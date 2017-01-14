China Military: Т-90 в реальном бою предстал молодцом, а Abrams — огненным шаром

Портал China Military составил перечень вооружений, которые, по его мнению, стали «звёздами мировых новостей» в 2016 году. Первым номером в списке назван российский Т-90. Этот танк помог сирийской армии переломить ситуацию в борьбе с исламистскими группировками и удивил китайских экспертов своей живучестью — в отличие от своего главного американского конкурента M1 Abrams.

В 2016 году международные конфликты и «цветные революции» всё чаще стали перерастать в войны и интервенции, во многих регионах начала плавно совершаться перестановка сил, и всё это поспособствовало тому, что военная техника, которая раньше могла блистать лишь на парадах, наконец смогла проявить себя в реальном бою. А некоторые единицы и вовсе превратились в «звёзд международных новостей».

Китайский портал China Military решил составить список самых запомнившихся вооружений, которые могут внести свои изменения в привычную мировую обстановку. Этот перечень открывает основной боевой танк российского производства Т-90. По мнению ресурса, в сирийской правительственной армии он выступил «в главной роли».

С помощью поддержки Москвы войска президента Башара Асада, словно герои видеоигр, сумели «воскреснуть с полным здоровьем» и перейти в наступление, одерживая победу за победой. В борьбе с экстремистами со стороны Дамаска в ход активно шли российские Т-90, а со стороны Ирака — американские M1 Abrams. Но вот что удивительно: как показывают видеозаписи, когда российский и американский танки попадали под обстрелы «Исламского государства»*, несмотря на то что основные системы защиты Т-90 не были активированы, система динамической защиты «Контакт-5» помогла ему остаться невредимым, в то время как M1 Abrams «превратился в огненный шар».

Таким образом, применение Т-90 в боях в Сирии может во многом помочь России в разработке её военной стратегии. А к тому же это «важный политический символ» того, что Москва и Дамаск выступают единым фронтом, и это, пожалуй, наиболее значимо.

Также в подборку попал новый японский истребитель X-2 «Синсин», который, совершив в апреле 2016 года свой первый полет, помог Токио «успеть на последний рейс в мировой клуб истребителей пятого поколения». Здесь примечательно то, что, несмотря на все свои заверения о приоритетности партнёрства с Америкой, Япония, как оказалось, тайно разрабатывает свой собственный независимый военно-промышленный комплекс, — и её новые разработки служат тому подтверждением.

Третьим в списке China Military значится американский противоракетный комплекс THAAD, о размещении которого на своей территории внезапно объявила Южная Корея. Это вызвало протест со стороны России, Китая и ряда других стран, заявивших, что этот шаг несёт угрозу стабильности в регионе. И здесь очень трудно не заподозрить США в том, что они намереваются с помощью своей системы отслеживать происходящее на российской и китайской территориях.

Корея, только на этот раз Северная, упоминается в материале отдельным пунктом. В августе прошлого года состоялись успешные испытания её баллистической ракеты KN-11 (Pukkuksong-1), заставившие «разбиться вдребезги бинокли американской и южнокорейской разведки». Сеул немало переполошился от подобных новостей, ведь это означает, что теперь его территории находятся в зоне досягаемости для оружия Пхеньяна.

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 стал ещё одной звездой российских вооружений, попавшей в поле зрения China Military. Здесь тоже произошёл очень интересный случай. В рамках своей воздушной операции в Сирии Россия перебросила эти самолёты в Иран на авиабазу Хамадан. Таким образом, это были первые иностранные войска, которым после Исламской революции разрешили воспользоваться иранской базой, кстати говоря, построенной американцами. Такая символичность достойна «смакования», отмечает ресурс.

И наконец, ещё один «россиянин» в китайском перечне — ТОС-1 «Буратино». Кроме Сирии, оружие российского производства распространилось и в Ираке, и самой известной стала именно эта «пылающая» огнемётная система — идеальное оружие, чтобы уничтожить всё живое на клочке земли площадью 300 кв.м. Эту установку можно охарактеризовать двумя словами: «простая и грубая», но, вспоминая освобождение Мосула, именно она оказалась одним из самых эффективных видов оружия в борьбе с террористами.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России (прим. RT).

Источник: nnm.me