змейки обвивают один окрылённый жезл.

Владелец жезла — Гермес, обожествлённый посланник, некогда, по легендам, принёсший знания в Египет. От него пошёл герметизм — тайные знания под грифом секретности: «только для посвящённых, за разглашение — смерть». Жезл издревле — символ некой власти и мера длины.



На аллегорическом рисунке жезл — символ меры вообще; а две змейки, головы которых на одном уровне, символизируют два взаимно обусловленных процесса эволюционного развития материальных форм и душ (информационных модулей), накапливающих информацию, управляющих этими материальными формами. Змейки, в отличие от верёвочек, имеют головы и умеют ползать только головой вперёд, что символизирует однонаправленность эволюционного процесса.



Рука, держащая жезл-меру, направляет развитие двух эволюционных спиралей — материи и информации — вверх по иерархии Вселенной. Головы змеек на одном уровне, как символ соразмерности: эволюционный процесс материи не может обогнать эволюционный процесс духа или отстать от него.



Отсюда видна и вздорность «основного» вопроса философии диалектического материализма: в его терминологии дух, сознание утонул в его же термине «материя», а после этого задаётся вопрос, что первично: целое или неотъемлемая его составляющая. На основе этого вопроса ничего и не могло быть построено.

Множественность биосфер планеты и эволюция

Материалисты к религиям и оккультным учениям относятся как ко вздору, но всё же самый косный материалист не может не видеть, что информационное обеспечение поведения человека несколько отличается от информационного обеспечения поведения комара или обезьяны в сторону большей сложности.



Кроме того, материалистам, отрицающим бессмертие души (в терминах науки — объективность и неуничтожаемость информации), предлагается исследовать вопрос: куда девается информация, уносимая от трупа физическими полями живого человеческого организма в момент смерти, т.е. душа, и какова её дальнейшая судьба.



Если информация «исчезает», то рушатся все законы сохранения «материа­лис­тической», точнее, бездуховной «нау­ки», поскольку, утратив информацию, материя во всех её известных (вещество, плазма, поле, вакуум) и неизвестных состояниях впадает в не-бытие.

С позиций же догматического богословия, воспринимающего всё буквально в Библии, в Коране и в других Писаниях, и эволюция материальных форм, о которой говорят геология, палеонтология, биология, исследующие ископаемые остатки прошлых и современную биосферу; и эволюция сонма душ, именуемых человечеством или принадлежащих фауне (Коран, 6:38. Нет животного на земле и птицы, летающей на крыльях, которые не были бы общинами, подобными вам), о которой говорят последователи разнообразных оккультных учений, — просто сатанинское наваждение.

Кстати заметим, что жезл со змейками, но бескрылый присутствует на изображении некой несоразмерной нечисти — Бафомета сатанистов — с козлиной мордой, факелом промеж рогов, женским торсом, татуировкой на руках, обреченной небытию в силу её несоразмерности. Нечисть восседает на троне, будто отвлекшись (чтобы позировать), от занятий онанизмом, поскольку жезл и змейки торчат из того самого места.

Признавая факт творения единственной современной биосферы Всевышним, первенство творения множества прошлых биосфер буквоеды богословия отдают сатане? Или же в их понимании Божеское попущение зашло настолько далеко, что сатане было позволено в первозданное творение внести столько отсебятины, что всякий палеонтолог, исследуя ископаемые остатки прошлых биосфер, не может миновать мысли о глобальном эволюционном процессе как способе существования органической (есть ещё и полевая) жизни на Земле?

Ещё в 1872 году А.К.Толстой заметил такому буквоеду догматики богословия в «Послании к М.Н. Лонгинову о дарвинисме»:

«Ты ж, еврейское преданье



С видом нянюшки лелея,



Ты б уж должен в заседанье



Запретить и Галилея.



Если ж ты допустишь здраво,



Что вольны в науке мненья,



Твой контроль с какого права?



Был ли ты при сотвореньи?



Отчего б не понемногу



Введены во бытие мы?



Иль не хочешь ли уж Богу



Ты предписывать приёмы?



Способ, как творил Создатель,



Что считал Он боле кстати —



Знать не может председатель



Комитета по печати.



