Как Обама экономику России поднимал

28 декабря 2016 таможенная служба страны (основная, которая приносит доходы в страну) отчиталась о перевыполнении плана по сбору таможенных платежей на 3,2 млрд. рублей выше плана.Замечательно! Планы перевыполнены на целый 1%. Собраны 4 триллиона 360,5 млрд. рублей. Теперь есть деньги на прибавку к пенсиям нашим пенсионерам.

Давайте посмотрим, откуда же собрали столько денег?

Как понимаете, это конечно же, экспортные пошлины на сырье, а также пошлины и НДС на импортные товары.

Структура доходов такова:

Как видим, в абсолютном значении доходы от экспортных операций (читайте от нефти) снизились на 40%, а в % содержании в структуре только на 9%. Иные платежи почти исчезли с 3% до 0%, а импорт в процентном отношении остался почти таким же: снижение всего 4%, но рост в структуре на 12%.А в 2016 году впервые произошло неслыханное: доля платежей за импорт превысила экспортные платежи.Доходы от импорта в 2016 году выросли на 6% по сравнению с 2015 годом. А экспортные доходы падают второй год подряд и в 2016 году упали на 24%.

Мы смотрели только на доходы от импорта и экспорта, а не на саму товарную структуру. Давайте на нее взглянем в разрезе за 2014 год:

Экспорт сырья 70,4%, металлов – 8,1%, а машин и оборудования – 5,3%. На импорт шли продукты – 13,9%, химическая промышленность (бытовая химия в том числе), и машины и оборудование – 47,6%. Но не стоит думать, что графа «машины и оборудование» — это просто станки. Эта группа включает в себя все бытовые товары народного хозяйства: от холодильников и микроволновок до автомобилей. Т.е. импортирует все товары конечного потребительского назначения, а экспортируем сырьё.

А ниже, тот же самый российский экспорт, но в картинках от американского университета Harvard:

Вот такую картину увидел Обама (наверное, из отчета ЦРУ по данным Harvard) в конце 2014 года и ужаснулся:Нефть – 35% экспорта, Нефтепродукты – 22%, уголь – 3%, газ – 7% и так далее. Темные цвета – это всё сырье. Выше и равно 1% экспорта и не нефть/газ/металлы/уголь – только алмазы (1%), пшеница (1%), поэтому нельзя сказать, что это высокотехнологичная продукция с высокой долей добавленной стоимости.

Уходящий Президент США Обама, герой мемов в России, и самый ненавидимый персонаж в нашей стране решил помочь нашей стране! «Хватит это терпеть» — подумал он. Ведь Россия великая страна и не может быть какой-то банановой республикой, то есть нефтяной, и ввел санкции против нашей страны, а по сути просто начал диверсифицировать экономику России, о чем было разговоров вот уже 16 лет, но ничего не менялось.

А теперь взглянем на динамику товарной структуры экспорта и импорта России по товарным группам за 2014-2016 год с момента введения санкций:

Данных за весь 2016 год еще пока нет, но есть за январь-октябрь. За оставшиеся 2 месяца, вряд ли, ситуация изменится кардинально. Еще один момент, который усложняет сравнение – это валюта – доллары США, а не рубли. За период 2014-2016 годы абсолютные значения по всем статьям импорта и экспорта падают из-за падения курса рубля, поэтому легче сравнивать процентное соотношение конкретной группы товаров в общей структуре доходов или расходов. Не стоит удивляться тому, что сумма экспортируемых товаров в 2 раза больше, чем импортируемых, а платежи почти одинаковы. Это связано с тем, что в России экспортные пошлины идут в основном на сырье, а не готовые изделия, которые идут беспошлинно. А импорт же, облагается пошлинами практически весь, кроме небольшого списка оборудования, которому нет аналогов.

В товарной структуре экспорта я выделил зеленым цветом положительные сдвиги: рост продовольственных товаров с 3,8 до 5,9%, причем в долларах абсолютное значение упало на 29%, тогда как курс в 2 раза, что говорит о реальном росте экспорта с/х продуктов. Экспорт товаров химической промышленности, драгоценных камней, металлов и других товаров тоже немного подрос. Особенно приятно, что есть рост машин и оборудования с 5,3 до 7,5%. Также стоит отметить падение структуры минеральных продуктов с 70,4% до 59,7% или более 61,3% в стоимостном выражении.

Конечно, структуру экспорта и экономики не изменить за 2-3 года, но тренд на снижение доли углеводородов и рост с/х продукции, химической промышленности и оборудования очевиден.

Барак Хуссейн Обама сделал за 3 года для нашей страны больше, чем любой другой человек за 16 лет.

Помимо улучшения структуры экспорта в России создали свою платежную систему «МИР» в короткие сроки из-за страхов новых санкций, улучшились связи с Китаем (диверсифицировали поставщиков), запустили новые строительные проекты для нефтепроводов на Восток. В общем, одни плюсы!

А может… Обама – агент Кремля? Ведь посмотрите, он делает только положительные меры для нашей страны, хотя по новостям ровно противоположное! Но это же главная суть разведки: делай подрывные вещи, чтоб подумали на других. Ведь никто не обвинит и не подумает на Обаму, что он агент Кремля. Все думают, что он враг! Сделал только проблемы нашей стране – «разорвал экономику в клочья».

А может наоборот?

Владимир Путин, понимая, что в одиночку в стране ему не справится с олигархами, завербовал Обаму, чтобы он предпринимал полезные шаги для нашей страны. Ведь 14 лет Владимир Владимирович пытался изменить структуру экономики, но не мог! Кругом враги мешали. И тогда он пошел на крайние меры: Крым наш, а у Обамы (нашего агента) после Крыма сразу были развязаны руки по созданию проблем (по улучшении экономики России) и изменению её структуры: мы теперь начинаем производить в стране то, что раньше только импортировали и никакие стимулирующие меры не помогали. Более того, олигархи, друзья, дипломаты и государственные чиновники ездили постоянно за границу, а не отдыхали в нашей стране. Теперь ввели санкции против всех кого можно, и они вынуждены отдыхать в России, и тратить здесь деньги.

Более того, Путин ввел АНТИсанкции, чтобы закрепить этот успех.

Представляете, если бы Путин ввел сам такие меры (по запрету выезду чиновников зарубеж)? Тут же путч бы начался среди своих – гайки крутят, тоталитаризм! Ужас!

А так езжайте! Только никого никуда не пускают…

Путин постоянно Обаму просил до последнего вводить всё новые и новые санкции – только так можно поднять экономику нашей страны, а не всякие Кудрины и Глазьевы…

Верните Обаму в Президенты, он хотел еще усилить санкции против России (читай усилить Россию), а Трамп наоборот возможно ослабит санкции, что будет подрывом российской экономики.

А вы не задумывались, что национальная американская бизнес элита сначала повелась на развод от Обамы с санкциями, а потом увидела, что они приносят только пользу нашей стране, и снижают зависимость России от Запада по всем статьям. Трамп – представитель бизнес элиты Америки, не только это увидел (раскусил многоходовочку от Путина), но еще и победил в президентских выборах, чтоб ввести свои САМОсанкции, так как эта политика приносит свои плоды на примере нашей страны. Трамп пошел тем же путем, только не извне, а изнутри, что сложнее: на него будут сыпаться все шишки за первоначальный шок в экономике. Потом будет рост, но уже не при нём.

Так что Обама заслуженный герой России (глубоко законспирированный агент Кремля), незаслуженно обвиняемый в нашей стране в подрыве российской экономики.

Страна должна знать своих героев…

Источник: nnm.me