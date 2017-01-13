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Капитализму не нужен прогресс Сергей Падалкин о реальности, в которой уживаются Биткоины и дровяные печи

19:25. 13 января 2017 Просмотров - 269 7 коммент. Опубликовал:

Капитализму не нужен прогресс

В детстве, когда я ещё учился в школе, я мечтал, что у меня будет музыкальный плеер. Тогда они ещё были кассетными и работали от батареек. Чтобы экономить батарейки, те, у кого были плееры, перематывали кассеты карандашом. Потом появились cd-плееры, их сменили mp3-плееры. В девятом классе у двоих или троих моих одноклассников появились мобильные телефоны. Счастливые обладатели модных тогда «нокиа» и «сименсов» научили нас таким словам, как полифония и монофония. Это было начало нулевых, плавно продолжавших в нашем захудалом районном городке голодные девяностые.

Свой первый телефон я самостоятельно купил в 19 лет, плеер в 21 год. В 21 год же заменил кнопочный «самсунг» на смартфон. Когда я завожу с кем-то разговор о стремительном развитии прогресса, я всегда привожу в пример то, как мы слушали музыку. Пластинки, бобины, кассеты, cd-диски, mp3-диски. Даже последними сейчас уже почти никто не пользуется. Ещё можно вспомнить дискеты, которые ещё 10 лет назад были у каждого, а сейчас мало кто из молодого поколения сможет сказать, что это такое.

Наши предшественники, живущие в Советском Союзе, любили помечтать о том, каким будет будущее через несколько десятилетий при коммунизме. Коммунизм так и не наступил, а вместе с ним и мечты о сказочном будущем, в котором мы путешествуем на другие планеты, как к себе на дачу, испарились.

Однако порой мне кажется, что мы уже живём в том будущем, о котором мечтали наши предки. Я натыкаюсь на новости в интернете и осознаю, что мир за последние 10−15 лет изменился до неузнаваемости. И кажется, что в какой-то параллельной реальности коммунизм уже наступил.

В Таллине с 2013 года сделали бесплатным проезд в общественном транспорте. В Нью-Йорке использование Uber обходится дешевле, чем проезд на метро, а в Питтсбурге Uber тестирует беспилотные такси. Эксперты уже предсказывают, что через 10−15 лет традиционные автомобили с водителями перестанут существовать, их заменят беспилотники. В Норвегии уже каждый пятый автомобиль — электрический, и их количество растёт с каждый годом. На тысячу жителей приходится 19 электромобилей. А в 2017 году власти Норвегии планируют разрешить испытания беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Сегодня Норвегия уже является крупнейшим приобретателем беспилотных электромобилей Tesla. Беспилотные системы разрабатывают также Apple, Google, Ford и Uber.

 

Другая реальность существует и в нашей стране. Недавно видел статью о том, что в подмосковной деревне Колионово фермер продаёт продукцию и платит зарплату работникам-узбекам биткоинами.

Человечество активно осваивает новые технологии. Беспилотные автомобили, солнечная энергетика, роботизация и т. д. Учёные даже высказывают мысль о том, что к 2050 году место живого человека в кровати займут секс-роботы. Уже сегодня производители в этой индустрии научили кукол из силикона и программного обеспечения говорить, играть и менять настроение.

Однако мы сегодня живём в двух разных реальностях. Стоит только отвлечься от ленты Фейсбука, в которой мелькают ссылки про новые испытания беспилотных электромобилей, и выглянуть в окно, как понимаешь, что есть и другой мир, увязший в прошлом по самые уши и никак не желающий из этого прошлого выбираться.

Человечество так и не придумало лекарство от рака и СПИДа. Несмотря на все достижения генной инженерии, миллионы людей по всему миру недоедают и умирают от голода. Ведь нужно признаться, что капитализм — это тормоз научно-технического прогресса. Капитализму не нужны лекарства от рака, потому что сейчас можно продавать за большие деньги то, что только называется лекарством. Да и электромобили могли появиться гораздо раньше. Но кое-кто совершенно не заинтересован в том, чтобы терять огромные прибыли от продажи нефти.