Ограничивать так смело



Всесторонность Божьей власти —



Ведь такое, Миша, дело



Пахнет ересью отчасти!»

Воспоминания же отдельных людей об их прошлых воплощениях тем более рассматриваются как наваждение из преисподней, поскольку в отличие от ископаемых остатков питекантропа чужие воспоминания руками не пощупаешь, себе не присвоишь и не посмотришь, как киноленту.



Когда же накапливается статистика, подтверждающая достоверность информации воспоминаний множества незнакомых людей, то от неё можно отмахнуться словами: я — нормальный — за собой ничего подобного не помню; а это всё подстроено или разновидность психопатологии — пусть занимаются этим психиатры и спецслужбы. (Не волнуйтесь: они этим и так занимаются…)

Тем не менее в мировосприятии знающих прошлые воплощения их душ (или их хозяев — упырей?), узнающих в современниках знакомых по прошлым воплощениям или пребывающих в такой иллюзии, эволюция и душ, и материальных жизненных форм — реальность, особенно, если они могут вспомнить динозавров и их образ жизни. (По одной из версий, динозавры — предшествующие человеку разумные существа на Земле, которых погубила созданная ими тупиковая культура).

Мы исходим из того, что эволюционные процессы во Вселенной протекают, и символ жезла Гермеса, обвиваемого двумя змейками, — хороший образ развития частных структур в триединстве материи, информации, меры.

О нём мы рассказывали в статье «Матричное управление — пора осваивать магию!» (http://inance.ru/2015/09/matrix/).



«Матричное управление — пора осваивать магию!» http://inance.ru/2015/09/matrix/

А рука, держащая меру-жезл, — символ иерархически высшего управления — власти, — направляющего эволюционный процесс. То, что у ранее упомянутой нечисти жезл оказался бескрылым и в нескромном месте, символизирует её творческую импотенцию, вынуждающую прибегать к разного рода «выпря­ми­телям» и заменителям, дабы получить не более чем сиюминутное удовольствие.

Эволюционный же процесс биосферы Земли — один из многих эволюционных процессов во Вселенной. Противоположная точка зрения: эволюционный процесс на самом деле — процесс агонии первозданного совершенного мира после грехопадения. Но некий процесс имеет место при любой из точек зрения, выбираемых субъективно. Об этом процессе далее и пойдёт речь.

Эволюционный процесс биосферы

Биосфера планеты черпает энергию для своей жизнедеятельности из Космоса, прежде всего, из Солнечной системы. Напряжённость физических полей, несущих энергию Земле, во всех частотных диапазонах подчинена цикличности Солнечной системы, обуславливающей взаимовлияние планет друг на друга и на центральное светило.



Биосфера в целом и её отдельные элементы — колебательные системы, находящиеся во взаимодействии друг с другом и окружающей средой. Зависимость Земли от энергетических и информационных ритмов Космоса объективно обуславливает характеристики разнородных колебательных процессов в биосфере и связанных с нею социальных системах.

По этой причине для обеспечения безопасности и стабильности общественного развития необходима интерпретация древних астрологических теорий через понятийный и терминологический аппарат современного Знания.

Мы затронем только некоторые черты эволюционного процесса органической биосферы.

Хромосомный аппарат

Важным рубежом в нём явилось возникновение хромосомного аппарата наследственности, передающего информацию последующим поколениям каждого биологического вида.



Все виды генетически отличны друг от друга. Кроме того, все виды генетически замкнуты по отношению друг к другу в том смысле, что в естественных условиях межвидовые гибриды либо невозможны, либо неплодны (как мул), либо их генотип разрушается при смене поколений (как у ряда сортов культурных растений и пород домашней живности).

Хромосомный аппарат несёт две жизненно необходимые для существования биологического вида функции.



Во-первых , он передаёт от поколения к поколению организмов (по генеалогическим линиям) генетически обусловленную информацию. Удельный вес искажений при передаче информации в естественных условиях достаточно низок, что обеспечивает генетическую устойчивость видов на протяжении смены многих поколений.

