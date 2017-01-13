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«Идеи Адама Смита пора пересмотреть»

09:05. 13 января 2017 Просмотров - 80 2 коммент. Опубликовал:

«Идеи Адама Смита пора пересмотреть»

Аналитики компании Bernstein утверждают, что «Исследование о природе и причинах богатства народов» Адама Смита было актуально в течение 240 лет, но теперь устарело. Причиной этому послужили две тенденции — развитие робототехники и меняющаяся экономика Китая.

Согласно идеям основателя экономической науки Адама Смита, человек, компания или страна должны производить то, что им выгоднее всего, и продавать этот товар, зарабатывая средства на другие нужды. Азиатские страны стали мировыми лидерами производства как раз благодаря отсутствию специализации. Они научились производить все — от радиоприемников до футболок — и получать от этого выгоду.
Но, как отмечают эксперты из Bernstein, автоматизация делает производство дешевым и менее трудоемким. При этом стоимость труда рабочих не снижается. В этих условиях Китай избавляется не от труда как такового, а от трудящихся. Пример тому — компания Foxconn, которая уже заменила 60 000 сотрудников роботами. Теперь нет необходимости делегировать какие-то производственные задачи другим странам, если роботы выполнят работу намного быстрее и дешевле. Все производственные задачи теперь будут оставаться в Китае, и выполнять их будут машины, пишет Business Insider.

В этой ситуации планы избранного президента Дональда Трампа вернуть производство в США и создать хорошо оплачиваемые рабочие места едва ли можно назвать выполнимыми. Если США решат специализироваться, к примеру, на футболках, в Бангладеш их производство все равно будет стоить дешевле в силу низкой стоимости других факторов производства. Единственная возможность конкурировать с дешевыми импортными товарами — это делать инвестиции в робототехнику.
По данным The Associated Press, с 1979 года Америка потеряла 7 млн рабочих мест на заводах. В то же время, объемы производства только возросли и в прошлом году составили $1,91 трлн. Аналитики полагают, что все эти факторы доказывают — идею Адама Смита о специализации пора пересмотреть. В новых экономических условиях победит не тот, кто выгодно расставил приоритеты, а тот, кто располагает наибольшим количеством эффективной робототехники для того, чтобы производить товары внутри страны.

Стивен Хокинг: «Это самое опасное время для нашей планеты»
Стивен Хокинг, сам будучи членом малочисленного сообщества ученых-теоретиков, призывает элиту перестать игнорировать голос большинства, считая, что в противном случае неравенство разрушит наш мир.
«Что бы мы ни думали о решении британского электората выйти из состава ЕС и жителей Америки — о назначении Дональда Трампа на пост президента, по мнению комментаторов это был несомненный крик ярости людей, которых предали их лидеры, — пишет Хокинг в своей колонке журнала The Guardian. — Это был, как многие считают, момент, когда молчавшие заговорили и подняли голос, чтобы отвергнуть советы и наставления экспертов и элиты».
Обращаясь к элите, Хокинг призывает понять, как следует теперь реагировать на тот выбор, который сделал электорат двух стран. Следует ли отвергать их выбор и пытаться противодействовать ему? Хокинг считает, что это было бы «ужасной ошибкой».
Обеспокоенность людей, принимавших такие решения, вполне понятна — автоматизация фабрик уже лишает рабочих их мест, а рост искусственного интеллекта поможет безработице добраться и до среднего класса, среди которых сохранят свои позиции только наиболее талантливые или облеченные властью. Это, в свою очередь, усилит растущее экономическое неравенство в мире.
Интернет позволяет очень маленькой группе получать громадный доход при помощи небольшого числа сотрудников. Это неизбежно, это прогресс, но это социально разрушительная тенденция, пишет Хокинг.
«Мы живем в мире растущего, а не уменьшающегося финансового неравенства, в котором многие люди наблюдают, как рушится не только их уровень жизни, но и их способность заработать на жизнь. Не удивительно, что они ищут новые идеалы и находят их в Трампе и брекзите», — продолжает он.
Кроме того, распространение информационных технологий делает неравенство еще более наглядным. Жизнь самых богатых людей в самых процветающих странах выставлена на показ всем, даже самым бедным.
Последствия этого ясны: жители сельских регионов едут в города, влекомые надеждой. И пополняют армию экономических мигрантов, ищущих лучшей жизни. Они становятся испытанием для инфраструктур и экономик стран, в которые прибывают, подрывают толерантность и дальше разжигают политический популизм.
По мнению Хокинга, перед людьми стоят задачи огромной сложности: климатические изменения, производство пищи, перенаселение, исчезновение видов, эпидемии и окисление океанов. В совокупности они указывают на то, что мы живем в самый опасный момент развития человечества. Сейчас у нас есть технологии, способные разрушить планету, на которой мы живем, но еще нет возможности покинуть ее.
И пока у нас есть всего одна планета, надо сообща защищать ее. Для этого следует разрушать, а не строить барьеры между государствами. Мировые лидеры должны признать, что не справились и подвели многих. И следует начать делиться ресурсами, которые сейчас находятся в руках немногих. Помогать людям войти в новый мир и поддерживать их финансово, пока этого не произойдет. Обеспечить достойную жизнь жителям развивающихся стран, чтобы потребность в эмиграции для них отпала.
«Мы способны на это, я с огромным оптимизмом отношусь к нашему виду, но это потребует от элит, от Лондона до Гарварда, от Кэмбриджа до Голливуда усвоить урок уходящего года — превыше всего ставить скромность», — подытоживает Хокинг.
Несмотря на заявленный оптимизм, Хокинг предрекает человечеству гибель, если в течение 1000 лет мы не сможем выйти за пределы Земли. По его словам, людям следует отыскать в космосе другие пригодные для проживания места.

То, что будет
Экономические модели прошлого, а с ними и капитализм, по мнению многих экспертов, не продержатся долго. Экономист Адэр Тернер считает, что четвертая технологическая революция передаст все ресурсы в руки компаний-гигантов, у которых есть необходимые знания и навыки для создания софта, в то время как всем остальным остается довольствоваться крайне низкооплачиваемой работой. Массовая роботизация вытесняет людей из сферы производства и подрывает основы капитализма. С этим согласен и футуролог Золтан Ишван. Но есть и другие мнения. К примеру, Мартин Форд, автор книги «Восстание роботов», полагает, что капитализм всегда стремился к повышению производительности, и автоматизация как раз помогает достичь этой цели.

Источник: nnm.me

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