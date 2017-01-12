Сколько жизней у Человечества? Юрий Селиванов

Размышления дилетанта о вполне очевидной подоплеке «стахановских» темпов астрономических открытий

Российские СМИ сообщили вполне рутинную, на первый взгляд, информацию, интересную только узким специалистам:

С помощью новый оптического телескопа АЗТ-33ВМ Саянской солнечной обсерватории за 24 часа работы удалось обнаружить 40 неизвестных астероидов, сообщил руководитель лаборатории Института солнечно- земной физики Сибирского отделения РАН Максим Еселевич. Еселевич уточнил, что всего было обнаружено 115объектов, но только 40 из них оказались неизвестными, передает ТАСС. По размерам обнаруженные объекты составляют от 4 до 16 км. Находятся они находятся в главном поясе между орбитами Марса и Юпитера, на расстоянии от 150 до 450 млн км от Земли, сообщает портал «Байкал24».

Не нужно быть ученым-астрономом, чтобы сделать на основании данной информации простейшие логические умозаключения.

Первое – соотношение вновь обнаруженных достаточно крупных астероидов к уже известным составляет примерно – 1 : 3. Причем это с учетом данных не только российской, но и всей мировой науки, поскольку система учета небесных тел уже давно общая для всего мира. Иначе говоря, траектория полета каждого третьего из этих гигантских «булыжников» даже теоретически не может быть рассчитана просто потому, что сами они еще не обнаружены. Соответственно невозможно вычислить и вероятность столкновений многих тысяч небесных тел внутри этой хаотической системы.

А из этого следует, что очередное столкновение космических «шальных пуль» может произойти в любую секунду. И отклонившийся в результате удара от своей обычной траектории «снаряд» полетит прямиком к Земле. Как это, собственно, и случилось в очередной раз в начале этой недели:

В понедельник мимо Земли прошел астероид размером с многоэтажный дом, сообщает портал Business Insider. Размеры астероида лежали в пределах от 15 до 34 метров, он двигался со скоростью 16 км/с. Астероид прошел мимо Земли в пределах половины расстояния от Луны до Земли. Он был обнаружен в субботу астрономами Аризонского университета и получил название 2017 AG13. По расчетам специалистов из Университета Пердью, в случае столкновения с Землей астероид вызвал бы взрыв, в десятки раз превышающий по мощности взрыв атомной бомбы в Хиросиме. Однако если бы он взорвался на расстоянии около 16 км от Земли, серьезных разрушений удалось бы избежать…

Конечно, космос – штука очень большая и расстояния между объектами, в том числе и астероидами, просто чудовищные. Благодаря чему вероятность их столкновений минимальна и мы до сих пор существуем. Но она, увы, далеко не нулевая. И, более того, как сейчас подтверждается, даже толком не определенная.

Самое печальное именно то, что всего за сутки наблюдений было открыто сразу сорок таких опасных крупногабаритных объектов – одна треть из всех наблюдавшихся. Можно не сомневаться, что это прямой результат весьма слабого финансирования как отечественной, так и мировой астрономической науки на протяжении десятков лет. Потому что при хорошем обеспечении этого дела и систематическом мониторинге пояса астероидов просто невозможно было бы открыть за один день такое количество новых «малых планет».

А это – очень плохая новость. Ведь в масштабах планеты, расходы на качественный инструментальный контроль потенциально опасных районов космоса вполне мизерны. Но если мы, в результате такого небрежного отношения к проблеме, «пропустим гол», то можем потерять не только «ворота», но весь «стадион». И это при том, что уничтожение вовремя обнаруженного стандартного астероида размером в несколько километров вполне по плечу современным ракетно-ядерным технологиям. Но только если он не застанет нас врасплох.

Таким образом, сообщение российских астрономов, умудрившихся буквально в один присест увеличить на 30% количество обнаруженных опасных космических объектов, только усиливает эти опасения. Повторюсь – подобные «стахановские» темпы астрономических открытий были бы совершенно невозможны в условиях планомерного и многолетнего поиска подобных небесных тел. А это может означать только одно – состояние системы наблюдения и предупреждения об ударах из космоса оставляет желать много лучшего. Если эта система вообще существует. Такая беспечность простительна кошке, у которой, как известно, девять жизней. Но Человечество в этом смысле уступает кошке ровно в девять раз…

Юрий Селиванов, специально для News Front





Источник: news-front.info