, он передаёт от поколения к поколению организмов (по генеалогическим линиям) генетически обусловленную информацию. Удельный вес искажений при передаче информации в естественных условиях достаточно низок, что обеспечивает генетическую устойчивость видов на протяжении смены многих поколений.

Во-вторых, те искажения генетической информации, которые не успевают вовремя устранить внутриклеточные и общевидовые системы защиты хромосомного аппарата, частично также необходимы для обеспечения сохранения и развития вида в биосфере. Искажения генетической информации — мутации — в большинстве своём вызываются воздействием на хромосомный аппарат внешних факторов: физических полей, химических соединений, не свойственных нормальной физиологии клетки и т.п. Часть мутаций является генетическими дефектами, поскольку особи, имеющие их в своём генотипе, либо нежизнеспособны, либо неплодны, либо имеют пониженный потенциал здоровья и развития. Такого рода мутации носят название генетического груза. В каждой популяции присутствует некоторая доля генетически отягощённых особей — это естественно. В достаточно многочисленных популяциях всегда присутствует генетически устойчивое ядро, обеспечивающее воспроизводство новых поколений и генетически отягощённая, вырождающаяся, деградирующая в последующих поколениях периферия. Но между ними нет непроходимой границы: границы между ними в преемственности поколений носят статистически обусловленный комбинаторикой хромосомного аппарата характер. Генетическая катастрофа в популяции — исчезновение генетически устойчивого ядра, обеспечивающего подстройку особей вида к медленно меняющимся условиям среды обитания.



Некоторые мутации не оказывают непосредственного влияния на возникновение генетически обусловленных дефектов в организме и ведут только к возникновению особенностей у организмов вида, которые ранее в популяции не встречались. Это называется ненаправленной изменчивостью.

Каждый биологический вид находится во взаимодействии с остальной биосферой и всей природой в целом, находится под их давлением. Характер этого давления меняется в силу подчинённости биосферы геологическим процессам на Земле и энергетическим ритмам Космоса. Частоты некоторых из этих процессов значительно ниже, чем частота смены поколений в любой из генеалогических линий вида.

Благодаря такому соотношению частот внешних (по отношению к виду) процессов, ненаправленная изменчивость выливается в подстройку генотипа вида под медленно (по отношению к смене поколений) меняющиеся условия среды обитания. Таков механизм естественного отбора, предопределяющий вероятностно гибель одних и развитие других в конкретно сложившейся обстановке.

Часть мутаций в одних условиях (как внешних, так и внутренних, генетически обусловленных) может выступать как генетический груз, а в других как очень полезный признак. Но есть в природе процессы, частота которых выше частоты смены поколений в генеалогических линиях. К изменению характера давления на вид, ими вызванного, должна быть приспособлена каждая особь вида.



В противном случае популяция, столкнувшись с такого рода давлением внешней среды, к которому не успевает подстроиться генотип при смене поколений и к которому особи вида не приспособлены, понесёт ущерб, вплоть до исчезновения вида из биосферы. Это может нанести ущерб многим другим видам живых организмов, связанным с первыми пищевыми цепями (кто кого ест); так может измениться целый биоценоз и в принципе — вся биосфера.

Реакция биологического вида на внешнее давление среды проявляется двояко:



во-первых , изменением потенциала развития особей вида, обусловленным подстройкой генотипа в процессе естественного отбора;

, изменением потенциала развития особей вида, обусловленным подстройкой генотипа в процессе естественного отбора;

во-вторых, поведенческой реакцией особи на воздействие среды обитания, направленное непосредственно на особь.



И тот, и другой тип реакции биологического вида требует информационного обеспечения. У разных биологических видов характер этого информационного обеспечения отличается прежде всего объёмами поведенческой информации:



передаваемой генетически от поколения к поколению;



усваиваемой конкретной особью в течение её взросления и взрослой жизни;



их соотношением.



Генетика и культура

Если рассматривать ход глобального эволюционного процесса, то можно заметить, что появление новых видов, высших по отношению к ранее существующим, сопровождалось уменьшением доли объёма генетически передаваемой информации в общем объёме информации, на основе которой формируются индивидуальные поведенческие реакции конкретной особи, принадлежащей к виду.



