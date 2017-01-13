Шок и Жесть о электронных паспортах и картах. Галина Царёва

Галина Царёва - предоставила видео - ролик на Парламентских слушаниях: Электронное общество - потеря суверенитета, который наглядно и коротко рассказывает о том, что такое - электронное рабство. Задумайтесь о последствиях и будущем наших детей. Подробнее: http://protivkart.org

* Дополнительная информация:

Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

В 2017 Россию ждёт тотальный контроль? [За ширмой политики]

Светлана Лада Русь (Пеунова): Нашу власть у нас отняли, а с ней и землю, и ресурсы, и будущее. Тотальный контроль, биопаспорта, УЭК, чипы - всё это в планах ближайшего будущего.

Мы станем рабами электронными, зачипированными и внесенными в компьютер. Вот как обернулись лозунги демократии. Маячит угроза войны и голода. И все это - после 1993 года! Может, спохватимся? Время еще есть, хоть его очень немного. В отставку - тех, кто пришел править через госпереворот! Сам Лавров предложил игнорировать государства, где произошли госперевороты. Значит, он предлагает игнорировать сегодняшнюю власть, которая пришла после госпереворота? В этом что-то есть. Давайте подумаем над его предложением. В развитых странах правительства, заведшие страну в тупик, уходят в отставку, а у нас обещает, что все еще будет хорошо... Источник: http://lada-rus.ru

Узнай правду! «Обманутая Россия» - независимые расследования самых запретных тем...

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В рамках проекта «Обманутая Россия» вышло два фильма об авторе проекта Светлане Пеунове (Ладе-Русь). Узнаете, как живется гению в своей стране. Познакомьтесь с уникальным человеком, русским гением - Светланой Ладой-Русь. http://обманутая-россия.рф - смотри все фильмы проекта...

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