Не надо далеко ходить, чтобы увидеть, как по нечищеным от снега улицам ещё колесят «чудеса» отечественного автопрома, а Tesla без водителя — это где-то там далеко и недосягаемо. Зато здесь, где-то рядом, всего лишь в нескольких километрах от города люди ещё топят печи дровами и набирают воду из колонки. А рожать едут в соседний райцентр, потому что роддом закрыли из-за оптимизации медицины. В этой более близкой к нам реальности история повернула вспять. И, кажется, будто сейчас кто-то достанет из кармана старый кассетный плеер, вставит в уши наушники и под песни Летова или Цоя пойдёт в школу. Но мир всё-таки меняется. Стремительно и медленно одновременно.

 

http://svpressa.ru/blogs/article/164199/

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7 коммент.»

  • 10363 3713
    Люся 13 января 2017 в 19:40 Ссылка Пометить
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    Забыл автор про ЛГБТ сообщество,про ювенальную юстицию,про толерантность и т.д.,как ребёнок только про то,что блестит,про фантики,на которые простачки и попадаются.

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  • 71 37
    Radomir66 13 января 2017 в 20:00 Ссылка Пометить
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    Пока мы будем колонией иудо-англосаксов – будет только хуже. Но времена меняются…

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  • 11896 7803
    Ликвидатор 13 января 2017 в 20:00 Ссылка Пометить
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    У вас ещё нет мигрантов? тогда мы идём к вам!!!
    https://news.mail.ru/politics/28419731/?frommail=1

    “Европейский союз профинансирует строительство в Беларуси нескольких центров содержания нелегальных мигрантов, сообщила со ссылкой на внутренние документы Евросоюза немецкая газета «Tageszeitung».
    Предполагается, что в течение трех лет с 2017 по 2020 на строительство центров будет выделено 7 миллионов евро. Реализовывать проект в Беларуси поручено Международной организации по миграции.
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  • 9405 3653
    Gringo 13 января 2017 в 20:17 Ссылка Пометить
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    Опять дети. Дровами говоришь топят в РФ? Зато газопроводы во все стороны тянем. Назло капиталистам будем их газом снабжать. Пора взрослеть уже

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  • 5733 171
    Русофил 13 января 2017 в 20:38 Ссылка Пометить
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    Аиеще аФФтур перестал выдавливать прыСТчи но умнее не стал.
    А чукчи ездят на оленях а в племенах амазонии родоплеменное общество все голые и дети общие.
    И много чего еще.
    ——-
    Летчик водит самолеты -
    Это очень хорошо!

    Повар делает компоты -
    Это тоже хорошо.

    Доктор лечит нас от кори,
    Есть учительница в школе.

    Мамы разные нужны,
    Мамы разные важны.

    Дело было вечером,
    Спорить было нечего.

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  • 983 611
    Сергей 13 января 2017 в 21:10 Ссылка Пометить
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    Дровами топим? Та это же по Европейски, это нано-технологии. Повсюду у нас в городе висят рекламы: ура-ура, топливные брикеты, биотопливо, покупайте, экологично, дёшево, выгодно. А ведь всё это и есть ДРОВА.
    Стало быть новейшие технологии и предполагают дрова, только нужно теперь говорить не “дрова”, а биотопливо. Во как!

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    • 5740 166
      Русофил Сергей 13 января 2017 в 21:27 Ссылка Пометить
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      Дрова это когда пошел и нарубил.
      Ну или купил за копейки.
      Это в русской деревне в глубинке
      А биотопливо мало того что негоритнегреет так еще и стоит )))
      Кстати в Европах большинсво этим биотопливом и отапливаются.
      Все остальное очень дорого.

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