Так практически весь объём индивидуальной поведенческой информации растений, моллюсков, насекомых генетически обусловлен.

У взрослого человека — «венца творения» — объём внегенетически обусловленной (главным образом социально обусловленной) индивидуальной поведенческой информации подавляет генетически обусловленную информацию до такой степени, что большинство населения, по крайней мере, городского, уже не чувствует и не осознаёт своей индивидуальной принадлежности даже к одному из множества видов живых организмов, не говоря уж о своей принадлежности к биосфере Земли в целом и подчинённости объективным предопределённостям её бытия.

Кроме осознанных связей нарушаются и бессознательные психические и общебиологические связи с природой, поскольку город — один из мощнейших мутагенных факторов, а генетический аппарат человека раз в 50 чувствительнее к ним, чем аппарат пресловутой мушки дрозофилы. Так человек противопоставляет себя природе. Это и является непосредственной причиной глобального биосферно-экологического и прочих частных глобальных кризисов.

Увеличение относительного и абсолютного объёма внегенетически обусловленной поведенческой информации сопровождалось расширением приспособительных возможностей особей видов, уменьшением индивидуальной зависимости их особей от изменений условий среды обитания.

Поведенческие реакции особей видов, у которых преобладает генетически обусловленное поведение, не отличаются разнообразием. По этой причине негибкость поведения особей вида компенсируются большой плодовитостью, ростом пассивной и активной защищённости к воздействию неблагоприятных факторов, что просто необходимо для существования такого вида. Период детства особей в таких видах или же отсутствует, или же весьма короток.

Если возникает фактор, под давление которого генотип популяции при смене поколений подстроиться не успевает, то популяция гибнет.

Необходимость освоения больших объёмов внегенетически обусловленной поведенческой информации сопровождается появлением детства, в течение которого особь накапливает жизненно необходимый минимум этой информации либо индивидуально, либо под опекой взрослых особей.

Если возникает фактор, под воздействие которого генотип популяции такого вида не может успеть подстроиться при смене поколений в случае исключительно генетически обусловленных, т.е. единообразных у разных особей, поведенческих реакций, то популяция может сохраниться благодаря разнообразию поведенческих реакций её особей, обусловленных индивидуально внегенетически.



Это ведёт к снижению ущерба, наносимого популяции данным фактором, и увеличивает время, в течение которого генетически устойчивое ядро популяции потенциально может подстроиться на уровне хромосомного аппарата к воздействию данного фактора.

То же касается и выживания популяций при стихийных бедствиях и природных катастрофах в ареале их обитания.

Появление Человека Разумного

В ходе эволюционного процесса глобальная экологическая ниша биосферы расширялась. Когда какой-либо вид исчерпывал генетически обусловленный потенциал освоения экологической ниши, где он родился, то он либо вытеснял другие виды, завоёвывая их экологические ниши, либо осваивал ранее безжизненную нишу, перестраиваясь под неё генетически, возможно порождая при этом новый вид организмов.

На каком-то этапе развития биосферы возник вид Человек Разумный, представителями которого является всё человечество, несмотря на всё разнообразие рас, народов, народностей, племен.

Потенциал развития каждой особи биологического вида, в поведении которого объём внегенетически передаваемой информации значителен, по всем качествам, характеризующим особь, генетически обусловлен, хотя он может и не раскрыться, не наполниться реальным содержанием, если условия среды обитания к этому не располагают.



По отношению же к популяции генетическая обусловленность и потенциал её освоения подчинены вероятностным предопределённостям, отражаемым в статистических закономерностях свершившегося.

Это в полной мере касается и человека — биологического вида, несущего наибольший абсолютный и относительный объём (по сравнению с другими видами живых организмов биосферы Земли) внегенетически обусловленной поведенческой информации, обеспечивающей наибольшую гибкость поведения в быстро меняющейся обстановке.

Обвинения в «биологизации» социологии, истории и т.п., а также более редкие обвинения в «социологизации» биологии отражают прежде всего невежество социологов в биологии и биологов в истории и социологии. Политики обычно невежественны и в остальных отраслях знания, а не только в этих двух.



