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China Military: Т-90 в реальном бою предстал молодцом, а Abrams — огненным шаром

20:38. 14 января 2017 Просмотров - 182 Нет комментариев Опубликовал:

Портал China Military составил перечень вооружений, которые, по его мнению, стали «звёздами мировых новостей» в 2016 году. Первым номером в списке назван российский Т-90. Этот танк помог сирийской армии переломить ситуацию в борьбе с исламистскими группировками и удивил китайских экспертов своей живучестью — в отличие от своего главного американского конкурента M1 Abrams.

China Military: Т-90 в реальном бою предстал молодцом, а Abrams — огненным шаром

В 2016 году международные конфликты и «цветные революции» всё чаще стали перерастать в войны и интервенции, во многих регионах начала плавно совершаться перестановка сил, и всё это поспособствовало тому, что военная техника, которая раньше могла блистать лишь на парадах, наконец смогла проявить себя в реальном бою. А некоторые единицы и вовсе превратились в «звёзд международных новостей».

Китайский портал China Military решил составить список самых запомнившихся вооружений, которые могут внести свои изменения в привычную мировую обстановку. Этот перечень открывает основной боевой танк российского производства Т-90. По мнению ресурса, в сирийской правительственной армии он выступил «в главной роли».

China Military: Т-90 в реальном бою предстал молодцом, а Abrams — огненным шаром

С помощью поддержки Москвы войска президента Башара Асада, словно герои видеоигр, сумели «воскреснуть с полным здоровьем» и перейти в наступление, одерживая победу за победой. В борьбе с экстремистами со стороны Дамаска в ход активно шли российские Т-90, а со стороны Ирака — американские M1 Abrams. Но вот что удивительно: как показывают видеозаписи, когда российский и американский танки попадали под обстрелы «Исламского государства»*, несмотря на то что основные системы защиты Т-90 не были активированы, система динамической защиты «Контакт-5» помогла ему остаться невредимым, в то время как M1 Abrams «превратился в огненный шар».

Таким образом, применение Т-90 в боях в Сирии может во многом помочь России в разработке её военной стратегии. А к тому же это «важный политический символ» того, что Москва и Дамаск выступают единым фронтом, и это, пожалуй, наиболее значимо.

China Military: Т-90 в реальном бою предстал молодцом, а Abrams — огненным шаром

Также в подборку попал новый японский истребитель X-2 «Синсин», который, совершив в апреле 2016 года свой первый полет, помог Токио «успеть на последний рейс в мировой клуб истребителей пятого поколения». Здесь примечательно то, что, несмотря на все свои заверения о приоритетности партнёрства с Америкой, Япония, как оказалось, тайно разрабатывает свой собственный независимый военно-промышленный комплекс, — и её новые разработки служат тому подтверждением.

China Military: Т-90 в реальном бою предстал молодцом, а Abrams — огненным шаром

Третьим в списке China Military значится американский противоракетный комплекс THAAD, о размещении которого на своей территории внезапно объявила Южная Корея. Это вызвало протест со стороны России, Китая и ряда других стран, заявивших, что этот шаг несёт угрозу стабильности в регионе. И здесь очень трудно не заподозрить США в том, что они намереваются с помощью своей системы отслеживать происходящее на российской и китайской территориях.

China Military: Т-90 в реальном бою предстал молодцом, а Abrams — огненным шаром

Корея, только на этот раз Северная, упоминается в материале отдельным пунктом. В августе прошлого года состоялись успешные испытания её баллистической ракеты KN-11 (Pukkuksong-1), заставившие «разбиться вдребезги бинокли американской и южнокорейской разведки». Сеул немало переполошился от подобных новостей, ведь это означает, что теперь его территории находятся в зоне досягаемости для оружия Пхеньяна.

China Military: Т-90 в реальном бою предстал молодцом, а Abrams — огненным шаром

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 стал ещё одной звездой российских вооружений, попавшей в поле зрения China Military. Здесь тоже произошёл очень интересный случай. В рамках своей воздушной операции в Сирии Россия перебросила эти самолёты в Иран на авиабазу Хамадан. Таким образом, это были первые иностранные войска, которым после Исламской революции разрешили воспользоваться иранской базой, кстати говоря, построенной американцами. Такая символичность достойна «смакования», отмечает ресурс.

China Military: Т-90 в реальном бою предстал молодцом, а Abrams — огненным шаром

И наконец, ещё один «россиянин» в китайском перечне — ТОС-1 «Буратино». Кроме Сирии, оружие российского производства распространилось и в Ираке, и самой известной стала именно эта «пылающая» огнемётная система — идеальное оружие, чтобы уничтожить всё живое на клочке земли площадью 300 кв.м. Эту установку можно охарактеризовать двумя словами: «простая и грубая», но, вспоминая освобождение Мосула, именно она оказалась одним из самых эффективных видов оружия в борьбе с террористами.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России (прим. RT).

Источник: nnm.me

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