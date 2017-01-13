Капитализму не нужен прогресс Сергей Падалкин о реальности, в которой уживаются Биткоины и дровяные печи

В детстве, когда я ещё учился в школе, я мечтал, что у меня будет музыкальный плеер. Тогда они ещё были кассетными и работали от батареек. Чтобы экономить батарейки, те, у кого были плееры, перематывали кассеты карандашом. Потом появились cd-плееры, их сменили mp3-плееры. В девятом классе у двоих или троих моих одноклассников появились мобильные телефоны. Счастливые обладатели модных тогда «нокиа» и «сименсов» научили нас таким словам, как полифония и монофония. Это было начало нулевых, плавно продолжавших в нашем захудалом районном городке голодные девяностые.

Свой первый телефон я самостоятельно купил в 19 лет, плеер в 21 год. В 21 год же заменил кнопочный «самсунг» на смартфон. Когда я завожу с кем-то разговор о стремительном развитии прогресса, я всегда привожу в пример то, как мы слушали музыку. Пластинки, бобины, кассеты, cd-диски, mp3-диски. Даже последними сейчас уже почти никто не пользуется. Ещё можно вспомнить дискеты, которые ещё 10 лет назад были у каждого, а сейчас мало кто из молодого поколения сможет сказать, что это такое.

Наши предшественники, живущие в Советском Союзе, любили помечтать о том, каким будет будущее через несколько десятилетий при коммунизме. Коммунизм так и не наступил, а вместе с ним и мечты о сказочном будущем, в котором мы путешествуем на другие планеты, как к себе на дачу, испарились.

Однако порой мне кажется, что мы уже живём в том будущем, о котором мечтали наши предки. Я натыкаюсь на новости в интернете и осознаю, что мир за последние 10−15 лет изменился до неузнаваемости. И кажется, что в какой-то параллельной реальности коммунизм уже наступил.

В Таллине с 2013 года сделали бесплатным проезд в общественном транспорте. В Нью-Йорке использование Uber обходится дешевле, чем проезд на метро, а в Питтсбурге Uber тестирует беспилотные такси. Эксперты уже предсказывают, что через 10−15 лет традиционные автомобили с водителями перестанут существовать, их заменят беспилотники. В Норвегии уже каждый пятый автомобиль — электрический, и их количество растёт с каждый годом. На тысячу жителей приходится 19 электромобилей. А в 2017 году власти Норвегии планируют разрешить испытания беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Сегодня Норвегия уже является крупнейшим приобретателем беспилотных электромобилей Tesla. Беспилотные системы разрабатывают также Apple, Google, Ford и Uber.

Другая реальность существует и в нашей стране. Недавно видел статью о том, что в подмосковной деревне Колионово фермер продаёт продукцию и платит зарплату работникам-узбекам биткоинами.

Человечество активно осваивает новые технологии. Беспилотные автомобили, солнечная энергетика, роботизация и т. д. Учёные даже высказывают мысль о том, что к 2050 году место живого человека в кровати займут секс-роботы. Уже сегодня производители в этой индустрии научили кукол из силикона и программного обеспечения говорить, играть и менять настроение.

Однако мы сегодня живём в двух разных реальностях. Стоит только отвлечься от ленты Фейсбука, в которой мелькают ссылки про новые испытания беспилотных электромобилей, и выглянуть в окно, как понимаешь, что есть и другой мир, увязший в прошлом по самые уши и никак не желающий из этого прошлого выбираться.

Человечество так и не придумало лекарство от рака и СПИДа. Несмотря на все достижения генной инженерии, миллионы людей по всему миру недоедают и умирают от голода. Ведь нужно признаться, что капитализм — это тормоз научно-технического прогресса. Капитализму не нужны лекарства от рака, потому что сейчас можно продавать за большие деньги то, что только называется лекарством. Да и электромобили могли появиться гораздо раньше. Но кое-кто совершенно не заинтересован в том, чтобы терять огромные прибыли от продажи нефти.

Не надо далеко ходить, чтобы увидеть, как по нечищеным от снега улицам ещё колесят «чудеса» отечественного автопрома, а Tesla без водителя — это где-то там далеко и недосягаемо. Зато здесь, где-то рядом, всего лишь в нескольких километрах от города люди ещё топят печи дровами и набирают воду из колонки. А рожать едут в соседний райцентр, потому что роддом закрыли из-за оптимизации медицины. В этой более близкой к нам реальности история повернула вспять. И, кажется, будто сейчас кто-то достанет из кармана старый кассетный плеер, вставит в уши наушники и под песни Летова или Цоя пойдёт в школу. Но мир всё-таки меняется. Стремительно и медленно одновременно.