По своему же содержанию эти взаимные обвинения являются спорами о том, что в человеке (и в индивиде, и биологическом виде) обусловлено генетически передаваемой информацией, что — культурой, что собственным творчеством. Без ответа на эти вопросы невозможно и «разделение» биологического и социологического комплекса наук «границей».

В нашем понимании весь комплекс безусловных рефлексов и инстинктов генетически обусловлен.

Генетически обусловлена способность к формированию условных рефлексов. Сама же поведенческая информация, внешне выражающаяся как условный рефлекс, определяется воздействием среды обитания, в которой вырабатывается данный условный рефлекс только у особей, столкнувшихся непосредственно с этим воздействием.



Основой формирования условных рефлексов в животном мире является механизм, по всей видимости аналогичный предметно-образному (про­цессному) мышлению человека. Иллюстрацией этого положения являются опыты с обезьянами.

Известны успешные попытки обучения обезьян, в результате которых обезьяны из карточек с изображениями выкладывали последовательности, которые можно было идентифицировать с простейшими поведенческими реакциями типа: «хо­чу банан», «дай пить», «дай банан, а не яблоко» и т.п. То есть это обучение некой системе иероглифической письменности, отражающей предметно-образное мышление человека. Возможность обучения указывает на некую идентичность процессов, лежащую в её основе.

Поведенческие реакции представителей мира животных, основой чего мог бы быть механизм, аналогичный абстрактно-логическому (дискретному) мышлению человека, замечены у ворон в экспериментах со счётом (https://ria.ru/science/20150609/106889 1260.html).



«Вороны действительно умеют считать, выяснили нейрофизиологи»

Способность к повторению членораздельной речи в животном мире встречается у птиц, но это «членораздельная речь» не стала каналом информационного обмена в способных к ней биологических видах: мозги птичьи. Хотя в прессе и телевидении периодически проскальзывают сообщения о том, что некоторые попугаи пользуются членораздельной речью вполне осмысленно в общении со своими хозяевами (http://www.voprosy-kak-i-pochemu.ru/ka k-popugai-uchatsya-govorit-i-ponimayut-l i-oni-slova/).

ВИДЕО https://www.youtube.com/watch?v=Zg3Y6O3 TI1g

А вот совсем недавно российские учёные обнаружили речь у дельфинов (https://lenta.ru/news/2016/09/13/dolph ins/).



«У дельфинов обнаружили полноценную речь»

Из животного мира человека выделяет генетическая обусловленность развития в определённом возрастном периоде дискретного мышления (абстрактно-логического), членораздельной речи и способностей к реализации в разнообразной трудовой деятельности своих предумышлений на основе предвидения разных возможностей.



Возможно, что генетически обусловлены ещё некие, пока не используемые возможности. Но именно эти три фактора: речь, мышление (включая абстрактно-логическое), способность к труду, некоторая свобода поведения от диктата инстинктов — стали основной современной человеческой культуры.

Культура является носителем ещё одного (кроме инстинктов, безусловных и условных рефлексов) вида поведенческой информации — социально обусловленной, которую каждый человек получает из информационной среды общества.

Если под культурой понимать результат разнообразной внегенетически обусловленной деятельности поколений особей вида Человек Разумный, то нельзя отрицать, что генетически обусловлен потенциал освоения среды человеком, в том числе и за счёт развития культуры. Наряду с развитием культуры генетически обусловлена лежащая в её основе социальная организация вида Человек Разумный.



В силу этого культура изначально и всегда — один из многих факторов глобального эволюционного процесса биосферы Земли. Нет «хорошей» культуры и «плохой», т.е. «некуль­тур­но­сти»; есть единая многоликая культура — внегенетически передаваемая от поколения к поколению информация, а в ней издержки культуры, представляющие опасность для всей культуры человечества и биологической основы культуры — вида Человек Разумный и всей биосферы.



Иными словами это приводит к вопросу об объективности Добра и Зла, их различии и различении. И процесс развития культуры — глобальный исторический процесс — один из частных процессов глобального эволюционного процесса биосферы.



О нём будет третья часть нашего материала.





Молодёжная аналитическая группа



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